Päivä 4: Tämä tiedetään Ukrainan sodan käänteistä kello 12.30 mennessä – lue keskeiset tapahtumat ja sijainnit tästä

Ukrainan presidentin Volodymyr Zelenskyin mukaan lukuisissa ukrainalaisissa kaupungeissa ja kylissä eletään tällä hetkellä oloissa, jollaisia ei ole koettu sitten toisen maailmansodan. Tähän juttuun on koottu Ukrainan tapahtumista keskeisimmät sunnuntaina kello 12.30 mennessä.

Sankka savu nousi Kiovan yllä 27. helmikuuta. Kiova on tiettävästi vielä sunnuntaina kello 12 Ukrainan hallussa. Britannian tiedustelutietojen mukaan Venäjä on kohdannut yllättävää vastarintaa ja logistisia vaikeuksia.

STT, Aamulehti

Tilanne Ukrainassa muuttuu jatkuvasti. Tähän juttuun on koottu sunnuntaina puoliltapäivin tiedossa olleet uudet käänteet sodan tapahtumissa.

Kiova kesti yön yli

Kiovassa on taisteltu lauantain ja sunnuntain välisenä yönä, mutta sen Venäjän joukot eivät ole edenneet sen keskustaan.

BBC uutisoi Kiovan apulaispormestarin Mykola Povoroznykin sanoneen, että aamu on valjennut pääkaupungissa rauhallisena. Apulaispormestari sanoi, että Kiova on edelleen ukrainalaisjoukkojen hallinnassa. Hän lisäsi, että Kiovan ulkopuolella on käyty taisteluja, joissa osallisena on hänen mukaansa ollut venäläisiä sabotaasiryhmiä, mutta ei kertonut asiasta tarkemmin.

Kiovan lähellä on nähty varhain sunnuntaiyönä kaksi suurta räjähdystä, kertoi aiemmin yhdysvaltalainen uutiskanava CNN. Räjähdysten sijainniksi on arvioitu noin 30 kilometriä Kiovasta etelään sijaitseva Vasylkivin kaupunki, jossa sijaitsee CNN:n mukaan sotilaslentokenttä sekä useita polttoainesäiliöitä.

Sisäministeriön edustaja Anton Gerashtshenko luonnehti aamulla iskun aiheuttamaa ympäristövahinkoa valtavaksi ja sanoi palon kestävän pitkään. Viranomaiset varoittivat aamuyöllä savusta ja myrkyllisistä höyryistä ja kehottivat asukkaita sulkemaan ikkunansa tiukasti.

Ukrainan ydinvalvontaviranomaisen mukaan yön pommitukset osuivat myös radioaktiivisen jätteen säilytyspaikkaan Kiovassa. Viraston tämänhetkisten tietojen mukaan osumasta ei ole aiheutunut vaaraa ulkopuolisille.

Mediatietojen mukaan venäläinen ohjus olisi osunut Vasylkivissa öljyvarastoon. Kuva on otettu 27. helmikuuta aamulla, jolloin savupatsas näkyi kauas.

Britannian puolustusministeriön tiedustelutietojen mukaan venäläisjoukot eivät ole edenneet hyökkäyksessään Ukrainaan suunnittelemallaan tavalla.

Venäläiset kärsivät ”logistisista haasteista ja Ukrainan vahvasta vastarinnasta”, ministeriö kertoo Twitterissä sunnuntaiyönä Suomen aikaa julkaisemassaan lyhyessä katsauksessa.

Niin ikään Yhdysvaltain puolustusministeriöstä on kerrottu uutistoimisto AFP:lle ja uutiskanava CNN:lle, että ukrainalaisten vastarinta on ollut venäläisille odottamattoman kovaa. Myös CNN:n lähteet ovat kertoneet venäläisjoukkojen huoltotoiminnan ongelmista, jotka liittyvät hitaaseen etenemiseen.

Puolustusministeriön tietojen mukaan Venäjän hyökkäysvoimasta puolet on nyt Ukrainassa.

Venäjän joukot etenivät Harkovaan

Venäläisjoukot ovat edenneet Ukrainan toiseksi suurimpaan kaupunkiin Harkovaan, uutisoivat useat mediat lauantaina aamupäivästä. Uutistoimisto AFP:n ja Britannian yleisradioyhtiö BBC:n mukaan asiasta on kertonut paikallishallinnon johtaja Oleg Sinegubov. Brittilehti Guardian siteeraa asiassa lisäksi Ukrainan sisäministerin avustajaa.

”Venäjän kevyitä ajoneuvoja on päässyt sisään Harkovan kaupunkiin. Ukrainan asevoimien täytyy eliminoida vihollinen”, Sinegubov kirjoitti AFP:n mukaan Facebook-päivityksessään.

Ukrainan sisäministerin avustaja on puolestaan kertonut, että muun muassa kaupungin keskustassa taistellaan. AFP:n toimittajan mukaan kaupungissa on kuulunut sekä konekiväärien ääntä että räjähdyksiä.

Lisäksi ukrainalaismedia on BBC:n mukaan raportoinut, että venäläisjoukot ovat saaneet hallintaansa maan eteläosassa sijaitsevan Nova Kah'ovkan kaupungin.

Venäjä on puolestaan sanonut, että maan joukot olisivat piirittäneet täysin kaksi Ukrainan kaakkoisosassa sijaitsevaa kaupunkia.

Näissä paikoissa on taisteltu:

Zelenskyi: Asuinalueita pommitetaan

Ukrainan presidentin Volodymyr Zelenskyin mukaan Venäjä on pommittanut asuinalueita Ukrainassa. AFP:n mukaan Zelenskyi sanoi verkossa julkaistussa lausunnossaan, että lauantain ja sunnuntain välinen yö oli Ukrainassa brutaali.

”Tässä maassa ei ole yhtäkään asiaa, jota miehittäjät eivät pitäisi hyväksyttävänä kohteena. He taistelevat kaikki vastaan. He taistelevat kaikkia eläviä vastaan – päiväkoteja, asuinrakennuksia ja jopa ambulansseja vastaan.”

Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi tiedotti Kiovassa Ukrainassa 27. helmikuuta. Kuva on saatu presidentin viestintäpalvelun kautta, eli se on ulkopuolisen tarjoama kuva, ei uutistoimiston omaa kuvaa.

Presidentin mukaan Venäjä on ampunut muun muassa ohjuksia alueille, joilla ei ikinä ole ollut sotilaskohteita.

Venäjä on useaan otteeseen vakuuttanut tähtäävänsä ainoastaan sotilaskohteisiin. Ukraina on puolestaan jo aiemminkin raportoinut, että myös siviilikohteita on vahingoittunut Venäjän iskuissa.

Zelenskyi sanoi sunnuntaisessa lausunnossaan myös, että lukuisissa ukrainalaisissa kaupungeissa ja kylissä eletään tällä hetkellä oloissa, jollaisia ei ole koettu sitten toisen maailmansodan.

Suomessakin tapahtuu

Helsingin Sanomien saamien tietojen mukaan hallitus kokoontuu sunnuntaina iltapäivällä keskustelemaan Ukrainalle annettavasta avusta. Tietojen mukaan neuvottelut alkavat kello 15. Valtioneuvoston istunnon jälkeen on presidentin esittely.

Viime päivinä on puhuttu paljon Ukrainalle annettavasta aseellisesta avusta. HS kertoo, että keskustelua on käyty ainakin tykeistä, joita Viro haluaisi viedä Ukrainaan. Päätöstä asiasta valmisteltiin sunnuntaina aamupäivällä. HS:n tietojen mukaan oli vielä epävarmaa, saadaanko tämä päätös hallituksen pöydälle sunnuntaina. Tykkien vienti vaatii myös Saksan luvan.

Monet Euroopan maat ovat viikonlopun aikana kertoneet aseellisesta avusta Ukrainaan. Tähän saakka Suomi on tukenut Ukrainaa rahallisella avulla, muttei puolustusmateriaalilla. Syynä on hallitusohjelma, johon on kirjattu, ettei Suomi vie puolustusmateriaalia sotiviin maihin.

Myös sisäministeri Krista Mikkosen on määrä pitää sunnuntaina tiedotustilaisuus EU:n sisäministereiden kokouksesta noin kello 19. Tiedossa on ainakin uusia pakotteita.

Suomessa jännitetään myös, miten Venäjä vastaa uusiin pakotteisiin. Suomen kansallinen lentoyhtiö Finnair on kertonut, että se lopettaa lentämisen Aasiaan, jos Venäjä sulkee ilmatilansa suomalaiskoneilta.