Päivä 5: Tämä pitää tietää Ukrainasta kello 12.15 mennessä

Koostamme tähän päivittyvään juttuun lyhyesti tärkeimmät käänteet Venäjän hyökkäyksestä Ukrainaan 28. helmikuuta maanantaina.

Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyin mukaan kuluva vuorokausi on maalle ratkaiseva. Ukrainan tueksi järjestetyissä mielenosoituksissa oli sunnuntaina yhteensä satojatuhansia ihmisiä eri puolilla maailmaa.

Ukrainassa taistellaan nyt viidettä päivää. Venäjä aloitti hyökkäyksensä Ukrainaan varhain aamulla viime torstaina 24. helmikuuta.

Tähän päivittyvään juttuun kootaan päivän tärkeimmät tapahtumat.

Tilanne ja taistelut

Ukrainan presidentin Volodymyr Zelenskyin mukaan kuluva vuorokausi on ratkaiseva. Asiasta kertoo Britannian pääministerin kanslia. Zelenskyi puhui Britannian pääministerin kanssa myöhään sunnuntai-iltana.

Ukrainan pääkaupungissa Kiovassa ja maan toiseksi suurimmassa kaupungissa Harkovassa kuultiin aamuyöllä jälleen räjähdyksiä. Kiovassa on soinut myös ilmahälytys. Ukrainan asevoimien mukaan tilanne on kuitenkin hallinnassa.

Venäläisohjuksen kerrotaan osuneen asuinrakennukseen Ukrainan pohjoisosassa sijaitsevassa Tshernihivissä. Paikallisten viranomaisten mukaan venäläisjoukot ovat vallanneet Etelä-Ukrainassa sijaitsevan Berdjanskin satamakaupungin, jossa sijaitsee Ukrainan laivaston Asovanmeren tukikohta.

Ukrainan armeijan ja Britannian puolustusministeriön mukaan Venäjän joukot ovat hidastaneet hyökkäyksensä tahtia. Hidastumisen nähdään olevan seurausta Venäjän logistisesta epäonnistumisesta ja Ukrainan voimakkaasta vastarinnasta.

Ukrainan sisäministeriö ilmoitti sunnuntaina, että Venäjän hyökkäyksessä on kuollut 352 siviiliä. Presidentti Zelenskyin mukaan taisteluissa on maanantaihin mennessä kuollut 4 500 venäläissotilasta.

Neuvottelut

Ukrainan ja Venäjän delegaatiot aikovat neuvotella Ukrainan ja Valko-Venäjän rajalla. Mediatietojen mukaan Ukrainan delegaatio on saapunut neuvottelupaikalle ja neuvottelujen olisi ollut määrä alkaa kello 11 Suomen aikaa.

Ukraina on ilmoittanut neuvottelujen pääaiheeksi välittömän tulitauon ja Venäjän joukkojen vetäytymisen Ukrainasta. Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi on kertonut, ettei hän odota neuvotteluilta paljoa, mutta sanoi tekevänsä kaikkensa rauhan eteen. Zelenskyi ei osallistu päivän neuvotteluihin.

Kyiv Independentin ja Washington Postin lähteiden mukaan Valko-Venäjä valmistautuisi liittymään Venäjän hyökkäykseen. Ukrainan mukaan Valko-Venäjältä olisi suuntaamassa hävittäjiä kohti Ukrainaa.

Valko-Venäjällä on sallittu ydinaseiden ja Venäjän joukkojen sijoittamisen maahan pysyvästi. Perustuslain muutos hyväksyttiin Valko-Venäjällä sunnuntaina niin kutsutussa kansanäänestyksessä.

Pakotteet

Länsimaat ovat asettaneet Venäjälle ankaria talouspakotteita. Muun muassa EU ja Yhdysvallat ovat päättäneet jäädyttää Venäjän keskuspankin ulkomaiset sijoitukset ja irrottaa venäläisiä pankkeja kansainvälisestä Swift-maksujenvälitysjärjestelmästä. Maanantaina Etelä-Korea ilmoitti liittyvänsä Swift-pakotteisiin.

Suomen Pankin mukaan Venäjällä on menossa talletuspako maan pankeista. Suomen Pankin mukaan venäläiset ovat maanantaiaamuna jonottaneet pankkiautomaateilla nostaakseen talletuksensa pois pankeista.

Venäjän rupla on laskenut ennätyksellisen alhaiselle tasolle Yhdysvaltain dollariin nähden. Venäjän keskuspankki on nostanut ohjauskorkonsa 20 prosenttiin 9,5 prosentista rauhoittaakseen tilannetta. Keskuspankki perustelee ohjauskoron nostoa sillä, että maan taloustilanne on muuttunut dramaattisesti.

EU-neuvoston päätöksen mukaisesti EU:n ilmatila on suljettu venäläiseltä lentoliikenteeltä. Ilmatilasulku koskee venäläisyhtiöiden ja Venäjällä rekisteröityjen koneiden lisäksi venäläisten omistamia tai vuokraamia tai "muulla tavoin määräysvallassa" olevia koneita.

Reaktiot

Venäjän sotatoimet Ukrainassa ovat saaneet maanantaina aikaan uusia toimia myös kaupan alalla ja urheilussa.

S-ryhmä ilmoitti maanantaina, että se poistaa venäläiset tuotteet markettiensa valikoimista Suomessa. Valikoimasta poistuu noin 50 tuotetta. Alko puolestaan kertoi, että se keskeyttää venäläisten alkoholituotteiden myynnin myymälöissään ja verkkokaupassaan.

Suomen jääkiekkoliitto tiedotti maanantaina, että Venäjä ja Valko-Venäjä on sen mukaan suljettava kansainvälisen jääkiekkotoiminnan ulkopuolelle. Venäjän ja Valko-Venäjän osallistuminen toukokuussa Helsingissä ja Tampereella pelattaviin MM-kilpailuihin on Suomen jääkiekkoliiton mukaan mahdotonta.

