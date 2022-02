Presidentti Niinistö CNN:llä: ”Nykyinen tilanne melkein kylmempi kuin kylmän sodan aikana”

Presidentti Sauli Niinistö sanoi uutiskanavalle myös, ettei hän pelkää Venäjän hyökkäävän Suomeen.

Suomen presidenttiä Sauli Niinistöä haastateltiin CNN-uutiskanavalla. Kuva on otettu joulukuussa Helsingissä.

Presidentti Sauli Niinistön mielestä maailma on ”melkein kylmemmässä tilanteessa” kuin todellisen kylmän sodan aikana, kun jännitteet Yhdysvaltain ja Venäjän ovat nyt saavuttaneet kiehumispisteen Ukrainan tilanteen takia.

”Silloin (kylmän sodan aikana) oli ainakin joitakin Yhdysvaltain ja Neuvostoliiton välisiä sopimuksia, joihin sisältyi aserajoituksia ja niin edelleen. Nyt meillä ei ole oikeastaan mitään, ei sopimuksia enää”, Niinistö sanoi uutiskanava CNN:llä sunnuntaina.

Niinistöltä kysyttiin, uskooko hän hyökkäyksen Ukrainaan tapahtuvan. Presidentin mukaan on kolme vaihtoehtoa. Ensimmäinen on sellainen, että jotenkin saataisiin sovittua muun muassa Itä-Ukrainan kysymys ja Minskin sopimus. Niinistön mielestä tämä on kaukainen vaihtoehto.

”Toinen vaihtoehto on täysimittainen sota ja kolmas vaihtoehto, joka on yhtä paha, on tällainen, jota olen kuvaillut kahdeksi askeleeksi eteenpäin, yhdeksi taaksepäin. Siinä jännitteet lisääntyvät koko ajan.”

Niinistön mielestä kolmas vaihtoehto saattaa olla tällä hetkellä todennäköisin.

Niinistö sanoi myös, ettei hän pelkää Venäjän hyökkäävän Suomeen.

”Me emme ole lainkaan peloissamme. Itse asiassa tilanne Suomen rajalla ja koko Itämeren alueella on aika rauhallinen. Me emme pelkää, että venäläiset tankit yhtäkkiä ylittäisivät Suomen rajan”, Niinistö sanoi.