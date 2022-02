Pääosa sotilaista tulee Siperiasta ja Venäjän Kaukoidästä. Asiantuntijan mukaan Valko-Venäjän asevoimat hitsautuvat entistä tiiviimmin osaksi Venäjän sotajoukkoa.

Venäjä ja Valko-Venäjä aloittavat torstaina kymmenpäiväisen sotaharjoituksen, joka on Valko-Venäjän suurin sitten neuvostoaikojen. Läntisen puolustusliiton Naton arvion mukaan harjoitukseen osallistuu venäläistä 30 000 sotilasta.

Maiden asevoimien ilmoitusten ja satelliittihavaintojen perusteella harjoitukseen osallistuvat joukot ovat levittäytyneet valmisteluvaiheen aikana laajalle alueelle Valko-Venäjällä. Mukana olevaan kalustoon kuuluu muun muassa ballistisia ohjuksia, risteilyohjuksia, S-400-ilmatorjuntajärjestelmä ja Valko-Venäjän ilmatilassa kaartelevia strategisia yliäänipommittajia.

Venäjän S-400-ilmapuolustusjärjestelmää pystytettiin Luninjetsin sotilaslentokentän tuntumassa eteläisellä Valko-Venäjällä viime perjantaina.

Venäjän puolustusministeriön verkkosivuilla kerrotaan, että harjoituksiin osallistuvien joukkojen ja kaluston määrä ”ei ylitä Wienin vuoden 2011 sopimuksessa määriteltyjä ilmoitusvelvollisuuden rajoja”.

Sopimuksen mukaan yli 13 000 sotilaan sotaharjoituksista on ilmoitettava ja niihin on kutsuttava ulkomaisia tarkkailijoita. Venäjä on aiemmissa harjoituksissa pilkkonut kokonaisuutta pienempiin osiin voidakseen välttää viralliset ilmoitukset.

Toisaalta Moskova on siitä huolimatta kutsunut usein ulkomaisia tarkkailijoita paikalle. Tällä kertaa tarkkailijoista ei ole raportoitu.

Valko-Venäjän ja Venäjän joukkojen määriä ministeriöt eivät erittele, mutta valkovenäläisten sotilaiden määräksi arvioidaan joka tapauksessa korkeintaan kymmenentuhatta sotilasta.

Harjoitusten valmisteluvaihe alkoi tammikuussa, jolloin joukkoja ryhdyttiin tuomaan useille harjoitusalueille Valko-Venäjällä. Liittolaisten päättäväisyys -niminen harjoitus on maiden asevoimien mukaan ”valtioliiton reagointikyvyn testaus”. Kyseessä on siis valmistautuminen alueelliseen tai todella laajamittaiseen sotaan.

Maanpuolustuskorkeakoulun Venäjä-tutkimusryhmän johtajan, everstiluutnantti Simo Pesun mukaan juuri tämä tekee harjoituksesta ainutlaatuisen verrattuna maiden aiempiin, säännöllisiin sotaharjoituksiin.

”Tätä ei ole tehty aikaisemmin”, Pesu sanoo. ”Varmasti molemmissa maissa on pelattu erilaisia sotapelejä mutta tämä tehdään ensi kerran todellisilla joukoilla.”

Pesun mukaan kyseessä on nimenomaan Venäjän asevoimien johtama harjoitus. Pääosa joukoista on tuotu Venäjän itäisestä sotilaspiiristä eli kaukaa Siperiasta ja Venäjän Kaukoidästä.

Läntiset tarkkailijat ja Valko-Venäjän maanpaossa oleva oppositio ovat arvelleet, että ainakin osa Venäjän joukoista ja kalustosta saattaa jäädä Valko-Venäjälle harjoitusten jälkeen. Valko-Venäjän presidentin Aljaksandr Lukašenkan itsenäinen ulkopoliittinen linja kun on mennyttä syksyn 2020 kansannousun jälkeen ja hän on täysin riippuvainen Moskovan tuesta.

Samalla on muistutettu, että Valko-Venäjällä järjestetään kuluvan kuun lopussa kansanäänestys uudesta perustuslaista. Siinä on määrä pyyhkiä pois maininnat maan puolueettomuudesta ja ydinaseettomuudesta.

Valko-Venäjä sitoutui pysymään erossa ydinaseista Budapestin sopimuksessa vuonna 1994 ja viimeiset Neuvostoliiton ydinaseet vietiin Valko-Venäjältä Siperiaan vuonna 1996. Ilmavoimien ydinkärkiä säilöttiin ainakin Babruiskin maineikkaassa lentotukikohdassa, joka on nykyisin ilmavoimien reservitukikohta.

Kremlin tiedottaja Dmitri Peskov vakuutti viimeksi tiistaina, että joukot lähtevät harjoitusalueilta heti, kun harjoitus on ohi.

Valkovenäläisiä sotilashelikoptereita Venäjän ja Valko-Venäjän yhteisharjoituksessa 3. helmikuuta.

Venäjän ja Valko-Venäjän sotilaallinen yhteistyö on ollut tiivistä vuonna 1999 solmitun valtioliiton aikana. Venäjän merivoimilla on ollut pitkään viestikeskus Vileikassa Minskin pohjoispuolella. Strategisen ohjushyökkäyksen ennakkovaroitukseen tarkoitettu Venäjän tutka-asema taas on valvonut Euroopan yllä olevaa ilmatilaa ja avaruutta Hrodnan kupeessa läntisellä Valko-Venäjällä jo vuosikausia.

Viime syksynä maat sopivat yhteisen sotilasharjoitusyksikön perustamisesta Hrodnaan.

Venäjä on kaivannut Valko-Venäjältä vakinaisia lentotukikohtia pitkään mutta Lukašenka ei ole aiemmin järjestelyyn suostunut. Toisaalta Valko-Venäjä olisi halunnut ostaa S-400-ilmatorjuntajärjestelmän, Venäjä taas sijoittaisi mielellään omansa jonnekin Valko-Venäjälle.

Simo Pesu huomauttaa, että Venäjän ja Valko-Venäjän puolustus on kytkeytynyt yhteen pitkään.

”Kyseessä on 30 vuoden kehityskaari”, Pesu sanoo. ”Valko-Venäjän asevoimat on rakennettu niin, että jos alueellinen sota alkaa, niin vahvistuksia tuodaan Venäjältä. Ja koko ylempi upseeristo on koulutettu venäläisissä sotilasoppilaitoksissa, joten he ajattelevat samoin ja kykenevät toimimaan yhdessä.”

Ukrainalaiset ja yhdysvaltalaiset lähteet ovat epäilleet ainakin parin kuukauden ajan Venäjän valmistelevan sotilaallista operaatiota tai peräti suurhyökkäystä Ukrainaan kuluvan talven aikana. Valko-Venäjän sotaharjoitukset on nähty osana tätä operaatiota.

Venäjä ryhtyi kokoamaan joukkojaan Ukrainan rajan tuntumaan syys-lokakuussa. Viimeiset arviot näihin asemiin tuoduista joukoista ovat olleet noin sadantuhannen sotilaan luokkaa.

Pesun mukaan Venäjä kykenisi lyömään Ukrainan joukot Itä-Ukrainassa tällä joukolla ”jollakin aikavälillä”. Toinen asia hänen mukaansa on, että tällaisen operaation tavoite on täysin hämärän peitossa.

”Mitä sillä saavutettaisiin? Voitaisiin tuhota osa vastustajan joukoista mutta entä sitten?”

Valko-Venäjän harjoitukset voidaan kuitenkin Pesun mukaan nähdä myös osana Venäjän toimia Krimin miehityksen ja Itä-Ukrainan sodan aloittamisen jälkeen.

Ukrainan itärajan tuntumaan luotiin hänen mukaansa vuoden 2015 jälkeen kolme itsenäiseen toimintaan kykenevää sotatoimiyhtymää. Jos sotatilanne Donbassissa kärjistyisi, nämä voisivat puuttua tapahtumien kulkuun.

Viime keväänä järjestettyjen sotaharjoitusten jälkeen Ukrainan ja Valko-Venäjän rajan tuntumaan jäi osa neljännen paikalle tuodun yhtymän väestä ja kalustosta.

”Nyt tämä Valko-Venäjän harjoitukseen osallistuva joukko voidaan nähdä viidentenä sotatoimiyhtymänä Ukrainan rajoilla”, Pesu sanoo. ”Joukot tarjoavat mahdollisuuden suureen joukkoon erilaisia sotilaallisia toimia.”

Pesun mukaan Valko-Venäjän harjoituksiin osallistuvat joukot voivat hyvinkin poistua harjoitusalueelta sotaharjoituksien päättyessä. Itäisellä sotilaspiirillä on nimittäin edessä valmistautuminen omaan, suureen harjoitukseensa ensi syksynä.

Tämä ei tarkoittaisi välttämättä Venäjän sotilaallisen läsnäolon olennaista vähenemistä Valko-Venäjällä.

”Harjoituksiahan voidaan rytmittää. Pidetään pieni tauko ja aloitetaan uudet harjoitukset, joilla luodaan joukkoja, joita voidaan käyttää sotilaallista uhkaa vastaan.”