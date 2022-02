Mielenosoittajien tukkima Kanadan ja Yhdysvallat yhdistävä tärkeä rajasilta avautuu jälleen

Yhdysvallat oli penännyt Kanadalta toimia protestoijien muodostaman tiesulun purkamiseksi. Ottawassa protesti jatkui kolmatta viikonloppua putkeen.

Pohjois-Amerikassa on saatu avattua tärkeä Kanadan ja Yhdysvaltain välinen rajasilta, joka oli poissa käytöstä liki viikon ajan mielenosoittajien tukittua väylän. Sillan avautumisesta kertoi siltaa operoiva yritys paikallista aikaa sunnuntaina.

Ambassador-silta on tärkeä kauppareitti, jonka yli kulkee neljännes Yhdysvaltain ja Kanadan välisestä kaupasta.

Mielenosoittajat Kanadassa olivat estäneet pääsyn sillalle osana koronatoimia vastustavaa mielenosoitusta. Poliisi alkoi lauantaina raivata siltaa mielenosoittajista ja ajoneuvoista.

Yhdysvallat oli varoittanut Kanadan hallitusta aiemmin "vakavista seurauksista" ja pyytänyt sitä käyttämään liittovaltion valtaa Ambassadorin tiesulun purkamiseksi. Sillan tukkimisen vuoksi autonvalmistajat molemmissa maissa ovat joutuneet keskeyttämään tai supistamaan tuotantoaan.

Ambassadorin lisäksi myös useat muut rajanylityspaikat ovat olleet suljettuna.

Protesti laajeni rekkakuskeista

Aiemmin sunnuntaina poliisi otti sillalla mielenosoittajia kiinni ja hinasi paikalta ajoneuvoja. Pian tämän jälkeen Windsorin pormestari Drew Dilkens ilmoitti, että "kansallinen talouskriisi Ambassador-sillalla on päättynyt". Poliisin mukaan sunnuntaihin mennessä 25–30 mielenosoittajaa oli otettu kiinni.

Rajaviranomaiset suosittelivat Twitterissä sillan avauduttua edelleen välttämään ei-välttämätöntä matkustamista sen kautta.

Kanadan Freedom Convoy -protesti alkoi alun perin vastalauseena tiukoille testi- ja eristysvaatimuksille, jotka kohdistuvat Yhdysvaltain rajan yli palaaviin rokottamattomiin rekkakuskeihin. Sittemmin mielenosoitus on kuitenkin muuttunut laajemmaksi koronamääräyksiä ja pääministeri Justin Trudeaun hallitusta vastustavaksi protestiksi.

Vastaavanlaisia protesteja on järjestetty myös useissa muissa maissa, muun muassa Suomessa, Ranskassa, Sveitsissä ja Australiassa. Yhdysvalloissa rekkakuskit harkitsevat protestin järjestämistä maaliskuussa.

Belgiassa viranomaiset kertoivat estäneensä maanantaina 30 ajoneuvon pääsyn Brysseliin, jotta kaupunkiin ei syntyisi samantyyppistä protestia. Brysselin pormestarin Philippe Closen mukaan yhteensä 400–500 ajoneuvoa oli havaittu matkaavan kohti Brysseliä.

”Noin 30 on pysäytetty ja muut ovat hävinneet näkymättömiin”, Close sanoi paikalliselle RTBF-radiokanavalle. Pormestarin mukaan poliisi on ohjannut kymmeniä ajoneuvoja parkkipaikalle Brysselin laidalla, jossa mielenosoittajien kanssa pyritään neuvottelemaan kaupungin keskustaan etenemisestä jalkaisin.

Poliisi sulki myös osan Brysseliin idän suunnalta johtavasta moottoritiestä.

Ottawassa yhä tuhansia protestoijia

Pääkaupunki Ottawa on ollut Kanadassa mielenosoitusten keskus. Poliisi arvioi lauantaina, että kaupungissa oli edelleen noin 4 000 mielenosoittajaa. Kyseessä oli jo kolmas protestiviikonloppu kaupungissa.

Tunnelma protestoijien keskuudessa on ollut juhlava, mutta mielenosoituksesta on aiheutunut muun muassa haittaa liikenteelle sekä meluhaittaa, mikä on aiheuttanut ärtymystä paikallisissa. Lisäksi joidenkin mielenosoittajien käytöksen on raportoitu ajoittain olleen töykeää tai aggressiivista.

Mielenosoittajien viesti on kuitenkin saanut myös kannatusta. Tuoreen mielipidemittauksen mukaan kolmasosa kanadalaisista tukee protestiliikettä.