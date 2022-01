Sammakoita suustaan päästellyt Saksan merivoimien komentaja erosi

Komentaja oli muun muassa sanonut ajatuksen Venäjän hyökkäyksestä Ukrainaan olevan hölynpölyä.

Kiova

Venäjän ja Ukrainan kriisiä koskeneista lausunnoistaan myrskynsilmään joutunut Saksan merivoimien komentaja Kay-Achim Schönbach on eronnut tehtävästään. Asiasta kertoo Saksan puolustusministeriön tiedottaja.

Vara-amiraali Schönbach oli sanonut perjantaina Intian Delhissä, että ajatus Venäjän hyökkäyksestä Ukrainaan on hölynpölyä. Lisäksi hän sanoi, että Venäjän presidentti Vladimir Putin ansaitsee kunnioitusta.

Schönbach perusteli eroaan sillä, ettei hän halua aiheuttaa enempää vahinkoa Saksan laivastolle ja Saksan valtiolle. Hän oli aiemmin lauantaina korostanut Twitterissä, etteivät hänen kommenttinsa edustaneet Saksan hallituksen näkemystä ja ne olivat harkitsemattomia.

Ukrainan ulkoministeriö reagoi lauantaina Schönbachin puheisiin ja kutsui Saksan suurlähettilään puhutteluun.

Saksalla ja Ukrainalla on muutenkin ollut näkemyseroja, sillä Saksa ei suostu toimittamaan Ukrainalle aseita, kuten useampi muu Naton jäsen. Saksa on esimerkiksi kieltänyt Viroa lähettämästä Ukrainalle tykkejä, jotka Viro on aikoinaan ostanut Suomesta. Suomi puolestaan osti kyseiset tykit Saksasta 1990-luvulla.

Aseiden sijaan Saksa aikoo lähettää Ukrainaan kenttäsairaalan.