Ainakin neljä ihmistä kuollut Euroopan myräköissä – Britanniassa varaudutaan Eunice-myrskyyn

Kovat tuulet ovat haitanneet liikennettä niin maalla, merellä kuin ilmassa.

Lontoo/Frankfurt/Varsova

Keski-Eurooppaa torstaina riepotelleissa myrskyissä on kuollut ainakin neljä ihmistä. Lisäksi jopa yli 50 metriä sekunnissa puhaltaneet tuulet ovat aiheuttaneet huomattavia liikennehaittoja.

Puolassa tuulenpuuskat vahingoittivat satoja koteja, kaatoivat satoja puita ja jättivät yli 300 000 kotitaloutta ilman sähköjä yöksi. Poliisin mukaan kaksi ihmistä kuoli ja kaksi loukkaantui, kun suuri nostokurki kaatui työmaalla Krakovassa. Lisäksi yksi ihminen kuoli, kun puu kaatui auton päälle maan länsiosassa. Myös Saksan pohjoisosissa Bad Bevensenin kaupungissa kuoli yksi ihminen puun kaaduttua hänen päälleen.

Tshekissä niin ikään satojatuhansia koteja oli ilman sähköä ja maanteille sekä rautateille kaatuneet puut häiritsivät liikennettä. Kolme lasta vietiin loukkaantuneina sairaalaan auto-onnettomuuden jälkeen. Lisäksi tuulenpuuskat ovat hajottaneet tai tuhonneet kattoja eri puolilla maata.

Hollannin yleisradioyhtiön mukaan lähes 30 metriä sekunnissa puhaltaneet tuulenpuuskat aiheuttivat ainakin yhden poliisin loukkaantumisen, kun palanen kattoa irtosi tuulen voimakkuudesta. Lisäksi kaksi ihmistä piti leikata ulos kaatuneen puun alle jääneestä autosta ja toimittaa sairaalaan.

Lennot Amsterdamin Schipholin kentällä ovat myöhästelleet ja joitakin junayhteyksiä on peruttu. Myös Saksassa on peruttu lentoja ja junia kovan myrskyn vuoksi. Myrskyn on ennustettu jatkuvan vielä läpi perjantain, ja voimakkuudeltaan hurrikaanin suuruisia tuulia on luvattu Saksan pohjois- ja keskiosiin lauantain vastaiseksi yöksi.

Britannia varautuu tiukkaan tuuleen

Britannian ilmatieteen laitos on antanut Lounais-Englantiin ja Etelä-Walesiin säävaroituksen perjantaiksi odotetun Eunice-myrskyn alla. Luvassa voi olla jopa miltei 45 metriä sekunnissa puhaltavia tuulenpuuskia, ja myrskystä ennustetaan hengenvaarallista.

Ilmatieteen laitoksen mukaan tuulet voivat irrottaa kattoja, kaataa puita juurineen ja katkoa voimajohtoja. Pahimpia tuhoja on ennustettu Englannin lounaisosaan.

Myös Irlannin ilmatieteen laitos on antanut Eunicen vuoksi varoituksen kovista tuulista ja rannikkotulvista.