Voimakas Malik-talvimyrsky on riepotellut viikonloppuna Eurooppaa – yksittäisiä ihmisiä kuollut useissa maissa

Myrskyn seurauksena monin paikoin on ollut laajoja sähkökatkoja.

Malikiksi nimetty myrsky on aiheuttanut viikonloppuna yksittäisiä kuolemantapauksia eri puolilla Eurooppaa.

Tanskan poliisin mukaan yksi ihminen on kuollut myrskyn seurauksena. Iäkäs nainen oli avannut tallin ovea sisäpuolelta, kun tuuli paiskasi oven auki ja kiskaisi naisen ulos.

Saksassa myrskyssä on kuollut yksi ja loukkaantunut kaksi ihmistä. Paikallismedian mukaan poliisi on tiedottanut 58-vuotiaan miehen kuolleen Beelitzissä, kun vaalimainos oli kaatunut tämän päälle. Toinen loukkaantunut jäi kaatuvan puun alle, ja toinen oli törmännyt kaatuneeseen puuhun moottoripyörällä.

Lue lisää: Aamulehti seuraa: Valtteri-myrsky on tuonut Pirkanmaalle senttikaupalla lunta – Kuvat: Näin lumi verhosi Tampereen keskustan

BBC:n mukaan Englannissa 9-vuotias poika kuoli lauantaina jäätyään kaatuvan puun alle, ja samoin kävi Skotlannissa kuusikymppiselle naiselle. Britannian pohjoisosissa on sunnuntaina varauduttu edelleen koviin tuuliin, joita uusi, Corrieksi kutsuttu myrsky on tuonut tullessaan.

Puolassa ja Tshekissä on niin ikään raportoitu yksi kuolonuhri kussakin.

Lisäksi pahimmillaan yhteensä kymmeniätuhansia kotitalouksia on ollut myrskyn vuoksi vailla sähköjä. Pohjoismaiset uutistoimistot ovat kertoneet vakuutusyhtiöiden asiakaspalveluiden ruuhkautuneen, kun ihmiset ovat ilmoittaneet myrskyn aiheuttamista vahingoista.

Näin aallokko löi Etelä-Ruotsin Lommassa sunnuntaina 30. tammikuuta.

Tanskan Helsingørissa purjevene joutui myrkyisän aallokon riepottelemaksi sunnuntaina.

Ruotsissa monenlaisia vahinkoja

Ruotsissa Malik pyyhkäisi lauantaina maan etelä- ja länsiosien halki jättäen jälkeensä teille kaatuneita puita, suljettuja siltoja ja tuhansia sähköttömiä kotitalouksia. Sunnuntaina myrsky on siirtynyt kohti itää.

Ruotsin ilmatieteen laitos antoi toiseksi vakavimman, oranssin säävaroituksen Gotlannin saarelle. Myös keltaisia, lievempiä säävaroituksia annettiin monin paikoin rannikkoalueille.

Etelä- ja länsirannikolla tuuli puhalsi lauantaina voimakkaimmillaan yli 30 metriä sekunnissa, sisämaassakin yli 20 metriä sekunnissa. Etelän ja lännen voimakkaimmat tuulet huipentuivat yön aikana.

Voimakkaat tuulet ovat aiheuttaneet monenlaisia vahinkoja. Malmössä rakennusnosturi kaatui myrskytuulessa myöhään lauantai-iltana. Aftonbladetin mukaan Tukholman eteläpuolella Södertäljen sairaalassa myrsky repi yöllä alas kattotelineitä rikkoen useita sairaalan ikkunoita. Loukkaantumisilta kuitenkin vältyttiin.

Myrsky on aiheuttanut Ruotsissakin laajoja sähkökatkoja. Sähköyhtiöillä Eonilla, Elleviolla ja Vattenfallilla oli sunnuntaiaamuna noin 22 000 sähkötöntä asiakasta. Sähkökatkokset ovat vaikuttaneet kaikkiaan yli 40 000 talouteen.

Liikennevirasto on raportoinut teiden ja voimalinjojen yli kaatuneista puista muun muassa Hallandissa, Skånessa, Länsi-Götanmaalla ja Itä-Götanmaalla. Maan eteläosissa on jouduttu perumaan junavuoroja.

Myrskytuulten on arvioitu laantuvan viimeistään sunnuntai-iltana.

Ihmiset tutkivat myrskyn aiheuttamia tuhoja Charlottenlundin esikaupunkialueella Tanskan Kööpenhaminan pohjoispuolella. Puu oli kaatunut asuinrakennuksen päälle.

Aallot löivät voimakkaina rantaan Hirtshalsin satamassa Tanskassa lauantaina.

Norjassa lentoliikenne hiljeni

Norjassa lentoliikenne katkaistiin turvallisuussyistä väliaikaisesti Bergenissä ja Stavangerissa kovien tuulten vuoksi.

Tanskassa Frederikssundista on evakuoitu esimerkiksi iäkkäitä ihmisiä tulvimisvaaran takia. Lauantai-iltana Tanskan ilmatieteen laitos kertoi mitanneensa jopa 40 metriä sekunnissa puhaltanutta puuskatuulta. Juutinrauman silta suljettiin liikenteeltä lauantai-illasta sunnuntaiaamuun myrskyn takia.

Malik on ensimmäinen virallinen myrskyluokituksen saanut myräkkä Tanskassa sitten joulukuun 2016. Neliportaisella asteikolla se on paikallisen ilmatieteen laitoksen mukaan kakkostasoa.

Saksassa myräkkä on aiheuttanut hankaluuksia liikenteessä, kun esimerkiksi raiteille on pudonnut oksia ja kaatunut puita. Erityisesti liikenne Berliinin, Bremenin ja Hampurin välillä on ollut vaikeuksissa. Hampurin kuuluisa kalatori jäi tulvaveden alle, ja myrskyssä leviävä romu on vahingoittanut ajoneuvoja.

Maan ilmatieteen laitos varoitti sunnuntaina, että kovien tuulten odotetaan leviävän eteläiseen Saksaan.