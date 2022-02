Tämä kaikki Ukrainan kiristyneestä tilanteesta tiedetään nyt: Suomi kehottaa kansalaisiaan poistumaan maasta, Biden ja Putin keskustelevat lauantaina

Ketkä? Keskeiset maat

Ukraina

Suurvaltapolitiikan keskiöön ajautunut maa, jonka tilanteen eteneminen määrittelee suuria suuntaviivoja ja suurmaiden positioita. Ukrainan tilanne ikään kuin peilaa lännen yhtenäisyyttä ja toisaalta Venäjän tahtotilaa. Ukrainan kansalle raskas tilanne epävarmuuden takia.

Yhdysvallat

On liittolaisjärjestelmän ydin. Tarkkailee myös vahvasti Kiinaa, ja kyseessä on arvovalta globaalisti. Yhdysvalloilla on paljon pelissä tällä hetkellä myös uskottavuutensa takia.

Venäjä

Maalla on näköalaton suunta. Energiamurros vie Venäjää poispäin muusta kehityksestä isossa kuvassa. Kansalla on myös huoli tulevaisuudestaan taloudellisesti ja vakautta ajatellen. Suurten imperiumien aika on ohi, ja menneisyyden valossa maa näkee sotilaallisen tien ainoana suurvaltapoliittisena väylänä. Tällä hetkellä Kiina on Venäjän selkänoja.

Nato

Sotilasliittouma on testinä yhtenäisyydelle lännessä. Sen tehokkuutta tarkkaillaan monesta suunnasta.

Valko-Venäjä

Maa on ahtaassa tilanteessa ja se tukeutuu Venäjän valtaan. Väestö on varmasti lamaantunut, ja sen on vaikea nähdä, mitä tapahtuu seuraavaksi. Vaihtaako Venäjä esimerkiksi maan johdon?

Ranska

Ranska pitää omasta roolistaan kiinni Euroopassa. Presidentti Emmanuel Macronin puheet korostavat ranskalaista suurvalta-ajattelua, joka on maalle ominainen piirre.

Saksa

Maalla on tärkeä strateginen paikka Euroopan keskiössä, ja Saksa hakee rooliaan tällä hetkellä kokonaisuudessa.

Suomi

Suomi on asemoitunut pitkällä aikavälillä itsenäisen puolustuksen periaatteeseen ja verkostoratkaisuihin esimerkiksi Ruotsin, Yhdysvaltojen, Britannian ja Norjan kanssa. Suomi tarkkailee tilannetta idässä. Tähän tuskin tulee muutosta välittömästi esimerkiksi Nato-hakemusprosessin muodossa.