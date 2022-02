Mistä Ukraina voi saada apua, jos Venäjä päättää yrittää marssia rajan ylitse? Tällaiset ovat YK:n, Naton ja EU:n roolit konfliktitilanteessa

Jos suurvalta päättää käyttää voimakeinoja liittoutumatonta naapurimaataan kohtaan, voivatko muut maat tehdä mitään? Kansainvälisen oikeuden emeritusprofessori Martti Koskenniemi vastaa.

Tilanne Ukrainassa on kiristynyt viikko viikolta. Maailma seuraa tilannetta henkeään pidätellen. Samalla kun Venäjä on lisännyt painostustaan, kansainvälinen yhteisö on neuvotellut Venäjän vastaisista pakotteista.

Mutta mitkä oikeastaan ovat Ukrainan kaltaisen liittoutumattoman valtion mahdollisuudet Venäjän kaltaista suurvaltaa vastaan? Millaista apua kansainvälinen yhteisö voi tarjota?

Yhdistyneet kansakunnat

Yhdistyneiden kansakuntien peruskirjan tärkein määräys kieltää asevoiman käytön valtioiden välillä. YK:ssa rauhan ja turvallisuuden ylläpitäminen on delegoitu turvallisuusneuvostolle, jonka päätöksien hyväksymiseen ja toteuttamiseen jäsenvaltiot ovat sitoutuneet.

Turvallisuusneuvosto yrittää yleensä ensimmäisenä suostutella osapuolet sopimaan. Jos aseellinen konflikti kuitenkin puhkeaa, turvallisuusneuvosto voi antaa tulitaukokäskyn, lähettää paikalle rauhanturvaajia, määrätä pakotteita tai antaa kansainväliselle yhteisölle luvan ryhtyä voimatoimiin tilanteen rauhoittamiseksi. Suurvallan kohdalla turvallisuusneuvosto kuitenkin törmää todennäköisesti veto-oikeuteen.

”Turvallisuusneuvoston päätöksentekojärjestelmä on sellainen, että viidellä pysyvällä jäsenellä on veto-oikeus”, kansainvälisen oikeuden emeritusprofessori Martti Koskenniemi sanoo Aamulehdelle. Turvallisuusneuvoston pysyvillä jäsenmailla on oikeus estää minkä tahansa päätöksen syntyminen veto-oikeudellaan neuvostossa. Nämä pysyvät jäsenet ovat Iso-Britannia, Kiina, Ranska, Venäjä ja Yhdysvallat.

”Kuten Vietnamin sodan aikana turvallisuusneuvosto ei voinut toimia Yhdysvaltojen vuoksi, se ei voi toimia nyt Ukrainan tilanteessa, koska Venäjä käyttää veto-oikeuttaan estämään sille kriittiset päätökset.”

Vaikka turvallisuusneuvosto ei voisi päättää toimista, YK:n peruskirjassa on kuitenkin vahvistettu valtioiden oikeus käyttää asevoimaa itsepuolustukseen. Se muodostaa poikkeuksen YK:n voimankäytön kieltoon.

”YK:n peruskirjan alaisuudessa muut maat voivat tietysti auttaa itsepuolustusta harjoittavaa maata”, Koskenniemi sanoo.

Sotilasliitto Nato

Itsepuolustusoikeutta voi harrastaa yksin tai yhdessä. Jos hyökkäyksen kohteena oleva maa kuuluu sotilasliitto Natoon, sillä on oikeus saada apua muilta jäsenmailta. Naton jäsenmaiden keskeinen velvollisuus on osallistua yhteiseen puolustukseen. Se sitoo Nato-maat auttamaan toisiaan mahdollisessa hyökkäystilanteessa.

”Se on kuin kolme muskettisoturia: jos joku hyökkää Athoksen ja Porthoksen kimppuun, myös Aramis ja D’Artagnan puolustavat heitä”, Koskenniemi sanoo.

Euroopan unioni

Euroopan unionilla on yhteinen turvallisuus- ja puolustuspolitiikka. Siihen ei kuitenkaan liity samanlaista velvollisuutta kuin Natossa. Jäsenvaltiot vastaavat edelleen yksin omasta ulkopolitiikastaan ja turvallisuudestaan.

”EU:ssa on vain ympäripyöreästi sovittu, että toimitaan yhdessä puolustuspolitiikan saralla”, Koskenniemi selittää.

Myös EU voi asettaa erilaisia pakotteita. Pakotteet, joilla suljetaan jonkin maan tuonti tai vienti kokonaisuudessaan, toimivat huonosti. ”Tällaisten pakotteiden kohteena on yleensä maa, jolla on autoritäärinen johto, jota ei kiinnosta, vaikka pakotteet kohdistuvat koko väestöön”, Koskenniemi sanoo.

Sen sijaan nykyään suositaan kohdistettuja pakotteista, kuten henkilöihin kohdistuvia pakotteita, jolloin esimerkiksi tiettyjen henkilöiden EU-alueella sijaitseva omaisuus voidaan jäädyttää. Pakotteiden valitseminen on joka tapauksessa aina vaikea kysymys. ”Pakotteiden pitäisi kohdistua elintärkeisiin toimintoihin, mutta ne eivät saa vaikeuttaa kohdemaan väestöä kohtuuttomasti. Ne eivät saisi myöskään provosoida vastapakotteisiin, jotta haitta ei kohdistu enemmän pakotteiden asettajiin”, Koskenniemi sanoo.