Itävallan poikkeuksellisen rajut koronatoimet epäonnistuivat – rokotepakko ei toimi, tauti­tilastot synkät Suomeen verrattuna

Keskieurooppalainen Itävalta on käynyt sotaa koronaa vastaan täysin eri kaliiberilla kuin Suomi. Maahan on sorvattu esimerkiksi pakkorokotuslaki, jonka kohtalo on nyt vaakalaudalla, Aamulehden toimittaja Juho Korpela kirjoittaa.

Itävalta poistaa suurimman osan koronarajoituksista 5. maaliskuuta. Käytössä olleet rajoitukset ovat olleet korona-aikana huomattavasti Suomea kovemmat.

Aamulehti Suomen ja muiden Pohjoismaiden koronatoimenpiteistä rajusti poikenneen Itävallan koronataktiikka näyttää epäonnistuneen. Yhdeksän miljoonan asukkaan Alppimaa on käynyt koronan vastaista sotaa kovin keinoin kansalaisten perusvapauksia rajoittamalla. Niin kovin, että Suomen rajoitukset näyttävät siihen verrattuna lähinnä leikkisältä puuhastelulta. Rokotepakko