Päivä 6: Tämä kaikki pitää tietää Ukrainasta kello 14

Koostamme tähän päivittyvään juttuun lyhyesti tärkeimmät käänteet Venäjän hyökkäyksestä Ukrainaan tiistaina 1. maaliskuuta.

Venäjän hyökkäyksen alettua noin 350 000 ihmistä on paennut Ukrainasta Puolaan. Tiistaina Harkovan kaupungissa on alettu raivata ohjusiskujen tuhoja.

Ukrainassa taistellaan nyt kuudetta päivää. Venäjä aloitti hyökkäyksensä Ukrainaan varhain aamulla viime torstaina 24. helmikuuta.

Tähän päivittyvään juttuun kootaan päivän tärkeimmät tapahtumat.

Tilanne ja taistelut

Valko-Venäjän sotilasjoukkoja on nähty Tshernihivin alueella Pohjois-Ukrainassa, kertoo Ukrainan parlamentti. Parlamentin mukaan puolustusvoimien tiedottaja Vitali Kirilov on vahvistanut havainnot. Valko-Venäjä ei ole vahvistanut ukrainalaistietoa.

Vain muutamaa tuntia ennen parlamentin ilmoitusta Valko-Venäjän itsevaltainen johtaja Aljaksandr Lukashenka ilmoitti, ettei maalla ole aikomusta osallistua Venäjän sotilasoperaatioon Ukrainassa. Tähän saakka Valko-Venäjä on osallistunut sotaan sallimalla Venäjän joukkojen käyttää omaa maaperäänsä.

Sittemmin Lukashenka on kertonut, että Valko-Venäjä lähettää lisää joukkoja Ukrainan vastaiselle rajalleen. Lukashenkan mukaan lisäjoukkojen tarkoituksena on lopettaa provokaatio ja kaikenlainen sotilaallinen toiminta Valko-Venäjää vastaan.

Tiistaina useat eri mediat ovat kirjoittaneet Ukrainan Yhdysvaltain-suurlähettiläs Oksana Markarovan syytöksestä, jonka mukaan Venäjä olisi käyttänyt maanantaina termobaarista pommia. Tällaiset aseet suihkuttavat juuri ennen räjähdystä ilmaan korkealla paineella polttoainepilven, joka tämän jälkeen sytytetään. Tästä syntyy valtava tulipallo ja todella voimakas paineaalto, joka tekee tuhoisaa jälkeä.

Tiistaina Venäjän armeijan on kerrottu edenneen Hersonin esikaupunkeihin Etelä-Ukrainassa lähellä Krimin niemimaata. Venäjän armeija on väittänyt hallitsevansa Berdjanskin satamakaupunkia, joka sijaitsee Krimistä luoteeseen. Berdjanskin tilanteesta on kuitenkin saatu ristiriitaisia tietoja.

Harkova

Ainakin 10 ihmistä on kuollut ja 35 loukkaantunut Harkovaan tiistaina tehdyissä ohjusiskuissa, kertoo Ukrainan sisäministerin avustaja Anton Herashchenko. CNN:n mukaan loukkaantuneita olisi ainakin 20. Aiemmin CNN raportoi kuudesta loukkaantuneesta.

Intian ulkoministeriön edustajan mukaan iskussa on kuollut intialainen opiskelija. Anton Herashchenko uskoo, että kuolonuhreja ja loukkaantuneita tulee vielä lisää, kun iskujen tuhoja päästään siivoamaan.

Koillis-Ukrainassa sijaitseva Harkova on maan toiseksi suurin kaupunki. Harkovan aluehallinnon johtajan Oleg Synegubovin mukaan Venäjä on tehnyt ohjusiskuja asuinalueille ja keskusaukiolla sijaitsevaan paikallishallinnon rakennukseen. Synegubovin sanoo Venäjän syyllistyneen sotarikokseen.

Harkovan iskujen jälkeen Ukrainan ulkoministeri Dmytro Kuleba on vaatinut muilta mailta entistä kovempia toimia Venäjää vastaan. Kuleba kuvailee ohjusiskuja barbaarisiksi. Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi on kuvaillut iskuja valtioterrorismiksi.

Kiova

Ukrainan pääkaupungissa Kiovassa annettiin jälleen aamulla varoituksista ilmahyökkäyksistä. Kiovan pormestari Vitali Klitshko oli kehottanut kaupunkilaisia viettämään maanantain ja tiistain välisen yön kellareissa tai pommisuojissa.

Avaruusteknologiayhtiö Maxarin satelliittikuvista selviää, että lähellä Kiovaa on venäläinen sotilaskolonna, jolla on mittaa yli 64 kilometriä. Vielä sunnuntaina Kiovaa lähestyvän sotilaskolonnan kerrottiin olevan noin viiden kilometrin mittainen, maanantaina saattueella ilmoitettiin olevan mittaa reilut 27 kilometriä.

Saattueessa on tiettävästi muun muassa panssaroituja ajoneuvoja, panssarivaunuja ja tykistöä. Britannian puolustusministeriö arvioi tiedustelu­katsauksessaan, että Venäjän sotilasjoukot ovat viimeisen vuorokauden aikana edenneet vain vähän Kiovan alueella. Ministeriön mukaan logistiset vaikeudet hidastavat Venäjän joukkoja.

Pakolaiset ja humanitaarinen apu

Venäjän hyökkäyksen alkamisen jälkeen noin 660 000 ihmistä on paennut Ukrainasta sen naapurimaihin, arvioi YK:n pakolaisjärjestö UNHCR. Järjestö sanoo pakolaiskriisin olevan suurin Euroopassa sataan vuoteen.

Aiemmin tiistaina Puolan varasisäministeri Maciej Wasikin kertoi, että noin 350 000 ihmistä on paennut Ukrainasta Puolaan. Viimeisen vuorokauden aikana maiden välisen rajan on hänen mukaansa ylittänyt 100 000 ihmistä.

Suomen Punainen Risti (SPR) lähettää ensimmäiset avustustyöntekijät Ukrainan lähialueille tukemaan kansainvälisen Punaisen Ristin avustusoperaatiota. SPR:n avustustyöntekijät auttavat muun muassa materiaalisen avun perillemenossa. SPR valmistelee myös materiaalituen lähettämistä Ukrainan naapurimaihin paenneiden tukemiseksi.

Pelot laajemmasta terveyskriisistä Ukrainassa ovat voimistuneet. Reutersin mukaan maan kriittiset lääkevarastot ovat käymässä vähiin. Esimerkiksi koronarokotuksia ja polion vastainen kampanja on jouduttu keskeyttämään.

Talousvaikutukset

Moskovan pörssi ei ole avautunut tiistainakaan. Moskovan pankki ei maanantaina avannut Moskovan pörssin osakekauppaa eikä johdannaismarkkinoita lainkaan. Helsingin pörssi on tiistaina avautunut selvään laskuun, mutta Euroopan suuret pörssit ovat pysytelleet paikallaan eilisen sukelluksen jälkeen.

Ranskan valtiovarainministeri Bruno Le Maire arvioi, että lännen Venäjä-pakotteet aiheuttavat Venäjän talouden romahtamisen. Hänen mukaansa länsi saa pakotteilla aikaan Ukrainan hyökänneen Venäjän talousromahduksen.

Reaktiot

Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi on vaatinut, että venäläisiltä aluksilta evättäisiin pääsy kaikille maailman lentokentille ja kaikkiin satamiin.

Ukrainan parlamentti kertoi maanantaina Zelenskyin allekirjoittaneet EU-jäsenhakemuksen. Zelenskyi on vaatinut maalleen välitöntä EU-jäsenyyttä erityismenettelyiden kautta. Kahdeksan EU-maan presidentit ovat antaneet yhteis­lausunnossaan tukensa sille, että Ukrainasta tulisi EU:n ehdokasmaa.

Urheilumaailma on jälleen reagoinut vahvasti Venäjän sotatoimiin Ukrainassa. Jääkiekkoliiga NHL on ilmoittanut keskeyttävänsä välittömästi kaiken yhteistyön venäläisten liiketoimintakumppaniensa kanssa. Kansainvälinen lentopalloliitto puolestaan on vienyt Venäjältä lentopallon miesten MM-kilpailujen kisaisännyyden.

Verkkolaitevalmistaja Nokia on keskeyttänyt toimituksensa Venäjälle. Yhtiön asiakkaita Venäjällä ovat neljä suurinta teleoperaattoria. Videoalusta Youtube kertoo estävänsä kahden Venäjän valtion rahoittaman uutistoimiston Russia Todayn ja Sputnikin kanavat koko Euroopassa.