Aamulehti seuraa Venäjän hyökkäystä Ukrainaan tässä päivittyvässä jutussa hetki hetkeltä tiistaina 1. maaliskuuta 2022.

Ukrainan ja Venäjän neuvottelut eivät päättyneet tulitaukoon viidentenä sotapäivänä maanantaina.

YK:n pakolaisjärjestö arvioi maanantaina, että Ukrainasta on paennut jo yli puoli miljoonaa ihmistä sen jälkeen, kun Venäjä hyökkäsi maahan varhain torstaiaamuna.

Lue lisää: Sota Ukrainassa jatkui viidettä vuorokautta, Suomi teki historiallisen päätöksen toimittaa aseita – näin tapahtumat etenivät maanantaina

Suomi ilmoitti maanantaina historiallisesta päätöksestä toimittaa aseita Ukrainaan. Tiistaina puolueiden odotetaan keskustelevan Suomessa mahdollisesta Suomen Nato-jäsenyydestä.

Lue lisää: Historiallinen päätös: Suomi toimittaa Ukrainaan rynnäkkökivääreitä, ammuksia ja kertasinkoja

Seuraamme Venäjän hyökkäystä Ukrainaan 1.3.2022:

Venäjän joukot saavuttaneet H’ersonin kaupungin

Kello 8.10: Venäjän joukot ovat tiistaina saavuttaneen Etelä-ukrainassa sijaitsevan H’ersonin kaupungin, kertoo kaupungin pormestari uutistoimisto AFP:n mukaan.

”Venäjän armeija on perustamassa tarkastuspisteitä H'ersonin tuloväylille”, pormestari Igor Kolihaev kirjoittaa Facebookissa. ”H'erson on ja pysyy ukrainalaisena.”

BBC:n venäjänkielisen palvelun mukaan kaupunki on lähes kokonaan venäläisten joukkojen ympäröimä ja alkanut kärsiä ruokapulasta. Noin 300 000 asukkaan kokoinen H'erson sijaitsee Dnepr-joen varrella, noin sadan kilometrin päässä Venäjän miehittämästä Krimin niemimaasta.

Kiovalaisia kehotettiin nukkumaan kellareissa tai pommisuojissa

Kello 7.54: Ukrainan pääkaupunki Kiovan pormestari Vitali Klitshko kehotti kiovalaisia viettämään maanantain ja tiistain välisen yön mahdollisuuksien mukaan kellareissa tai pommisuojissa.

”Tänä yönä tulee olemaan jälleen vaikeaa”, hän kirjoitti lausunnossaan New York Timesin mukaan. Sunnuntaina Kiovassa oli koko päivän kestänyt ulkonaliikkumiskielto, mutta maanantaina kiovalaisten annettiin jälleen poistua kodeistaan. Harva kuitenkaan näin teki, lehti kertoo.

Noin 70 ukrainalaissotilasta kuollut sotilastukikohtaan tehdyssä iskussa

Kello 7.21: Ukrainassa on kuollut ainakin noin 70 ukrainalaissotilasta Venäjän tykistöiskussa, kertovat brittilehti Guardian ja Britannian yleisradioyhtiö BBC. Isku kohdistui satakunta kilometriä Harkovan länsipuolella sijainneeseen sotilastukikohtaan.

Kuolonuhreista kertoi medioiden mukaan Sumyn alueen johtaja Telegram-kanavallaan. Hän jakoi myös kuvan repaleisesta ja hiiltyneestä nelikerroksisesta rakennuksesta, jonka edustalla pelastajat tekivät etsintöjä.

Ilmasireenit soineet useissa ukrainalaiskaupungeissa

Kello 7.19: Useissa Ukrainan kaupungeissa on annettu tiistaiaamuna varoituksia ilmahyökkäyksistä, kertoo The Kyiv Independent -uutissivusto. Sivuston mukaan sireenit ovat varoittaneet asukkaita muun muassa maan pääkaupungissa Kiovassa, Vinnytsjassa sekä Keski-Ukrainan Umanissa ja Tserkasissa. Kaupunkien asukkaita on kehotettu hakeutumaan suojaan.

Kiovaa lähestyvä venäläiskolonna nyt yli 64 kilomeriä pitkä

Kello 6.22: Kiovan lähistöllä olevalla venäläisellä sotilaskolonnalla näyttää nyt olevan mittaa yli 64 kilometriä, kertovat uutiskanava CNN ja brittilehti Guardian. Asia selviää yhdysvaltalaisen avaruusteknologiayhtiö Maxarin satelliittikuvista.

Sunnuntaina Kiovaa kerrottiin lähestyvän noin viiden kilometrin mittainen sotilaskolonna. Arviot perustuivat tuolloin Maxarin sunnuntaisiin satelliittikuviin. Maanantaina yhtiö puolestaan päivitti saattueella olevan mittaa reilut 27 kilometriä.

Maxar kertoi maanantaina, että saattueessa on muun muassa panssaroituja ajoneuvoja, panssarivaunuja ja tykistöä. Sunnuntaina silloisia tietoja CNN:lle kommentoinut asiantuntija arvioi Venäjän pyrkivän "epätoivoisesti täydentämään joukkojaan".

Maxarin välittämässä ja analysoimassa satelliittikuvassa näkyy Ukrainan pääkaupunkia Kiovaa kohti etenevä sotilassaattue. Satelliittikuva on otettu eilen maanantaina 28. helmikuuta.

Tämä Maxarin välittämä satelliittikuva näyttää sotilassaattueen Ivankivin alueella joidenkin kymmenien kilometrien päässä Kiovasta.

Netflix ei vaateista huolimatta lähetä venäläistä propagandaa

Kello 6.21: Netflix ei aio julkaista suoratoistopalvelussaan Venäjän hallinnon propagandaa ja asettuu näin poikkiteloin venäläisviranomaisten julkaisumääräyksiä vasten, asiasta kertovat muun muassa uutiskanava CNN, uutistoimisto AFP ja viihdeuutissivusto Vulture.

Yhdysvaltalainen suoratoistojätti on ollut velvoitettu Venäjällä julkaisemaan palvelussaan 20 venäläiskanavan tarjontaa. Kanavien joukossa on muun muassa Channel One, jolla on Politicon mukaan läheiset yhteydet Venäjän hallintoon.

Jos Netflix olisi noudattanut sopimusta, olisi sen pitänyt lisätä venäläiskanavat palveluunsa Venäjällä tästä päivästä lähtien. Vulturen mukaan Netflix lisättiin mediaa valvovan Venäjän viranomaisen Roskomnadzorin valvonnan alle joulukuussa, mikä taas johti siihen, että palvelua vaadittiin lisäämään venäläiskanavat tarjontaansa.

Arvioiden mukaan Venäjällä on alle miljoona Netflix-tilaajaa.

NHL keskeyttää yhteistyön venäläisten liiketoimintakumppaniensa kanssa

Kello 6.17: NHL tuomitsee Venäjän hyökkäyksen Ukrainaan ja keskeyttää välittömästi kaiken yhteistyön venäläisten liiketoimintakumppaniensa kanssa, jääkiekkoliiga kertoo verkkosivuillaan.

Liiga kertoo myös sulkevansa toistaiseksi venäjänkieliset digitaaliset mediasivustonsa ja sosiaalisen median kanavansa. Venäjää ei myöskään harkita minkään tulevan NHL-kilpailun tapahtumapaikaksi.

Tiedotteen mukaan liiga on myös huolissaan venäläispelaajiensa hyvinvoinnista ja painottaa näiden pelaajien pelaavan liigassa joukkueidensa edustajina, ei Venäjän.

Lue lisää: NHL keskeyttää yhteistyön venäläisten liiketoiminta­kumppaniensa kanssa

Ukrainan presidentti: Venäjä tehnyt 56 ohjusiskua

Kello 6.16: Venäjä on tehnyt viidessä päivässä 56 ohjusiskua ja laukaissut 113 risteilyohjusta, väittää Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi. Presidentin maanantai-illan lausunnosta kertoo ainakin uutiskanava CNN ja brittilehti Guardian.

CNN:n mukaan Zelenskyi kuvaili myös puheessaan Ukrainan itäosassa sijaitsevaan Harkovaan kohdistunutta maanantaista tykistötulta, jossa on kuollut ainakin toistakymmentä ihmistä.

Presidentin mukaan maan toisiksi suurimpaan kaupunkiin kohdistuneet iskut ovat "selvästi sotarikos". Zelenskyi kuvailee Harkovaa rauhanomaiseksi kaupungiksi, jossa on rauhallisia asuinalueita, eikä sotilaallisia rakennuksia.

Venäjän syytetään käyttäneen termobaarista pommia

Kello 6.14: Venäjän syytetään käyttäneen maanantaina termobaarista pommia, kertovat muun muassa brittilehti Guardian ja Britannian yleisradioyhtiö BBC. Syytöksen esitti Ukrainan Yhdysvaltain-suurlähettiläs Oksana Markarova. Väitettä ei ole BBC:n mukaan vahvistettu.

Ihmisoikeusjärjestö Human Rights Watchin mukaan vastaavanlaisia aseita on käytetty aiemmin ainakin Tshetsheniassa.

STT:lle termobaaristen pommien toimintaa viikko sitten kuvailleen asiantuntijan mukaan nämä aseet suihkuttavat juuri ennen räjähdystä ilmaan korkealla paineella polttoainepilven, joka tämän jälkeen sytytetään. Tästä syntyy valtava tulipallo ja todella voimakas paineaalto, joka tekee tuhoisaa jälkeä.

Ukrainan Yhdysvaltain-suurlähettiläs Oksana Markarova kuvattiin maanantaina 28. helmikuuta, kun hän oli matkalla kokouksesta toiseen Yhdysvaltain Washingtonissa.

Zelenskyi vaatii lentokenttien sulkemista venäläisliikenteeltä

Kello 6.10: Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi vaatii, että venäläisiltä aluksilta evättäisiin pääsy kaikille maailman lentokentille ja kaikkiin satamiin. Presidentti kertoi vaateistaan Facebook-sivullaan julkaistussa päivityksessä, josta puolestaan kertoivat uutistoimisto AFP ja uutiskanava CNN.

Zelenskyin mukaan ohjuksin, pommein ja tykein varustautunut ”paha” pitäisi pysäyttää välittömästi ja ”tuhota taloudellisesti”. Taivas tulisi presidentin mukaan sulkea venäläisten lentokoneiden ja helikopterien lisäksi myös venäläisohjuksilta.

Zelenskyin mielestä valtio, joka tekee siviileihin kohdistuvia rikoksia, ei voi olla myöskään YK:n turvallisuusneuvoston jäsen.

Niinistö Ylellä: Yhtenäinen Eurooppa varmasti yllätys Venäjälle

Kello 6.08: Venäjän hyökkäys Ukrainaan on jo muuttanut Eurooppaa, sanoi presidentti Sauli Niinistö maanantai-iltana Ylen A-studiossa. Niinistö sanoi uskovansa, että myös venäläiset panevat merkille yhtenäisen Euroopan. ”Olen varma, että se on heille yllätys.”

Presidentti sanoi haastattelussa, ettei usko Venäjän käyttävän ydinasetta. Hän ei myöskään usko, että Venäjän presidentti Vladimir Putin etenisi Naton jäsenmaahan. Niinistöltä kysyttiin myös, pitääkö hän mahdollisena, että Venäjä hyökkäisi Suomeen tulevien kuukausien tai vuosien aikana.

”En oikein pidä sitä mahdollisena. Siihen ei ole oikeastaan mitään järkisyytä”, Niinistö vastasi. Niinistö huomautti, että erityisesti Putin on harrastanut "hyvin voimakkaasti Ukrainaa väheksyvää" retoriikkaa, jollaista hän ei ole Suomen kohdalla huomannut.

Se, antaisiko sotilasliitto Nato Suomelle paremman turvan, riippuu Niinistön mukaan tilanteesta. Kriittinen vaihe olisi Niinistön mukaan se, jos Suomi tai Ruotsi tai molemmat lähtevät "hakusalle" Nato-jäsenyyden suhteen, mikä ottaa oman aikansa.