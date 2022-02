Viron ulkopoliittisen instituutin johtaja: Sota ei saa päättyä Venäjän kannalta hyvin – ”Putin haluaisi muuttaa koko Euroopan turvallisuusjärjestelmän”

Viron ulkopoliittisen instituutin johtaja Kristi Raik uskoo pakotteiden voimaan. Niillä saadaan taloutta polvilleen. Jo sota yksistään tulee kalliiksi.

Mitä Suomen etelänaapurissa Virossa ajatellaan Venäjän brutaalista hyökkäyksestä Ukrainaan?

Viron ulkopoliittisen instituutin johtaja Kristi Raik sanoo, että hyökkäys oli sittenkin jonkinasteinen yllätys, sillä monet asiantuntijat olivat viimeiseen asti sitä mieltä, että hyökkäys olisi mahdollista välttää.

”Ajattelimme näin, koska laajamittaisen hyökkäyksen onnistuminen on epävarmaa, ja toisekseen sota tulee hyvin kalliiksi. Nyt näimme, että presidentti Vladimir Putin otti riskin, vaikkakaan mielipidemittausten valossa venäläiset eivät olisi halunneet sotaa.”

Raikin mukaan sodan laajenemisen mahdollisuus otettiin Virossa vakavasti. Silti hän arveli torstaihin asti, että Putin lisää painetta ja uhkailee voimankäytöllä, mutta ei ryhtyisi suureen hyökkäykseen.

”Hän valitsi kuitenkin laajamittaisen sodan tien, ja siitä lähtien skenaariot ovat menneet sen mukaan, mitä oli odotettavissa.”

Kuka? Kristi Raik Valtiotieteiden tohtori Työskennellyt Viron ulkopoliittisen instituutin johtajana kansainvälisessä puolustustutkimuskeskuksessa vuodesta 2018 Turun yliopiston kansainvälisen politiikan dosentti Aiemmin ollut Suomen ulkopoliittisessa instituutissa sekä EU:n neuvoston sihteeristössä Brysselissä

Humanitäärinen apu tarpeen

Hyökkäys on aiheuttanut Virossa pelkoa ja ahdistusta varsinkin, kun sotaa käydään suhteellisen lähellä.

”Niin täällä Virossa kun Suomessakin viesti on ollut, ettei turvallisuutemme ole suoraan uhattuna. Nyt yritämme osoittaa solidaarisuutta Ukrainaa kohtaan. Olemme antaneet jonkin verran sotilaallista ja taloudellista apua. Seuraavaksi tarvitaan myös humanitääristä avunantoa, kun kriisi leviää nopeasti. Kuka tahansa pystyy osallistumaan tällaiseen avunantoon”, hän muistuttaa.

Mitä seuraavaksi?

Putin on väläytellyt vanhaa etupiirijakoa. Onko pelkona, että Ukrainan jälkeen katse suuntautuisi Baltian maihin ja Suomeen?

”Putinhan haluaisi muuttaa koko Euroopan turvallisuusjärjestelmän. Ei ole läheskään selvää, että Putin menestyy ja onnistuu Ukrainan valtaamisessa. Tilanne on toki vaikea, viime hetkien tietojen mukaan Kiovassa käydään jo taisteluja. Mutta silti näkemykseni on, että Putinin aloittama näin laajamittainen sodankäynti on muuttanut länsimaiden suhtautumista Venäjään. Yhteinen sävel on, että tämä pitää pysäyttää.”

Raik korostaa, että hyökkäys on kansainvälisen oikeuden silmissä räikeä rikos, joka ei voi päättyä Putinin kannalta, eikä saa päättyä hyvin.

Länsimaiden kädet ovat osittain sidoksissa, sillä Putin on vetänyt esille kovan kortin, jos muut maat rientäisivät sotilaallisesti Ukrainan avuksi. Jälleen kerran on peloteltu ydinaseilla.

Raikin mielestä on hyvin vaikea sanoa, kuinka tosissaan Putin heiluttaa tätä korttia.

”Venäjä on uhitellut ydinaseillaan monesti vuosien aikana. Siinä mielessä emme ole uudessa tilanteessa. Ydinsodan uhkaa on pidetty sotaa estävänä tekijänä, sillä jos suurvallat näihin aseisiin turvautuisivat, niin silloin lopulta kaikki tuhoutuisi. Päteekö tämä logiikka Venäjään? On vaikea sanoa, onko Putin irtaantunut todellisuudesta”.

Pakotteiden vaikutus pitkäaikainen

Raik näkee, että länsimailla on ase, jota se voi käyttää eli pakotteet.

”Nythän niistä on neuvoteltu, tarkkoja yksityiskohtia ei vielä tiedetä, mutta vahva paketti sieltä on tulossa sekä EU:ltä, Yhdysvalloilta että Iso-Britannialta.”

Hänen mukaansa pankkeihin kohdistuvilla pakotteilla on vahva merkitys.

”Sodalla on jo itsestään ollut vaikutusta talouteen. Pörssikurssit romahtivat. Sota on muutoinkin kallista. Pakotteiden vaikutus ei näy tänään tai huomenna niin, että Venäjän lopettaisi sotatoimet, mutta kyllä ne aika pian alkavat vaikuttaa ja vaikutus on pitkäaikainen.”

Hän tähdentää, että Putin ja lähipiiri ei ole pitänyt taloudellisia asioita kovin tärkeinä, mutta pakotteet alkavat vaikuttaa monella tapaa.

”Kansan mielialat, talouden heikkeneminen, sodan kustannukset”, hän listaa.

On kuultu kriittisiä kannanottoja siitä, miksi Venäjää ei suljeta pankkien Swift-järjestelmän ulkopuolelle. ”Todennäköisesti se, että kaikki isot Venäjän pankit blokataan läntisistä rahoitussektoreista ulos ja varat jäädytetään, on yhtä tehokas keino kuin sulkeminen Swift-järjestelmän ulkopuolelle.”

Jäsenyysmietteitä kriisin jälkeen

Raik sanoo, että Suomen Nato-keskustelua seurataan tarkasti.

”Viro olisi mielissään, jos Suomi ja Ruotsi liittyisivät sotilasliittoon. Tiedostamme kyllä, että nyt keskellä akuuttia tilannetta ei ole järkevää tehdä nopeita liikkeitä. Sekä Suomi että Ruotsi ovat myös hyvin läheisessä yhteistyössä Naton kanssa. Ehkä voi sanoa, että odotamme, onko Suomella tarvetta korjata turvallispolitiikkaansa kohti Natoa sitten, kun tämä kriisi on ohi.”

Raikin mukaan Virossa tiedetään hyvin Suomen vahva puolustuskyky.