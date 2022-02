Ulkoministeriö kehottaa suomalaisia kiirehtimään pois Ukrainasta

Helsinki

Suomen Kiovan-suurlähetystö jatkaa toimintaansa Ukrainassa ja on tehostetussa valmiudessa, kertoi ulkoministeriö (UM) tiedotteessa maanantaina. Suurlähetystö on sopeuttanut toimintaansa tilanteen vaatimalla tavalla, ja osa henkilöstöstä on jo kotiutettu Suomeen.

Ulkoministeriö päivitti perjantaina matkustustiedotettaan ja kehotti suomalaisia poistumaan maasta välittömästi. Kehotus on edelleen voimassa ja poistumista suositellaan kiireellisesti.

Matkustusilmoituksen Ukrainaan on tehnyt UM:n mukaan Suomesta 120 henkilöä, joihin on oltu yhteydessä viestein ja puhelimitse. Maassa arvioidaan kuitenkin olevan suomalaisia tätä lukua enemmän.

Kaupalliset yhteydet maateitse ja lentäen toimivat Ukrainassa edelleen ja niitä tulisi hyödyntää. Tilanne voi kuitenkin muuttua nopeasti, UM painottaa.