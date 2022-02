Nämä asiat sinun on Venäjän hyökkäyksestä tiedettävä kello 10.30

Kokosimme viisi pointtia Ukrainan sodasta ja siitä, mitä tilanteesta tiedetään 24. helmikuuta kello 10.30.

Mitä tapahtui aamulla: Venäjän hyökkäys Ukrainaan alkoi aamulla. Useat lähteet kertovat räjähdyksistä eri puolella maata heti aamulla viiden jälkeen. Ukrainaan julistettiin poikkeustila.

Mikä on tilanne nyt: Havaintoja ohjusiskuista ja räjähdyksistä on ympäri Ukrainaa. Useat lähteet kertovat täysimittaisesta sodasta. Aamulla yhdeksän jälkeen tuorein tieto on, että Venäjä hyökkää Ukrainaan useista eri suunnista. Ukrainan armeija on väittänyt tuhonneensa Venäläiskoneita. Separatistit ovat väittäneet valloittaneensa kaupunkeja. ukrainalaiset pakenevat maasta isoina joukkoina. Venäjän maajoukot ylittivät rajan hieman ennen kello kymmentä.

Miten maailma reagoi: Maailman johtajat Suomi mukaan lukien ovat tuominneet hyökkäykset voimakkaasti.

Miten tapahtumat ovat edenneet: Tällä viikolla, 21. helmikuuta Venäjä tunnusti Ukrainan separatistialueiden itsenäisyyden. Ukrainan sota on eskaloitunut nopeasti, muutamien viikkojen aikana. Sotaa edelsivät Venäjän suuret sotaharjoitukset. Joukkoja Ukrainan rajoille on siirretty marraskuusta lähtien.

Millainen uhka Ukrainan sota on: Tilannetta pidetään uhkaavana myös Euroopan turvallisuuden näkökulmasta. Esimerkiksi ulkopoliittisen instituutin johtaja Mika Aaltola arvioi aamulla Ylen haastattelussa, että Venäjä haluaa kontrolloida koko naapurustoa. Tilanne on tulenarka, ja se muuttuu koko ajan.

