Poliisi pidätti yli sata ihmistä Convoy-mielenosoituksissa Kanadassa

Protestit ovat maksaneet taloudelle jo miljardeja dollareita.

Kanadan Ottawassa poliisi on pidättänyt yli sata ihmistä Convoy-mielenosoituksissa perjantaina paikallista aikaa. Lisäksi ainakin parisenkymmentä ajoneuvoa on hinattu pois.

Poliisi on pyrkinyt päättämään koronarajoituksia vastustavat rekkamielenosoitukset Kanadan pääkaupungissa Ottawassa. Torstaina Ottawan poliisi antoi mielenosoittajille viimeisen varoituksen poistua paikalta ennen muun muassa turvaesteiden rakentamista.

Myöhään perjantai-iltana Ottawan poliisi lupasi jatkaa operaatiota ”kunnes asukkaat ja kansalaiset saavat kaupunkinsa takaisin”. Jotkut rekkakuskit päättivät perjantaina lähteä itse ja ajoivat 18-pyöräiset ajokkinsa pois parlamenttia ympäröiviltä kaduilta.

Mielenosoitukset saivat alkunsa kolme viikkoa sitten, kun rekkakuskit ryhtyivät protestoimaan pakollisia koronarokotuksia, joita vaadittiin Yhdysvaltain rajan ylittämiseksi. Sittemmin mielenosoitus on muuttunut laajemmaksi protestiksi koronamääräyksiä ja maan hallintoa vastaan.

Hallituksen mukaan Kanadan protestit ovat maksaneet taloudelle miljardeja dollareita.

Poliisi hinasi mielenosoittajan autoa pois Kanadan parlamentin edustalta Ottawassa perjantaina.

Myös protestin johtajia pidätetty

Suurin osa Kanadan mielenosoitusaallon johtajista on pidätetty. Äärioikeistoaktivisti Pat King otettiin kiinni varhain perjantai-iltapäivällä, kun hän lähti Ottawasta, ja hänen pidätyksensä oli nähtävillä suorana lähetyksenä Facebookissa.

Kaksi muuta johtajaa, Tamara Lich ja Chris Barber, pidätettiin torstai-iltana. Lichin kuultiin kehottavan rekkakuskeja pitämään pintansa, kun poliisi vei hänet pois. Samoin Convoy-liikkeen Twitter-tilillä on vedottu kannattajia jatkamaan edelleen.

Talouden puolella protesteja yritetään saada loppumaan jäädyttämällä mielenosoittajien pankkitilejä. Viranomaiset ovat niin ikään pyrkineet estämään joukkorahoituksen ja kryptovaluuttojen käytön Convoy-aallon tukemiseksi.

Perjantaina Kanadan lainsäätäjät peruuttivat parlamentin istunnon poikkeuksellisesti. Puheenjohtaja Anthony Rota perusteli päätöstä ”alati muuttuvalla” tilanteella kaduilla parlamentin ulkopuolella.

Pääministeri Justin Trudeauta on kritisoitu epäonnistumisesta mielenosoitusten lopettamisessa. Pääministeri määräsi tällä viikolla käyttöön hätätilalain, joka antaa hallitukselle laajat valtuudet käsitellä kriisiä. Tämä on vasta toinen kerta, kun tällaisiin valtuuksiin on turvauduttu Kanadassa rauhan aikana.