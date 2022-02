Aamulehti seuraa tässä päivittyvässä jutussa Ukrainan tilanteen kehittymistä lauantaina 19. helmikuuta.

Tilanne Ukrainassa on kiristynyt. Yhdysvaltain presidentti Joe Biden sanoi perjantain ja lauantain välisenä yönä pitämässään tiedotustilaisuudessa, että Venäjän hyökkäys Kiovaan voi tapahtua jo lähipäivinä.

Biden kertoi olevansa varma, että Venäjän presidentti Vladimir Putin on tehnyt päätöksen hyökätä Ukrainaan. Yhdysvalloilla on varmuus Putinin aikeista, koska maalla on Bidenin mukaan hyvät tiedustelutiedot tilanteesta.

Lue lisää: Biden: Hyökkäys Kiovaan voi tapahtua jo lähipäivinä – CNN: Liki puolet Ukrainaa ympäröivistä venäläisjoukoista on hyökkäysasemissa

Uutiskanava CNN on kertonut lähteeseensä pohjaten, että liki puolet Ukrainaa ympäröivistä venäläisjoukoista on hyökkäysasemissa. Lähteen mukaan edellisten 48 tunnin aikana hyökkäysasemissa olevien joukkojen määrä on noussut 40–50 prosenttiin.

Uutistoimisto AFP:n mukaan Yhdysvallat on arvioinut aiemmin, että rajan läheisyydessä on noin 149 000 venäläissotilasta.

Seuraamme tässä päivittyvässä jutussa Ukrainan tilanteen kehittymistä lauantaina.

Tulitaukorikkomusten määrä lisääntynyt Itä-Ukrainassa

Kello 8.24: Itä-Ukrainassa tulitaukorikkomusten määrät ovat lisääntyneet merkittävästi viime päivinä, kertovat Euroopan turvallisuus- ja yhteistyöjärjestön (Etyj) tarkkailijat tiedotteessa. Tiedotteen mukaan tulitaukorikkomusten määrä vastaa tasoa, jolla määrä oli ennen kuin tulitaukoa sovittiin vahvistettavan vuoden 2020 heinäkuussa.

Tarkkailijoiden perjantaina julkaiseman raportin perusteella Itä-Ukrainassa Venäjän tukemien separatistien hallussa olevilla alueilla oli kirjattu torstai-iltaan mennessä satoja tulitaukorikkomuksia.

Donetskin alueella oli kirjattu tuohon mennessä yli 220 tulitaukorikkomusta mukaan lukien 135 räjähdystä. Edeltävänä päivänä rikkomuksia kirjattiin noin 190. Tiistaina vastaava lukema oli 24.

Luhanskin alueella puolestaan kirjattiin noin 650 rikkomusta, joista noin 520 oli räjähdyksiä. Luhanskissa kirjattiin edeltävänä päivänä nelisen sataa rikkomusta ja tiistaina 129.

Zelensky tapaa Harrisin Münchenissä

Kello 8.02: Vuosittain järjestettävä korkean tason kansainvälinen turvallisuuskonferenssi jatkuu tänään Münchenissä. Tällä kertaa konferenssi järjestetään keskellä pelkoja sodan puhkeamisesta Euroopassa.

Konferenssin järjestäjien mukaan myös Venäjän presidentille Vladimir Putinille esitettiin kutsu saapua Müncheniin, mistä tämä kuitenkin kieltäytyi.

Ukrainan presidentin Volodymyr Zelenskyin ohjelmassa on tänään tapaaminen ainakin Yhdysvaltain varapresidentin Kamala Harrisin kanssa. Valko-Venäjältä konferenssiin osallistuu puolestaan opposition johtohahmo ja maan edellisten presidentinvaalien todellisena voittajana pidetty Svjatlana Tsihanouskaja.

Presidentti Sauli Niinistö osallistuu tänään idän ja lännen välisiä suhteita sekä Euroopan turvallisuusjärjestystä käsittelevään paneelikeskusteluun.

Venäjä järjestää strategiset ohjusharjoitukset

Kello 7.55: Venäjä järjestää tänään strategiset ohjusharjoitukset presidentti Vladimir Putinin johdolla. Maan puolustusministeriön mukaan ennakolta suunniteltujen harjoitusten aikana laukaistaan ballistisia ohjuksia ja risteilyohjuksia.

Harjoituksiin osallistuvat ministeriön mukaan Venäjän ilma- ja avaruusvoimat, strategiset ohjusjoukot, laivasto sekä eteläisen sotilaspiirin yksiköt. Harjoitusalueiden sijaintia ei kerrottu etukäteen.

Putinin mukaan hänen kanssaan harjoituksia seuraa Valko-Venäjän presidentti Aljaksandr Lukashenka, kertoo uutistoimisto Tass.