Suora lähetys: Ulkoministeri Pekka Haaviston tiedotustilaisuus tapaamisesta Naton pääsihteerin ja EU-kollegansa

Saksa on mediatietojen mukaan estänyt Viroa välittämästä Suomesta hankittuja tykkejä Ukrainaan. Ulkoministeri Pekka Haaviston mukaan Suomi katsoo tilannetta Saksan päätösten jälkeen.

Bryssel

SUOMEN ulkoministeri Pekka Haavisto (vihr) tapasi maanantai-iltana Naton pääsihteerin Jens Stoltenbergin yhdessä Ruotsin ulkoministerin Ann Linden kanssa. Aamulehti seurasi tapaamista suorana lähetyksenä tässä jutussa. Seuraavaksi vuorossa on suora lähetys Haaviston omasta tiedotustilaisuudesta.

”Naton ovi pysyy avoimena. On vain Suomen ja Ruotsin asia valita oma tiensä. Ei Venäjän eikä kenenkään muun”, Stoltenberg vahvisti jälleen kerran.

Haavisto muistutti, että Suomessa enemmistö on ollut Naton täysjäsenyyttä vastaan, mutta kumppanuudelle ja yhteistyölle on laaja tuki ja sen kehittämisessä Suomi on ollut monin tavoin aktiivinen.

STOLTENBERGIN mukaan Nato pohtii joukkojen keskittämistä puolustusliiton itäosiin ja tämä koskee myös taistelujoukkojen lisäämistä. Samalla Nato jatkaa diplomaattisia ponnisteluja Ukrainan kriisin ratkaisemiseksi.

Stoltenberg korostaa Ruotsin ja Suomen Nato-kumppanuuden ja yhteisten harjoitusten merkitystä Natolle.

”Työskentelemme yhdessä monin tavoin koulutuksessa ja yhteisissä harjoituksissa. Haluamme myös jakaa enemmän informaatiota kun näemme jännityksen kasvavan”, hän mainitsi.

Stoltenberg kiitti Ruotsia joukkojen lisäämisestä Gotlannissa ja katsoi sen lisäävän alueen vakautta.

HAAVISTO ja Linde korostivat kumppanuuden tärkeyttä Naton kanssa ja korostivat Stoltenbergin tavoin diplomatian merkitystä ja neuvottelujen jatkamista.

Haavisto painotti myös informaation vaihtamisen tärkeyttä.

”On hyvin tärkeää että tiedämme mitä on meneillään eikä asioista puhuta meidän päidemme yli”, Haavisto lisäsi.

Lue lisää: Saksa estää Viroa myymästä tykkejä Ukrainaan, lähettää sen sijaan kenttäsairaalan

ENNEN tapaamista Haavisto kertoi, että tarkoitus oli vaihtaa tietoja ja taata se, että Suomella ja Ruotsilla on täysi tilannekuva, joka Natolla on tällä hetkellä tilanteesta”, Haavisto sanoi ennen tapaamista.

Linde sanoi, että Suomi ja Ruotsi pääsevät kertomaan Stoltenbergille yksityiskohtaisesti, mikä maille on tärkeää.

”Meille on kaikissa tilanteissa oltava mahdollisuus päättää turvallisuuslinjastamme itse.”

Linden mukaan mahdollisesta Nato-jäsenyydestä ei keskustella maanantain tapaamisesta. Hän huomautti, että molemmissa maissa jäsenyyden taakse ei nyt löydy enemmistöä, mikä on yksi Naton jäsenyysehdoista.

ENNEN Stoltenbergin tapaamista Haavisto osallistui Brysselissä myös EU:n ulkoministerien huippukokoukseen ja kommentoi sitä, voiko Viron Suomesta hankkimia kenttätykkejä lahjoittaa edelleen Ukrainaan. Haaviston mukaan puolustusministeriö on vastuussa asian käsittelystä.

Mediatietojen mukaan Saksa estää Viroa toimittamasta aseistusta Ukrainaan.

Kyse on neuvostovalmisteisista kenttätykeistä eli haupitseista, jotka myytiin Saksasta 1990-luvulla Suomeen. Suomi myi ne Virolle vuonna 2009.

Alun perin Neuvostoliitossa valmistettujen ja Itä-Saksaan vietyjen aseiden välittäminen Ukrainaan olisi vaatinut luvan Saksalta.

”Jokainen maa tietysti päättää asevientikysymyksistä oman hallintonsa puitteissa, ja Saksa tekee omat päätöksensä. Katsomme tilannetta sen jälkeen, ei meillä ole Saksan omaan prosessiin ollut kannanottoja”, Haavisto sanoi.

EU:N ULKOMINISTEREIDEN kokouksen aikana EU-komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen ilmoitti EU:n valmistelevan Ukrainalle 1,2 miljardin euron tukipakettia, joka koostuu luotoista ja avustuksista. Von der Leyenin mukaan tuen tarve johtuu meneillään olevasta konfliktista.

Tukipaketti vaatii jäsenmaiden ja Euroopan parlamentin hyväksynnän, minkä jälkeen ensimmäinen 600 miljoonan euron erä tulee käytettäväksi. Von der Leyenin mukaan myöhemmin on tarkoitus laatia toinen vastaavanlainen paketti, jonka kokoa hän ei täsmentänyt.

Von der Leyenin mukaan EU on antanut Ukrainalle taloudellista apua kaikkiaan 17 miljardin euron edestä vuoden 2014 jälkeen muun muassa maan modernisointiin ja koronan vastaisiin toimiin.

”TÄNÄÄN on tärkeä keskustelu itäisen Euroopan turvallisuustilanteesta ja viimeaikaisista jännitteistä Ukrainan rajalla. On tärkeää, että EU pysyy tässä yhtenäisenä”, Haavisto sanoi kokoukseen tullessaan.

Saksasta tulleita viimeaikaisia kommentteja on tulkittu myös siitä näkökulmasta, että Saksassa esimerkiksi kynnys mahdollisiin pakotteisiin Venäjää kohtaan on korkealla. Haaviston käsitys on, että EU tulee olemaan yhtenäinen.

Haaviston mukaan Venäjä on keskittänyt lisää joukkoja Ukrainan rajan tuntumaan, ja myös Valko-Venäjä on toiminnassa mukana.

Haavisto oli noteerannut myös sen, että eri maat olivat varoittaneet lähetystöjensä henkilökuntaa Ukrainassa.

Suomi ei ole näin tehnyt.

”Tällä hetkellä mitään tällaista varoitusta ei ole, mutta totta kai käymme hyvin intensiivistä keskustelua myös EU-maiden puitteissa Kiovassa turvallisuustilanteesta ja analysoimme koko ajan sitä, onko lähetystöön kohdistunut jonkinlaista uhkaa. Tällä hetkellä muutoksia ei ole.”

EU ei aio toistaiseksi suositella jäsenmailleen diplomaattien perheenjäsenien vetämistä Ukrainasta, sanoi EU:n ulkosuhteista vastaava Josep Borrell ulkoministerikokoukseen tullessaan.

HAAVISTON mukaan maanantain kokouksen erikoisuus oli se, että ministereillä on mahdollisuus keskustella Yhdysvaltain ulkoministerin Antony Blinkenin kanssa, joka edellisviikolla oli neuvottelukierroksella Euroopassa ja tapasi muun muassa Venäjän ulkoministerin Sergei Lavrovin. Blinken osallistuu EU-ministerikokoukseen videoyhteydellä.

”Pyrimme koordinoimaan kantoja ja tilannekuvaa Yhdysvaltain kanssa.”

Haaviston mukaan tilanteessa positiivista on se, että diplomaattinen raide toimii tapaamisineen ja keskusteluineen.

KOKOUKSESSA ei ole tarkoitus keskustella mahdollisista EU:n pakotteista Venäjää vastaan, mutta useat ministerit ottivat asiaan kantaa kokoukseen saapuessaan ja asia lienee esillä ainakin epävirallisissa keskusteluissa. Pakotteita on valmisteltu yhdessä Yhdysvaltain kanssa.

Tanskan ulkoministerin Jeppe Kofoldin mukaan EU on valmis ”ennennäkemättömiin” talouspakotteisiin, jos Venäjä hyökkää Ukrainaan. Pakotteet ovat hänen mukaansa huomattavasti raskaammat kuin ne, joita EU asetti vuonna 2014 sen jälkeen, kun Venäjä oli miehittänyt Krimin niemimaan ja liittänyt sen itseensä.

Saksan ulkoministeri Annalena Baerbockin mukaan EU on valmis auttamaan Ukrainaa taloudellisesti. Baerbockilta kysyttiin kantaa siihen, pitäisikö Venäjä pakotteiden osana irrottaa kansainvälisestä maksujen­välitys­järjestelmästä Swiftistä. Hänen mukaansa ”suurin keppi” ei aina välttämättä ole tehokkain keino.

Itävallan ulkoministerin Alexander Schallenbergin mukaan pakotteissa on otettava huomioon, että esimerkiksi Itävallan ostamasta maakaasusta 40 prosenttia tulee Venäjältä. Kaasuputki Nord Stream 2:n liittäminen pakotteisiin ei Schallenbergin mukaan olisi uskottava uhka, koska putki ei vielä ole toiminnassa vaan odottaa viranomaislupia.

EU:n ulkoministerit olivat viimeksi koolla toissa viikolla epävirallisessa kokouksessa Brestissä, Ranskassa.

Tämä on päivittyvä juttu.