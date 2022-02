Suomalaisupseeri: Hyökkäys Ukrainaan on klassinen täysimittaisen sodan aloitus

Everstiluutnantti Simo Pesun mukaan hyökkäys oli nähtävissä sotilaallisessa valmistautumisessa. Yllättävää on, miten kovan taloudellisen ja poliittisen hinnan Venäjä on valmis maksamaan.

Venäjän hyökkäys Ukrainaan on klassinen esimerkki täysimittaisen sodan aloituksesta, sanoo everstiluutnantti Simo Pesu Maanpuolustuskorkeakoulusta.

Maanpuolustuskorkeakoulun Venäjä-tutkimusryhmän johtaja, everstiluutnantti Simo Pesu arvioi, että tänä aamuna alkanut Venäjän hyökkäys Ukrainaan on klassinen täysimittaisen sodankäynnin aloitus.

”Tällä hetkellä venäläisten asevoima hajottaa Ukrainan asevoimia ja yhteiskuntaa. Kaukovaikutteisilla aseilla, kuten risteilyohjuksilla on vaikutettu erityisesti sotilasinfrastruktuuriin.”

Joukkoja ei toistaiseksi ole laajasti sidottu taistelukosketuksiin Ukrainan joukkojen kanssa. Se on osa käsikirjoitusta.

Pesun mukaan tavoitteena on Ukrainan asevoimien toiminnan lamauttaminen sekä komentoketjuja katkomalla että sitomalla asevoimat, jolloin niitä ei voida käyttää tehokkaasti.

”Tämä on tällaisessa hyökkäyksessä ensimmäinen vaihe ja se on käynnissä. Samalla tuotetaan sokkivaikutus ihmisiin ja yhteiskuntaan.”

Seuraavan vuorokauden aikana nähdään, miten tapahtumat etenevät. Nähtävissä on nykyaikaisen sodan elementtejä, joita esimerkiksi Yhdysvallat käytti Irakissa 2003.

Hyökkäys kohdistuu Ukrainaan

Euroopassa on laajasti oltu huolissaan maanosan turvallisuudesta. Pesu sanoo, että tällä hetkellä Venäjän hyökkäys kohdistuu Ukrainaan, eikä ole nähtävissä, että tilanne muuttuu. Ydinaseisiin viittaaminen on nähtävänä pelotteena suurvalloille, ensisijaisesti Yhdysvalloille.

Esimerkiksi Venäjän Valko-Venäjälle ryhmitetyt joukot ja ydinaseharjoitus Jäämerellä ovat pidäkkeitä, jotka vahvistavat, etteivät muut maat puutu sotilaallisesti Ukrainan sotaan. Näin Venäjä on kyennyt rajoittamaan Ukrainan toimintamahdollisuuksia.

”Kaikki naapurivaltiot, Yhdysvallat ja Nato ovat ilmaisseet, etteivät he tule taistelemaan tässä konfliktissa.”

Muilla valtioilla on käytössään muita keinoja Ukrainan tukemiseen, mutta tilannetta, jossa asevoimat kohtaisivat halutaan välttää viimeiseen asti.

Pesun mielestä huoleen on silti syytä. Venäjän hyökkäys muuttaa käsitystä Euroopan turvallisuudesta perustavalla tavalla. Kun Venäjä keskeisenä toimijana käyttää asevoimia hyökkäykseen toista valtiota vastaan, se tarkoittaa, että valmistautuminen ja varustautuminen kasvaa muissa Venäjän naapurimaissa.

Iso taloudellinen ja poliittinen hinta

Venäjän hyökkäys oli nähtävissä Venäjän vuoden kestäneiden sotilaallisten valmistelujen kautta. Silti hyökkäys oli myös yllättävä.

”Tällaisen hyökkäyksen poliittinen ja taloudellinen hinta on todella suuri. Se, että Venäjä on valmis tällaisen hinnan maksamaan, niin se tarkoittaa, että Venäjä kokee tämän todella tärkeäksi.”

Sotaan johtaneista syitä on Pesun mukaan turha etsiä arkiajattelun logiikasta. ”Sillä on täysin oma, absurdi logiikkansa. Ei ole arkisista asioista lähtevää järkevää selitystä Tässä on kysymys vallasta: sen näyttämisestä, osoittamisesta ja hankkimisesta."