Venäjän ulkopolitiikan asiantuntija, apulaisprofessori Rinna Kullaa pitää lännen talouspakotteita Venäjälle hyödyllisinä työkaluina. Ne saattavat jouduttaa muutosta Venäjällä.

Aamulehti

Kun Venäjä hyökkäsi keskiviikkona syvemmälle Ukrainaan, sen seurauksena länsimaiden talouspakotepakin pitäisi avautua kokonaan ja kaikkien suunniteltujen pakotteiden tulla voimaan.

Onko talouspakotteilla mitään vaikutusta Venäjään?

Venäjän ulkopolitiikan asiantuntija Rinna Kullaa Tampereen yliopistosta pitää pakotteita tässä tilanteessa hyödyllisinä työkaluina. Niiden vaikutusta arvioitaessa tarkasteluaikavälin vain pitää olla tarpeeksi pitkä.

”Kansainvälisellä tasolla ajatellaan, että muutokset Venäjällä saattavat kestää kymmenen vuotta. Muutokset saattavat tulla nimenomaan talouskehityksen kautta”, Kullaa sanoo Aamulehden puhelinhaastattelussa.

Kuka? Rinna Kullaa Apulaisprofessori Tampereen yliopiston yhteiskuntatieteellisessä tiedekunnassa. Tutkimusaiheet: Euroopan unionin ulkopolitiikka, erityisesti Lähi-idän, Välimeren alueen ja Venäjän ulkopolitiikka, globaalihistoria, kansainväliset suhteet, diplomatia, ei-hegemoninen ulkopolitiikka, suurvaltapolitiikka, puolueettomuuspolitiikka. Puhuu venäjää, ranskaa, tanskaa, saksaa, serbiaa, kroatiaa ja muutamaa muuta kieltä.

Kullaan mukaan Venäjän tämänhetkinen keskiluokka ja yläluokka, työssä käyvät ja uraa tekevät ihmiset vanhenevat kymmenessä vuodessa. Ratkaisevaa on, miten he tulkitsevat tulevan vuosikymmenen aikana Putinin hallintoa ja Venäjän kehitystä.

Venäjällä valtion propagandamedia jauhaa nyt täysillä, mutta Kullaan mukaan venäläisillä on pitkä perinne valtionmedian uutisten todellisen luonteen ymmärtämisestä. Propaganda tunnistetaan Venäjällä hyvin propragandaksi, joten se tuskin työtä ja uraa tekeviä ihmisiä paljonkaan ohjaa.

Vaikka Venäjän sotakassa tällä hetkellä pullistelee yli laitojensa, eikä Vladimir Putinia tunnu pakotteet huolettavan, pakotteilla on kuitenkin vaikutuksensa Venäjän talouteen, ja venäläisiin uraa tekeviin ihmisiin, kuten myös Venäjän massiivisilla sotatoimilla.

Apulaisprofessori Rinna Kullaa on tutkinut paljon Venäjää akateemisen uransa alusta lähtien. Hänen mukaansa lännen asettamilla talouspakotteilla on vaikutusta Venäjään, mutta vaikutusten aikaperspektiivi on pitkä.

Kiina ja Keski-Aasia

Ukrainan sodasta saattaa tulla vuosia, tai vuosikymmeniä, kestävä epäsymmetrinen sota, joka käy aina lopulta hyökkääjälle liian kalliiksi, niin menetettyjen ihmishenkien kuin taloudenkin puolesta. Esimerkiksi Neuvostoliiton kaatumista nopeutti lähes vuosikymmenen kestänyt Afganistanin sota, joka tuli Neuvostoliitolle liian kalliiksi niin venäläisten kaatuneiden kuin keskusjohtoisen talouden näkökulmasta.

Miten Venäjä nyt sitten yrittää kiertää talouspakotteiden vaikutuksia?

”Venäjä todennäköisesti yrittää nyt luoda kiinteämpiä kumppanuuksia Kiinan ja Keski-Aasian maiden kanssa”, Kullaa sanoo.

Kiina myötäili Venäjää Naton laajenemisen arvostelussa, mutta muuten Kiina ei ole ilmaissut tukeaan hyökkäykselle Ukrainaan.

”Kun Kiina ei sano mitään, se on enemmän linjassa Kiinan perinteisen strategian kanssa kuin se, että Kiina sanoisi tässä jotain”, Kullaa muistuttaa.

Kullaan mukaan Keski-Aasian maat Azerbaidzan, Armenia, Kazakstan, Kirgisia, Tadzikistan, Turkmenistan, Uzbekistan ja Mongolia saattavat solmia kumppanuuksia Moskovan kanssa.

”Näitä maita todennäköisesti Venäjä on tässä jo tavoitellut. Esimerkiksi Azerbaidzan allekirjoitti 16. helmikuuta kolmivuotisen teknisen avun sopimuksen EU:n kanssa, jonka kokonaisuus on 5,25 miljoonaa euroa. EU rahoittaa Azerbaidzanin hallinnon kehittämistä hallituksen vuoteen 2030 asettamien päämääriä kohti. Tähän on liittynyt myös EU:n talous- ja investointisuunnitelma, jolla EU ilmoitti olevan jopa kahden miljardin euron suuruisen investointipotentiaalin. 22. helmikuuta Azerbaidzan kuitenkin solmi liittoutuneen vuorovaikutuksen sopimuksen Venäjän kanssa jonkinlaisena vastaiskuna. Toivon, että kansainväliset multilateraaliset järjestöt, kuten EU, YK ja Etyj pystyisivät näihin maihin nyt vaikuttamaan.”

Yhtenäisyys yllättänyt

Kullaan mukaan on positiivisesti yllättävää, miten yhtenäisesti Venäjän toimet on maailman mittakaavassa tuomittu. Valtioita, jotka eivät nyt Venäjää tuomitse, on todella vähän. Myös Afrikan maat puhuivat YK:ssa Afrikan unionin äänellä ja tuomitsivat Venäjän toimet.

”Tämä siitä huolimatta, että monessa Afrikan valtiossa, kuten Keski-Afrikan tasavallassa on Venäjän puolisotilaallisia aseistettuja voimia. Näillekään valtioille Ukrainan valloitus ei missään muodossa käy”, Kullaa sanoo.