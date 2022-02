Tuhoa, epätoivoa ja taistelutahtoa – 32 uutiskuvaa näyttää, millaista sekasortoa Venäjän hyökkäys on Ukrainassa aiheuttanut

Jo neljä päivää kestänyt Venäjän hyökkäys on saanut jopa puoli miljoonaa ihmistä pakenemaan Ukrainasta.

Aamulehti

Venäjän hyökkäys Ukrainaan alkoi varhain torstaiaamuna, jonka jälkeen useat eri ukrainalaiskaupungit ovat joutuneet kohteeksi.

Uutiskuvat näyttävät, millaista tuhoa nyt neljä päivää kestänyt Venäjän aloittama hyökkäys on Ukrainassa aiheuttanut ja kuinka maan asukkaat ovat reagoineet Venäjän aloittamiin sotatoimiin maassa.

YK kertoi maanantaina, että noin puoli miljoonaa ihmistä on paennut sotaa naapurimaihin.

Ukrainan terveysministerin Viktor Liashkon mukaan hyökkäyksen aikana on kuollut 352 siviiliä, joista 14 on lapsia. Loukkaantuneita siviilejä on lähes 1 700, joista 116 lapsia.

Katso kuvat Ukrainasta:

Ihmiset seisoivat Kiovassa sijaitsevan asuintalon edustalla perjantaina sen jälkeen, kun siihen osunut ohjus oli aiheuttanut rakennukselle huomattavia vaurioita.

Tuntematon ilma-alus putosi keskelle pientaloaluetta Kiovassa perjantaina.

Paikalliset raivasivat asuinrakennuksen edustaa Kiovassa perjantaina. Rakennus vaurioitui pahasti ohjuksen osuttua siihen.

Ukrainalaissotilas asemissa Harkovassa perjantaina.

Maahan pudonnut lentokone aiheutti tuhoa rakennuksille Kiovassa perjantaina.

Nainen ja hänen poikansa katsoivat ulos junan ikkunasta, joka oli perjantaina matkalla Kiovasta Lvivin kaupunkiin, joka sijaitsee maan länsipuolella.

Ihmisen jonottivat luovuttaakseen verta Ukrainan länsiosassa sijaitsevassa Lvivin kaupungissa perjantaina. Jono kiemurteli pitkälle, kun jonossa oli jopa satoja vapaaehtoisia verenluovuttajia.

Ihmisen luovuttivat verta Ukrainan länsiosassa sijaitsevassa Lvivin kaupungissa perjantaina.

Ukrainalaissotilaat etsivät mahdollisesti käyttämättä tai räjähtämättä jääneitä ohjuksia ja ammuksia taistelun jälkeen lauantaina aamulla Kiovassa.

Ohjus vaurioitti korkeaa asuinrakennusta Kiovassa lauantaina.

Ihmiset odottivat Puolaan menevää junaa Lvivin juna-asemalla lauantaina.

Ukrainan sotilaita Vasylkivin lentotukikohdassa lähellä Kiovaa lauantaina.

Paikalliset asukkaat kokosivat polttopulloja Ukrainassa lähellä Slovakian rajaa sijaitsevassa Uzhhorodin kaupungissa sunnuntaina. Polttopullojen kokoamiseen osallistui jopa satoja ihmisiä.

Paikalliset asukkaat kokosivat sunnuntaina polttopulloja Uzhorodin kaupungissa, Ukrainassa. Asukkaat laittoivat polttopullojen sisälle esimerkiksi styroksia.

Ukrainan sotilaat kävelivät Luhanskin alueella sijaitsevassa Severodonetskin kaupungissa sunnuntaina 27. helmikuuta.

Pieni tyttö lajitteli tyhjiä pulloja Lvivin kaupungissa sunnuntaina. Tyhjistä pulloista oli tarkoitus tehdä polttopulloja.

Ihmiset seisoivat jonossa supermarketin edustalla sunnuntaina Vasylkivin kaupungissa.

Vasylkivin lentotukikohdassa sijaitsevassa öljyterminaalissa räjähti sunnuntaina.

Vapaaehtoinen näytti sunnuntaina Lvivin kaupungissa, kuinka polttopulloja rakennetaan.

Ukrainalaissotilaita maan pohjoisosassa sijaitsevan Zytomyrin kaupungin tarkastuspisteellä sunnuntaina 27. helmikuuta.

Ukrainalaiset sotilaat partioivat Kiovan keskustassa sunnuntaina.

Ukrainasta paennut nainen ruokailemassa Przemyslin kaupungissa maanantaina.

Ihmiset ylittivät junaraiteita Lvivin juna-asemalla maanantaina ehtiäkseen Puolaan matkalla olevan junaan.

Venäjän hyökkäystä Ukrainasta paenneille on perustettu Puolan Przemysliin väliaikainen pakolaisleiri. YK arvioi maanantaina, että Ukrainasta on paennut noin puoli miljoonaa ihmistä.

Ukrainan poliisi tarkisti autoja Ukrainan pääkaupungissa Kiovassa maanantaina.

Ukrainan puolustusministeri Oleksii Reznikov saapui maanantaina aamupäivällä Venäjän ja Ukrainan välisiin keskusteluihin Valko-Venäjän rajalle. Ukraina vaatii välitöntä tulitaukoa ja venäläisjoukkojen vetäytymistä maasta.

Evakuoinnit

Ihmiset odottivat Puolaan menevää junaa Lvivin juna-asemalla lauantaina.

Lapset nukkuivat Lvivin juna-aseman lattialla sunnuntaina.

Venäjän hyökkäystä Ukrainaan paenneet siviilit odottivat maanantaina bussikuljetusta Puolan Medykassa, joka sijaitsee lähellä Ukrainan rajaa.

Venäjän hyökkäystä Ukrainasta Puolan puolelle paennut nainen kantoi sylissään pientä vauvaa. Ukrainan naapurimaissa on varauduttu siihen, että Ukrainasta sotaa pakenee jopa miljoonia ihmisiä.