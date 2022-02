Kiovassa ja Harkovassa ja kuultiin aamuyöllä jälleen räjähdyksiä – Aamulehti seuraa Venäjän hyökkäystä Ukrainaan

Aamulehti seuraa Venäjän hyökkäystä Ukrainaan tässä päivittyvässä jutussa hetki hetkeltä maanantaina 28. helmikuuta 2022.

Venäjä hyökkäsi varhain torstaiaamuna 24. helmikuuta Ukrainaan. Useat eri ukrainalaiskaupungit joutuivat torstaina ja perjantaina pommitusten kohteeksi. Lauantaina Venäjän joukot lähestyivät pääkaupunki Kiovaa. Sunnuntaiaamun sarastaessa Kiova oli vielä Ukrainan hallussa.

Ukrainan presidentin kanslia kertoi sunnuntaina, että Ukraina on suostunut neuvotteluihin Venäjän kanssa. Maiden delegaatioiden on määrä tavata Valko-Venäjän rajalla maanantaina.

EU:n ulkoministerit kertoivat sunnuntaina sopineensa pakotteiden laajentamisesta venäläisiin oligarkkeihin, Venäjän keskuspankkiin kohdistuvista rajoittavista toimista sekä tiettyjen venäläispankkien sulkemisesta Swift-maksujärjestelmän ulkopuolelle. Lisäksi ministerit sopivat Valko-Venäjän vastaisten pakotteiden laajentamisesta ja EU:n ilmatilan sulkemisesta venäläisiltä koneilta. Päätökset vahvistetaan vielä muodollisesti EU:n päätöksentekokoneistossa.

Seuraamme Venäjän hyökkäystä Ukrainaan 28.2.2022:

Rupla sukelsi ennätysalhaisiin lukemiin

Kello 5.39: Venäjän rupla on laskenut ennätyksellisen alhaiselle tasolle Yhdysvaltain dollariin nähden, kertovat muun muassa brittilehti Guardian ja qatarilaismedia al-Jazeera.

Ruplan arvon alamäen taustalla ovat länsimaiden Venäjän vastaiset pakotteet. Venäläispankkeja on muun muassa päätetty sulkea kansainvälisen Swift-maksujärjestelmän ulkopuolelle.

Guardianin mukaan rupla sukelsi uuden pörssipäivän avautuessa liki 30 prosenttia verrattuna dollariin.

EKP ennustaa Sberbankin Euroopan-tytäryhtiön kaatuvan

Kello 5.36: Venäjän valtion omistaman Sberbankin eurooppalainen tytäryhtiö on kaatumaisillaan tai todennäköisesti kaatuu, arvioi Euroopan keskuspankki (EKP). Sberbank Europe AG:n pääkonttori on Itävallassa ja sillä on konttorit Kroatiassa ja Sloveniassa.

Tallettajat ovat kiireen vilkkaa siirtäneet varojaan pois pakotteiden kohteina olevista pankeista. EKP:n mukaan pankin huono likviditeettitilanne tarkoittaa, ettei pankki suoriudu maksuvelvoitteistaan.

Yhdysvallat kohdisti torstaina pakotteita Sberbankiin ja VTB:hen eli Venäjän kahteen suurimpaan pankkiin rajoittaakseen niiden mahdollisuuksia toimia kansainvälisesti. Viikonloppuna ilmoitettiin, että EU ja Yhdysvallat liittolaisineen ovat sopineet sulkevansa tiettyjä venäläispankkeja kansainvälisen Swift-maksujärjestelmän ulkopuolelle.

Sberbank Europella on muitakin tytäryhtiöitä, mutta ne eivät ole EKP:n toimivallan alaisuudessa. EKP on kertonut olleensa yhteydessä kyseisten maiden kansallisten viranomaisten kanssa.

Alkuyön hiljaisuus katkesi: Jälleen räjähdyksiä Kiovassa ja Harkovassa

Kello 5.16: Kiovassa ja Harkovassa kuultiin aamuneljän aikaan jälleen räjähdyksiä, tiedottivat Ukrainan viranomaiset uutistoimistojen mukaan.

Pommitukset ovat tuttuja aiemmilta öiltä, mutta sunnuntain ja maanantain välinen yö oli Kiovassa sujunut tähän asti rauhallisesti.

Aiemmin yöllä Ukrainan viranomaiset varoittivat sotilaslentokoneiden tulosta Valko-Venäjältä Ukrainan ilmatilaan.

Ukrainan tukimielenosoituksiin osallistui yhteensä satojatuhansia ympäri maailman

Kello 2.20: Ukrainan tueksi järjestetyissä mielenosoituksissa oli sunnuntaina yhteensä satojatuhansia ihmisiä eri puolilla maailmaa.

Euroopassa esimerkiksi Berliinissä poliisi arvioi sunnuntain mielenosoituksen osallistujamääräksi ainakin satatuhatta ihmistä, ja järjestäjien arvio oli viisinkertainen. Prahassa osallistujia oli kymmeniätuhansia ja Amsterdamissa 15 000.

Yhdysvalloissa mielenosoituksia järjestettiin useissa kaupungeissa, muun muassa Washingtonissa Valkoisen talon edustalla.

Myös Venäjällä oli sunnuntaina jälleen mielenosoituksia, ja yhteensä yli 2 000 ihmistä otettiin kiinni. Jo aiemmin viikolla kiinniottoja tehtiin tuhansia.

YK:n yleiskokous alkaa käsitellä Ukrainan tilannetta maanantaina

Kello 1.32: Yhdistyneiden kansakuntien (YK) lähteet kertovat, että Ukrainan tilanteen käsittely siirtyy YK:n turvallisuusneuvostolta maanantaina kokoontuvalle YK:n yleiskokoukselle. Päätöksestä äänestäessä 11 jäsenmaata kannatti, Venäjä vastusti ja kolme maata, Intia, Arabiemiraatit ja Kiina äänestivät tyhjää.

Turvallisuusneuvoston puheenjohtajamaa Venäjä torjui turvallisuusneuvoston päätöslauselman viime viikolla veto-oikeudellaan. Aiemmin julkisuudessa oli spekuloitu, että YK ei edisty Venäjän tuomitsemisessa niin kauan kuin se on turvallisuusneuvoston puheenjohtajamaa. Puheenjohtajamaa vaihtuu helmikuun päättyessä maanantaina.

Yleiskokokouksessa Venäjällä ei ole veto-oikeutta.

Siviiliuhrien määrä Ukrainassa kasvoi yli 350:een

Kello 0.11: Yhdysvaltalainen uutissivusto CNN kertoo Ukrainan sisäministeriön ilmoittaneen sunnuntaina, että Venäjän hyökkäyksessä on kuollut 352 siviililä. Ministeriön mukaan kuolleista 14 on lapsia.

Lisäksi 1 684 siviiliä on loukkaantunut hyökkäyksen alkamisen jälkeen. Loukkaantuneista 116 on lapsia.

YK:n pakolaisjärjestö kertoi aiemmin sunnuntaina Ukrainasta paenneen noin 368 000 ihmistä sen jälkeen, kun Venäjä hyökkäsi maahan. Järjestön mukaan arvio perustuu eri maiden kertomiin tietoihin.