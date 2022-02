Ukrainan parlamentti hyväksyi julistuksen poikkeustilasta – voimassa kaikkialla lukuun ottamatta separatistialueita

Venäjä on alkanut evakuoida diplomaattista henkilöstöään Ukrainasta.

Ukrainan parlamentti hyväksyi julistuksen maan poikkeustilasta keskiviikkoiltana. Poikkeustilan oli määrä tulla voimaan puoliltaöin ja on voimassa 30 päivää, kertoi BBC.

Poikkeustilan julistaminen tarkoittaa muun muassa asiakirjojen ja ajoneuvojen tehostettuja tarkistuksia. Hallitus voi myös määrätä tarvittaessa ulkonaliikkumiskiellon. Reserviläiset eivät myöskään saa poistua maasta.

Poikkeustila on voimassa kaikissa osissa Ukrainaa lukuun ottamatta Venäjän tukemien separatistien hallussa olevia alueita maan itäosassa.

Reserviläisiä asepalvelukseen

Ukrainan asevoimat on alkanut kutsua 18–60-vuotiaita reserviläisiä asepalvelukseen. Palvelusaika on korkeintaan yhden vuoden pituinen, kerrotaan maavoimien Facebook-julkaisussa. Uutistoimisto AFP:n mukaan Ukrainalla on yli 200 000 ihmisen reservi.

Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi ilmoitti tiistaina reserviläisten kutsumisesta sotilaskoulutukseen. Presidentin puheesta ukrainalaisille kertoi muun muassa yhdysvaltalainen uutiskanava CNN.

Zelenskyi kuitenkin vakuutti, että käskyä asevoimien yleisestä liikekannallepanosta ei olla antamassa.

Turkki ei hyväksy toimia

Zelenskyi sanoi pyrkivänsä edelleen diplomatian avulla ulos kriisistä ja toivotti tervetulleeksi Turkin tarjouksen toimia sovittelijana mahdollisissa neuvotteluissa Ukrainan ja Venäjän välillä.

Turkin mukaan se ei hyväksy mitään toimia Ukrainan itsemääräämisoikeutta ja alueellista koskemattomuutta vastaan. Turkin presidentti Recep Tayyip Erdogan oli kertonut maansa kannasta keskiviikkona puhelinkeskustelussa Venäjän presidentille Vladimir Putinille.

Turkki on Naton jäsenmaa, ja sillä on ystävälliset suhteet sekä Ukrainaan että Venäjään.

Puhelinkeskustelun aikana Erdogan oli sanonut, että "sotilaallinen konflikti ei hyödytä ketään" ja että Turkki asettaa etusijalle diplomatian ja dialogin.

– Turkki on valmis tekemään osansa jännitteiden vähentämiseksi ja rauhan ylläpitämiseksi, Erdogan oli sanonut Putinille.

Kehotus välttää matkustamista

Ukraina kehotti keskiviikkona kansalaisiaan välttämään matkustamista Venäjälle ja maassa olevia poistumaan sieltä välittömästi. Ukrainan ulkoministeriön mukaan Venäjän "lisääntyvä aggressio" Ukrainaa kohtaan voi merkittävästi vaikeuttaa konsulipalvelujen tarjoamista Venäjällä.

Venäjä on puolestaan alkanut evakuoida diplomaattista henkilöstöään Ukrainasta. Asian vahvisti AFP:lle Venäjän Kiovan-suurlähetystön edustaja Denis Golenko uutistoimiston tiedustellessa asiaa puhelimitse.

Satelliittikuvat: Uusia joukkoja

Tuoreista satelliittikuvista näkyy, kuinka sotilaiden ja sotakaluston määrä kasvaa entisestään Ukrainan ympärillä. Yhdysvaltalaisen avaruusteknologiayhtiö Maxarin maanantaina ja tiistaina otetuista satelliittikuvista ovat kertoneet muun muassa AFP ja New York Times.

Kuvista näkyy muun muassa, kuinka Valko-Venäjän eteläosassa sijaitsevalle lentokentälle on saapunut uusia joukkoja. Ukrainan rajasta noin 40 kilometrin päässä sijaitsevan kentän alueelle on ilmaantunut yli sata ajoneuvoa ja kymmeniä telttoja.