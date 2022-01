Capitolin mellakkaa tutkiva komitea haluaa Ivanka Trumpin todistajaksi – Trump ei ole kertonut aikooko suostua pyyntöön

Ex-presidentti Donald Trumpin tyttären ja silloisen neuvonantajan on kerrottu pyytäneen isäänsä vetoamaan kongressitalon valtaajiin mellakan lopettamiseksi.

Yhdysvalloissa kongressitalon valtausta tutkiva komitea pyysi ex-presidentti Donald Trumpin tytärtä Ivanka Trumpia todistajaksi. Kuva on otettu 4. tammikuuta 2021 eli joitakin päiviä ennen kongressitalon hyökkäystä.

Washington

Yhdysvaltain kongressitalon viime vuoden hyökkäystä tutkiva komitea on pyytänyt Ivanka Trumpia todistajaksi.

Yhdysvaltain edustajainhuoneen asettaman tutkintakomitean puheenjohtajan Bennie Thompsonin mukaan komitea haluaisi kuulla Ivanka Trumpilta muun muassa, onko hän todistanut tai itse osallistunut toimiin, joilla isä-Trump yritti vaikuttaa presidentinvaalien tuloksen vahvistamiseen.

Trump toisteli vaalitappionsa jälkeen toistuvasti valhetta, jonka mukaan hän olisi voittanut vuoden 2020 presidentinvaalit.

Vuosi sitten loppiaisena tapahtunutta kongressitalon hyökkäystä tutkiva komitea on kuullut jo noin 400:aa todistajaa sekä toimittanut haasteita useille avainasemassa oleville Donald Trumpin lähipiiriin kuuluville henkilöille.

Trumpin kannattajat tunkeutuivat viime vuoden tammikuussa kongressirakennukseen Trumpin pitämän puheen jälkeen. Valtauksessa kuoli useita ihmisiä. Trumpia on epäilty hyökkäyksen lietsomisesta.

Komitean mukaan Ivanka Trumpin toimet mellakan aikaan ovat tutkinnan kannalta avainasemassa. Trumpilla vaikuttaa olevan suoraa tietoa isänsä pyrkimyksistä saada silloinen varapresidentti Mike Pence lopettamaan valitsijoiden (valitsijamiesten) äänten laskeminen, kerrotaan komitean tiedotteessa.

”Tammikuun 6. lähestyessä presidentti Trump yritti useaan otteeseen suostutella varapresidentti Penceä ottamaan osaa hänen suunnitelmaansa”, Thompson kirjoitti Ivanka Trumpille.

”Yksi presidentin keskusteluista varapresidentin kanssa tapahtui puhelimitse tammikuun 6. päivän aamuna. Olitte paikalla Oval Officessa ja olitte tarkkailemassa ainakin yhtä puolta puhelinkeskustelusta”, Thompson jatkaa viitaten Yhdysvaltain presidentin työhuoneessa käytyyn puhelinkeskusteluun.

Komitea sanoi lisäksi tiedotteessa, että se haluaisi Ivanka Trumpilta tietoja muun muassa Valkoisen talon asianajajien ja varapresidentti Pencen avustajien esittämistä huolista, jotka liittyvät Donald Trumpin suunnitelmaan estää tai hankaloittaa valitsijoiden äänten laskentaa.

Trumpin yritys salata Capitol-asiakirjoja hylättiin

Yhdysvalloissa korkein oikeus hylkäsi keskiviikkona ex-presidentti Trumpin pyynnön estää asiakirjojen luovuttamisen loppiaisen tapahtumia tutkivalle komitealle. Trump yritti vedota asiassa etuoikeuteensa entisenä presidenttinä.

Kansallisarkiston hallussa oleviin asiakirjoihin kuuluu muun muassa sähköposteja ja puhelintietoja, jotka saattavat liittyä hyökkäykseen.

Trumpin pyyntö salata asiakirjat hylättiin jo aiemmin liittovaltion vetoomustuomioistuimessa. Korkein oikeus vahvisti vetoomustuomioistuimen päätöksen äänin 8–1 keskiviikkona paikallista aikaa.

Tiistaina komitea jätti haasteet New Yorkin entiselle pormestarille Rudy Giulianille ja kolmelle muulle ex-presidentin liittolaiselle. Giuliani oli merkittävässä roolissa Trumpin pyrkiessä kääntämään presidentinvaalien tulosta edukseen.

Analyytikko Joyce Vance onnitteli komiteaa siitä, että he ovat pitäneet kovan linjan tutkintansa kanssa. Vance arvioi Twitterissä, että korkeimman oikeuden keskiviikkoisen päätöksen jälkeen on vaikea nähdä, että Ivanka Trumpilla olisi mitään mahdollisuutta jättää noudattamatta komitean pyyntöä.

”Komitea tietää jo totuuden”

Yhdysvaltalaismediassa kiertäneen Ivanka Trumpin edustajan lausunnon mukaan presidentin vanhin tytär oli vasta kuullut komitean pyynnöstä, mutta ei ole kertonut aikooko noudattaa sitä.

”Kuten komitea jo tietää, Ivanka ei puhunut tammikuun 6. mielenosoituksessa”, edustaja sanoi viitaten hyökkäystä edeltäneeseen Donald Trumpin kannattajien kokoontumiseen, jossa silloisen presidentin katsotaan yllyttäneen mellakoitsijoita.

Edustaja viittasi lausunnossaan myös Ivanka Trumpin hyökkäyksen aikoihin julkaisemaan tviittiin, jossa tämä peräänkuulutti rauhanomaisuutta ja loppua väkivaltaisuuksille.

Poliittinen kommentaattori Teri Kanefield arvelee, ettei Ivanka Trump saapuisi todistamaan komitean eteen. Kanefield painottaa kuitenkin myöhemmissä tviiteissään komitean jo tietävän totuuden, eikä hän usko komitean edes tarvitsevan Trumpin lausuntoa.

”He näyttävät olevan kiinnostuneita siitä, että hän vetosi isäänsä väkivaltaisuuksien lopettamiseksi. Jos heillä on todistajia, jotka ovat kuulleet hänet ja hän kieltäytyy vahvistamasta tai kiistämästä sitä, me tiedämme mitä on tapahtunut”, hän kirjoittaa.