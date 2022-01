Bidenin ensimmäisestä presidenttivuodesta tuli vauhdikkaan alun jälkeen haastava – päänsärkyinä inflaatio ja senaattori Manchin

Vaalivuosi voi hyydyttää entisestään Bidenin mahdollisuuksia saada tavoitteitaan läpi.

Washington

Yhdysvaltain presidentin Joe Bidenin ensimmäinen vuosi Valkoisessa talossa ei ole ollut helppo – mutta sitä harva odottikaan. Bidenin kannalta suurin uhkakuva on se, että tämän paremmaksi asiat eivät hänen kannaltaan enää muutu.

Presidentin poliittinen pääoma on yleensä suurimmillaan virkakauden alussa. Näin oli myös Bidenilla, ja hän on saanut runnottua kaksi suurta lakipakettia kongressin läpi.

”Siinä lähdettiin korkealta liikkeelle ja sitten on ollut oikeastaan alamäkeä koko matka. Tällä hetkellä ei mene kovin vahvasti”, Nordean pääanalyytikko Jan von Gerich luonnehtii Bidenin ensimmäistä vuotta.

On hyvin epävarmaa, tuleeko Bidenille enää poliittisia voittoja ennen syksyn välivaaleja. Ja niiden jälkeen voi von Gerichin mukaan olla vielä vaikeampaa, sillä demokraatit saattavat menettää kongressissa enemmistön republikaaneille.

Taiteilija Mumbaissa on maalannut presidentti Joe Bidenin ja varapresidentti Kamala Harrisin sen kunniaksi, että he ovat olleet Yhdysvalloissa vallassa nyt vuoden.

Huomio ollut demokraattien riitelyssä

Vaikka demokraateilla on ollut enemmistöt kongressissa sekä senaatissa että edustajainhuoneessa, on etenkin senaatin enemmistö niin niukka, että suurten uudistusten läpisaaminen tiedettiin vaikeaksi.

Maaliskuussa Biden sai läpi 1,9 biljoonan dollarin koronaelvytyspaketin. Marraskuussa hyväksyttiin kuukausia kestäneen demokraattien sisäisen kinastelun jälkeen puoluerajat ylittävä 1,2 biljoonan dollarin infrastruktuuripaketti.

”Huomio on ollut tosi paljon demokraattien sisäisissä faktioissa, koska eri faktioilla on eri näkemyksiä siitä, mikä on kiireellisintä saada läpi”, sanoo Ulkopoliittisen instituutin vieraileva vanhempi tutkija Anna Kronlund.

Bidenin päänsärkynä ovat olleet maltilliset demokraattisenaattorit, etenkin Länsi-Virginian Joe Manchin, joka on ollut haluton tukemaan valtion menojen kasvattamista. Demokraattien enemmistö on hiuksenhieno, joten Manchinilla on ollut varaa pitää päänsä.

Manchinin vastustuksen myötä muun muassa sosiaaliturvaa parantava Build Back Better -paketti on jumissa kongressissa.

Ulkopolitiikassa paluu normaaliin

Onnistumiseksi voi Bidenille laskea tietynlaisen paluun normaaliin Donald Trumpin myrskyisen kauden jälkeen.

”Hallinto toimii perinteisemmin kuin Trumpin kaudella, ja on sitouduttu taas tavalliseen yhdysvaltalaiseen rooliin ulkopolitiikassa, eli on liitytty keskeisiin instituutioihin takaisin”, Kronlund sanoo.

Ulkopoliitikassakaan ei ole ollut pelkkää myötätuulta. Vetäytyminen Afganistanista päättyi elokuussa kaoottisesti, ja Talebanin salamannopea valtaannousu näkyi myös Bidenin suosiolukemissa.

”Ehkä käytännön toteutus ei nyt sitten kuitenkaan ollut ihan sellainen mikä olisi herättänyt onnistuneita reaktioita, vaikka tämä oli sellainen vaalilupaus jonka Biden onnistui pitämään”, Kronlund toteaa.

Inflaatio painaa äänestäjien mieltä

Bideniin tyytymättömiä on nyt noin 10 prosenttiyksikköä enemmän kuin häneen tyytyväisiä.

Suhteellisen matala kannatus on hieman yllättävää, koska taloutta on pidetty merkittävimpänä tekijänä presidentin suosion kannalta. Useimpien indikaattoreiden perusteella maan taloudella menee erittäin hyvin.

Inflaatio on kuitenkin muodostunut ongelmaksi. Kuluttajahinnat nousivat viime vuonna seitsemän prosenttia, eniten sitten kesäkuun 1982.

”Vaikka nimellisesti palkat ovat kehittyneet tässä viimeisen vuoden aikana varsin hyvin, niin nyt kun inflaatio on noussut, reaalipalkat eivät olekaan pysyneet mukana. Se painaa kuluttajien mielialaa”, von Gerich sanoo.