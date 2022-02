Biden: Hyökkäys Kiovaan voi tapahtua jo lähipäivinä – CNN: Liki puolet Ukrainaa ympäröivistä venäläisjoukoista on hyökkäysasemissa

Biden kertoi tiedotustilaisuudessa olevansa varma, että Putin on tehnyt päätöksen hyökätä Ukrainaan.

Washington

Yhdysvaltain presidentti Joe Biden sanoi perjantain ja lauantain välisenä yönä pitämässään tiedotustilaisuudessa, että Venäjän hyökkäys Kiovaan voi tapahtua jo lähipäivinä.

”Meillä on syytä uskoa, että Venäjän sotavoimat ovat suunnittelemassa ja aikovat hyökätä Ukrainaan ensi viikolla, lähipäivinä”, Biden sanoi.

Biden kertoi olevansa varma, että Venäjän presidentti Vladimir Putin on tehnyt päätöksen hyökätä Ukrainaan. Tämä ei kuitenkaan tarkoita, etteikö diplomatialla voitaisi estää tilannetta. Yhdysvalloilla on varmuus Putinin aikeista, koska maalla on Bidenin mukaan hyvät tiedustelutiedot tilanteesta.

”Älköön kukaan erehtykö siitä, että jos Venäjä noudattaa suunnitelmiaan, se tulee olemaan vastuussa katastrofaalisesta ja tarpeettomasta sodasta, jonka se on valinnut.”

”Yhdysvallat liittolaisineen on valmis puolustamaan jokaista tuumaa Naton alueesta miltä tahansa uhalta, joka kohdistuu kollektiiviseen turvallisuuteemme. Emme myöskään lähetä joukkoja taistelemaan Ukrainaan, mutta jatkamme Ukrainan kansan tukemista.”

Venäjä hakee valheellista oikeutusta sodalle

Biden nosti tiedotustilaisuudessa esille myös Venäjän ”valheelliset syytökset” Donbassin alueella tapahtuvasta kansanmurhasta. Kyseessä on hänen mukaansa Venäjän yritys luoda valheellinen syy sodalle.

Toinen Venäjän levittämä ”valheellinen väite” koskee Bidenin mukaan Ukrainan valmistautumista hyökätä Venäjälle.

”Näille väitteille ei yksinkertaisesti ole todisteita ja on peruslogiikan vastaista uskoa, että ukrainalaiset valitsisivat tämän hetken kärjistääkseen vuosienmittaista konfliktia, kun maan rajoilla on yli 150 000 (Venäjän) sotilasta”, Biden sanoi.

”Kaikki nämä ovat linjassa sen pelikirjan kanssa, jota venäläiset ovat ennenkin käyttäneet saadakseen aikaan valheellisen oikeutuksen toimia Ukrainaa vastaan”, Biden sanoi Valkoisessa talossa pidetyssä lehdistötilaisuudessa.

Samalla Biden vakuutti maansa ja liittolaistensa välien olevan kunnossa huolimatta Venäjän yrityksistä hajottaa liittolaisten välejä.

Biden kertoi myös, että Venäjä on suostunut maiden ulkoministerien kahdenväliseen tapaamiseen, jonka on tarkoitus tapahtua 24. helmikuuta. Jos Venäjä aloittaa sotilaalliset toimet ennen tätä päivämäärää, tarkoittaa se Bidenin mukaan diplomaattisen ratkaisun poistumista pöydältä.

CNN: Liki puolet Ukrainaa ympäröivistä venäläisjoukoista on hyökkäysasemissa

Liki puolet Ukrainaa ympäröivistä venäläisjoukoista on hyökkäysasemissa, kertoo uutiskanava CNN lähteeseensä pohjaten. Asiasta kertoi uutiskanavalle yhdysvaltalainen puolustusviranomainen, jolla on tietoa tuoreimmasta tilannearviosta.

Viranomaisen mukaan Venäjän asevoimat jatkaa joukkojen liikuttamista rajaa kohti. Edellisten 48 tunnin aikana hyökkäysasemissa olevien joukkojen määrä on noussut 40–50 prosenttiin.

Uutistoimisto AFP:n mukaan Yhdysvallat on arvioinut aiemmin, että rajan läheisyydessä on noin 149 000 venäläissotilasta. Jos Itä-Ukrainassa olevat Venäjän tukemat separatistit lasketaan mukaan, alueella on jopa 190 000 sotilasta.

Tuoreet satelliittikuvat näyttävät uutistoimisto Reutersin mukaan venäläisten joukkojen keskittymisen useille alueille Valko-Venäjällä, Krimin niemimaalla ja Venäjän länsiosiin lähelle Ukrainan rajaa. Uusia joukkoja on Reutersin tietojen mukaan sijoitettu jopa vain 25 kilometrin päähän Ukrainan rajasta.

Venäläismediat: Kaasuputki räjähti Itä-Ukrainassa Luhanskissa

Myöhään perjantai-iltana Suomen aikaa venäläismediat kertoivat, että kaasuputki olisi syttynyt tuleen räjähdyksen seurauksena Ukrainan itäosassa sijaitsevassa Luhanskissa. Ensimmäisen räjähdyksen jälkeen venäläinen uutistoimisto Interfax raportoi toisesta räjähdyksestä Luhanskissa. Tietoja ei voitu varmistaa riippumattomista lähteistä.

Ranskan presidentin edustaja kommentoi uutistoimisto Reutersille, että jos tiedot pitävät paikkansa, ovat ne huolestuttavia, sillä Venäjä on käyttänyt vastaavanlaisia tekosyitä aiemminkin oikeuttaakseen sotilaallisia toimia.

Yhdysvallat tuo Bidenin mukaan julkisuuteen Venäjän suunnitelmia sen takia, ettei maalla olisi mitään syytä tai tekosyytä hyökätä Ukrainaan. Yhdysvallat ei Bidenin mukaan tee näin, koska se haluaisi konfliktia.