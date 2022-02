Mitä Ukrainassa tapahtuu seuraavaksi? Kysyimme neljä kysymystä Mika Aaltolalta – ”Lähivuodet saattavat olla kroonisen, oireilevan kriisin aikaa”

Oireilevan kriisin aika saattaa pitkittyä, eivätkä sotilaalliset toimet ole poissuljettuja, tosin eivät todennäköisiäkään, Mika Aaltola sanoo.

Ulkopoliittisen instituutin johtaja Mika Aaltola sanoo, että Venäjän on päästävä Ukrainan tilanteesta pois niin, ettei se menetä kasvojaan. Aikaikkuna kriisin eskaloitumiselle oli nyt. Aaltola kuvattiin Helsingissä 27. lokakuuta vuonna 2020.

Aamulehti

Ulkopoliittisen instituutin johtaja Mika Aaltola pohtii Aamulehden haastattelussa mahdollisia skenaarioita, mitä Ukrainassa tapahtuu seuraavaksi ja mitä vaikutuksia Ukrainan tilanteella on Eurooppaan.

1. Milloin kriisi ratkeaa?

Lähivuodet saattavat olla kroonisen, oireilevan kriisin aikaa. Paljon riippuu siitä, päästäänkö johonkin sovintoon ja millä mahdollisilla keinoilla. Tapahtuuko se maastossa vai diplomatian kautta? Perusongelma ei ratkea kovin helposti ja siihen liittyy eurooppalainen turvallisuus. Seuraako tätä kriisiä suvantovaihe, eli mikä on lisääntyneen tyytymättömyyden seuraava episodi, tyyneys vai konfrontaatio?

Ranskan presidentti Emmanuel Macron vieraili vastikään Moskovassa. Pariisista tilanne näyttää hyvin erilaiselta kuin Helsingistä. Macronin väitetään heittäneen ehdotuksia, kuten että Ukrainan voisi niin sanotusti suomettaa sanan historiallisessa merkityksessä, mutta Suomen ja Ruotsin asema säilyisi samanlaisena kuin nyt. Macronia saattaa viehättää eräänlaisen diilin tekeminen uuden eurooppalaisen turvallisuusjärjestyksen muodossa. Mutta tässä vaiheessa ehdotukset ovat vielä heittojen asteella Ukrainan asemasta. On yleisesti hyvin kaksipiippuista ajatella näin. Kuten presidentti Sauli Niinistö on todennut: Jos joku on irti, niin kasakka vie. Venäjän vaateet saattaisivat laajentua sovellettavaksi myös muualle.

Lue lisää: Halla-aho tviittasi ukrainaksi: Perus­suomalaiset tukee Ukrainan oikeutta päättää itse liittymisestään kansain­välisiin järjestöihin

Krimin valtaaminen on itse asiassa kääntynyt Venäjää vastaan. Ukrainassa on korkea maanpuolustustahto ja maasta on tullut huomattavasti itsenäisempi vuosien saatossa. Siksi Venäjä hakee uusia ratkaisuja tavallaan suuremmalla vaateella.

2. Miksi tilanne eskaloitui nyt?

Se sopii aikaikkunaan. Venäjä näki, mitä Syyriassa tapahtui, eli Yhdysvallat ei tehnyt interventiota. Se näyttäytyi heikkona, ja Venäjä haastaa länttä. Samalla Yhdysvalloissa on presidentti, joka ei ajattele uudelleenvalintaa. Samalla tavalla Afganistanista vetäytyminen lopullisesti hätkähdytti Venäjällä ja oli osoitus, että Yhdysvallat kykenee tekemään isoja ratkaisuja, ja niin voisi olla myös Venäjän kanssa.

Energiasiirtymä tai ennemmin sen puute vaikuttaa myös. Venäjällä on alati kapeneva mahdollisuus olla mukana modernisaatiossa, joka on maassa olematon.

Venäjän autokratisoituminen laajenee ja oppositiota vaimennetaan. Se sotkee sisäistä ja ulkoista politiikkaa, ja samalla taantuma syvenee. Esitetään kysymystä, kenelle Ukraina kuuluu. Näkemys on yhden historian ohjailemaa. Oppositio on yleensä peili, mutta Venäjällä on käynnissä harvainvaltaistuminen.

Kun puhutaan ulkopuolisesta uhasta, niin sanottuja tarvittavia toimia olisi helpompi ymmärtää. Voidaan tuottaa narratiivia, joka voimaannuttaa, mutta samalla demokratia vähentyy ja tilanne tosiasiassa huononee.

3. Miten kriisi ratkeaa?

Yksi tapa on aseellinen yhteenotto. Sota on vaihtoehto, kun järjestykset muuttuvat. Se olisi Venäjän ylivertaisuuden osoittamista, mutta mitkä ovat seuraukset. Se ei ole todennäköistä.

Toinen tapa on neuvottelupöytä.

Vallan jakaumaa ei ole tarvetta Euroopassa muuttaa. Se on ollut Euroopan menestyksen avain. Macronin ajatukset ovat tässä narratiivissa poikkeus, mutta usein ennakoi konfliktia, jos suurvallat alkavat päättää suvereenien maiden asioista, kuten Ukrainassa. Isossa kuvassa Yhdysvallat ei pärjää ilman eurooppalaisia. Kokonaisuutta tarkastellaan herkästi.

Suomen positio on vakaa eikä se ole muuttunut, presidentti teki sen selväksi. Suomi ei ole heikossa asemassa. Suomi ei voisi olla mukana missään niin sanotussa diilissä. Todennäköisesti lännen strateginen kulttuuri ei suostu itäisen Euroopan hajaannukseen.

4. Miksi kriisi ratkeaa?

Se ratkennee omaan mahdottomuuteensa, Venäjä joutunee perääntymään. Venäjän on säilytettävä kasvonsa ja löydettävä reitti ulos. Sotilaallinen ja eskaloituva konflikti on varteenotettava kevään aikana, ja siihen pitää varautua, mutta se ei ole todennäköinen. Kroonistuva, vuosikymmenen tilanne on mahdollinen, eli varsinaista ratkaisua ei ole välttämättä näköpiirissä. Näin kävi käytännössä Krimin kanssa.