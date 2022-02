Ulkoministeriö kehottaa suomalaisia poistumaan välittömästi Ukrainasta – useat maat ovat antaneet saman kehotuksen

Presidentti Biden totesi NBC:n haastattelussa, että ”ei ole olemassa” sellaista tilannetta, jossa hän lähettäisi Yhdysvaltain joukkoja evakuoimaan Ukrainassa olevia amerikkalaisia.

Washington/Helsinki

Suomen ulkoministeriö päivitti perjantaina Ukrainan matkustustiedotettaan.

Tiedotteen mukaan suomalaisia kehotetaan poistumaan välittömästi Ukrainasta.

”Euroopan turvallisuuspoliittinen tilanne on jännittynyt Venäjän koottua joukkoja Ukrainan suunnalle. Tilanne on arvaamaton ja voi muuttua nopeasti”, matkustustiedotteessa todetaan.

Yhdysvaltain presidentti Joe Biden kehotti aiemmin Ukrainassa olevia amerikkalaisia poistumaan maasta välittömästi.

Venäjään viitaten Biden totesi uutiskanava NBC:n torstaina nauhoitetussa haastattelussa, että ”nyt ei olla tekemisissä terroristiorganisaation kanssa”.

”Tässä on kyse yhdestä maailman suurimmista armeijoista, ja tilanne voi mennä nopeasti hulluksi.”

Presidentti Biden totesi myös, että ”ei ole olemassa” sellaista tilannetta, jossa hän lähettäisi Yhdysvaltain joukkoja evakuoimaan maassa olevia amerikkalaisia.

”Kyseessä on maailmansota, jos amerikkalaiset ja venäläiset alkavat ampua toisiaan”, hän huomautti.

Bidenin kommentit olivat jatkoa Yhdysvaltain ulkoministeriön torstaisille varoituksille. Ulkoministeriö päivitti torstaina matkustustiedotettaan, jonka mukaan Yhdysvallat ei pysty evakuoimaan kansalaisiaan mistään päin Ukrainaa, jos Venäjä aloittaa sotilaalliset toimet. Siinä todetaan myös, että niin voi käydä koska tahansa ilman varoitusta.

Myöhemmin perjantaina Valkoinen talo tarkensi, että amerikkalaisten tulisi poistua Ukrainasta 24–48 tunnin sisällä tai niin pian kuin mahdollista.

Ukraina kommentoi myöhemmin perjantaina Bidenin lausuntoa poistumiskehotuksesta, kertoi uutistoimisto AFP.

Ukrainan ulkoministeri Dmytro Kuleba korosti, ettei Bidenin kehotus ole merkki siitä, että Venäjä olisi vääjäämättömästi hyökkäämässä Ukrainaan. Hänen mukaansa Biden vain toisti Yhdysvaltain ulkoministeriön torstain varoitukset.

”Tässä lausunnossa ei ole mitään uutta. Se ei ole todiste mistään radikaalista tilanteen muutoksesta”, Kuleba sanoi.

Ukrainan ulkoministeri Dmytro Kuleba.

Britannia antoi kansalaisilleen perjantai-iltana kehotuksen poistua Ukrainasta. Se tulisi tehdä nyt, ”kun kaupallisia kulkuyhteyksiä on vielä saatavilla”, ulkoministeriö totesi uutistoimisto AFP:n mukaan.

Perjantaina myös Japanin ulkoministeriö kehotti kansalaisiaan poistumaan Ukrainasta välittömästi, Reuters kertoo. Ukrainassa on noin 150 Japanin kansalaista.

Myös Alankomaiden hallitus kehottaa kansalaisiaan Ukrainassa lähtemään maasta niin pian kuin mahdollista maan turvallisuustilanteen vuoksi, Reuters kertoi nojaten paikallisen yleisradioyhtiö BNR:n uutiseen, jossa siteerataan Alankomaiden suurlähettilästä Ukrainassa.

Lisäksi Alankomaat siirtää diplomaattiensa toimipisteet Kiovasta Lvivin kaupunkiin läntiseen Ukrainaan.

Myös Tanska, Norja, Viro ja Latvia kehottivat perjantaina kansalaisiaan poistumaan Ukrainasta. Lisäksi Norja kehotti välttämään matkustamista Venäjälle tai Valko-Venäjälle.

Yhdysvaltain ulkoministeri Antony Blinken sanoi, että Venäjän hyökkäys Ukrainaan on mahdollinen myös käynnissä olevien talviolympialaisten aikana.

Blinkenin mukaan Venäjä on kasannut Ukrainan rajoille jälleen lisää sotilaita, minkä myötä sillä on hyvä valmius hyökkäykseen.

”Olemme nyt ikkunassa, jossa miehitys voi alkaa milloin tahansa, ja selvennyksen vuoksi, se tarkoittaa myös olympialaisten aikana”, Blinken sanoi.

Ulkoministerin lausunto sivuutti arvelut siitä, että Venäjä saattaisi lykätä hyökkäystään Pekingin olympialaisten yli välttääkseen huomion viemisen liittolaiseltaan Kiinalta.

Yhdysvaltain ulkoministeri Antony Blinken.

Valkoinen talo hyväksyi aiemmin tällä viikolla suunnitelman, jonka mukaan lähes 2 000 yhdysvaltalaissotilasta sijoitetaan Puolaan auttamaan mahdollisissa evakuoimisyrityksissä. Joukoilla ei ole kuitenkaan lupaa mennä Ukrainan puolelle mahdollisessa sotatilanteessa.

Minkäänlaista Afganistanissa nähdyn kaltaista pelastusoperaatiota ei ole luvassa, viranomaiset ovat korostaneet.

Lehdistöpäällikkö Jen Psakilta tiedusteltiin keskiviikkona, avustaisiko Yhdysvallat ”saarrettuja” amerikkalaisia mahdollisen hyökkäyksen jälkeen. Tuolloin hän kiersi kysymyksen todeten, ettei Yhdysvallat “tyypillisesti toteuta massaevakuointeja”.

NBC:n haastattelussa Biden siis kiisti, että olisi olemassa skenaariota, jossa yhdysvaltalaisjoukot tulisivat suorittamaan evakuointia Ukrainan rajojen sisäpuolella.

Presidentin huolta herättävät lausunnot levisivät nopeasti useisiin yhdysvaltalaismedioihin. Esimerkiksi kaapeliuutiskanava CNN:llä niitä pyöritettiin pitkin iltaa.

Biden ei kuitenkaan lopulta sanonut mitään ennenkuulumatonta. Hän on aieminkin suositellut amerikkalaisia poistumaan maasta. Mukaan oli tullut sana ”nyt” viestimään sitä, että saattaa olla kiire.

Venäläisiä sotilaita on Ukrainan rajalla reilusti yli 100 000, ja määrä on viime viikkoina kasvanut. Tiedustelulähteiden mukaan venäläissotilaita on jopa 20 000 enemmän kuin vuodevaihteessa.

”Venäläisten joukkojen määrä kasvaa. Mahdollisen hyökkäyksen varoitusaika vähenee”, Naton pääsihteeri Jens Stoltenberg totesi torstaina.

Haastattelussa presidentti Biden totesi uskovansa, että jos Venäjän presidentti Vladimir Putin on ”tarpeeksi tyhmä hyökätäkseen, hän on tarpeeksi fiksu… ettei hän tee mitään, joka vaikuttaisi Yhdysvaltain kansalaisiin kielteisesti”.

Näihin sanoihin uutisankkuri Lester Holt tarttui ja kysyi, onko Biden kertonut tämän Putinille.

”Kyllä”, Biden vastasi.

”Oletko kertonut hänelle, että amerikkalaisiin ei voi kajota?”

”Ei minun ole tarvinnut kertoa sitä. Olen puhunut siitä. Hän tietää sen.”

Bidenin yksinoikeudella NBC:lle antama haastattelu kesti parikymmentä minuuttia ja Ukrainaa käsittelevä osuus siitä vain pienen osan.

Uutiskanava CNN:n lähteiden mukaan Bidenin odotetaan perjantaina puhuvan Euroopan ja Naton johtajien kanssa Ukrainan tilanteesta. Pyrkimyksenä on edelleen etsiä diplomaattista tietä ulos.

Torstaina Venäjän ulkoministeri Sergei Lavrov tyrmäsi EU:n kaavaileman vastauksen maan selvityspyyntöön. Lavrov totesi neuvottelujen olevan ohi, ”jos blokki antaa vastauksensa yhtenäisenä rintamana”.