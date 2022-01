Jännitteet kiristyvät Ukrainan lisäksi Taiwaninsalmella – tutkijat eivät kuitenkaan usko, että Venäjä ja Kiina koordinoisivat samanaikaisia sotia

Konfliktia Taiwanista ennen 2020-luvun loppua ei voi sulkea pois, katsoo suomalaistutkija.

Helsinki

Samaan aikaan kun EU:n ja Yhdysvaltojen huomio on keskittynyt Ukrainan rajakriisiin ja tuoreeltaan käytyihin neuvotteluihin Venäjän kanssa, Euraasian toisella laidalla Taiwaninsalmella, yli 7 000 kilometrin päässä Itä-Ukrainasta jännitteet ovat kasvaneet.

Viime vuoden lopulla Kiina lähetti ennätysmäärät sotilaskoneitaan Taiwanin saarta ympäröivälle ilmavalvontavyöhykkeelle, kertoi AFP. Tammikuun alussa Taiwan järjesti sotaharjoitukset, joissa valmistauduttiin urbaaniin sodankäyntiin Kiinaa vastaan. Demokraattisesti johdettu Taiwan, virallisesti Kiinan tasavalta, on hallinnollisesti itsenäinen alueensa, jota kommunistipuolueen johtama Kiinan kansantasavalta pitää kapinoivana maakuntanaan.

Ukraina ja Taiwan ovat molemmat suurten ja aggressiivisesti käyttäytyvien sotilasvaltojen naapureita, joiden itsemääräämisoikeus on jatkuvasti vaakalaudalla.

”Taiwan ja Ukraina ovat molemmat Kiinan ja Venäjän johtajille symbolisesti tärkeitä”, kertoo Turun yliopiston professori Mikael Mattlin STT:lle.

Nykyajalle ominaisesti Ukraina ja Taiwan ovat ilmaisseet sympatiaa toisilleen virallisilla Twitter-tileillään julkaistuissa meemeissä, joissa valitellaan vaikean naapurin aiheuttamaa päänsärkyä.

Lue lisää: Lukashenka: Valko-Venäjä ja Venäjä sotaharjoituksiin Naton ja Ukrainan rajoilla helmikuussa

Lue lisää: Ruotsin operaatiopäällikkö: Venäläiset sotalaivat poistumassa Itämereltä

Lue lisää: Valmiuden nosto Gotlannissa nosti esille tukun kysymyksiä – onko Ruotsilla jotakin sellaista salaista tietoa, jota Suomella ei ole?

”Kukaan ei tiedä, tulisiko USA puolustamaan”

Sotaa Taiwaninsalmella on ehkäissyt Yhdysvaltojen väliintulon pelote. Yhdysvallat on vuosikymmenten ajan ollut sitoutunut tukemaan Taiwanin puolustusta, mutta tuen tosiasiallinen muoto sotatilanteessa on jäänyt testaamatta. Yhdysvallat on ylläpitänyt strategista epämääräisyyttä, jossa se ei suoraan sitoudu puolustamaan Taiwania aseellisesti, mutta jättää sen mahdollisuuden auki. Välitöntä sodan vaaraa ei suomalaistutkija alueella näe.

”Toisaalta sodan syttyminen ei ole poissuljettua ennen tämän vuosikymmenen loppua”, Mikael Mattlin sanoo.

Syitä ovat Taiwanin sisäisen demokratian kehitys Pekingiä ärsyttävään suuntaan sekä Taiwaninsalmen voimatasapainon muuttuminen Kiinalle suotuisaksi. Taiwan on aiempina vuosina pienentänyt puolustusbudjettiaan ja yrittänyt siirtyä asevelvollisuusarmeijasta kohti ammattiarmeijaa, mutta siirtymä ei ole sujunut kivuttomasti.

”Samaan aikaan Kiina on kiihdyttänyt sotilaallista varustautumistaan ja kehittänyt iskukykyään Taiwania silmällä pitäen”, Mattlin sanoo.

Samanaikaisia kriisejä ei pidetä todennäköisinä

Siihen suomalaistutkijat eivät kuitenkaan usko, että Kiina koordinoisi Venäjän kanssa ja kärjistäisi Taiwanin tilannetta samanaikaisesti Ukrainan kanssa. Tällaisesta kaksoiskriisistä on varoittanut Ruotsin entinen ulko- ja pääministeri Carl Bildt. Ulkopoliittisen instituutin tutkijan Jyri Lavikaisen mukaan tämä huoli nousee aika ajoin esiin läntisessä keskustelussa, mutta länsimaat helposti projisoivat omat heikkoutensa vastapuolen strategiaksi.

”Vaikka sitä ei voi sulkea pois, se ei ole todennäköistä, koska Kiina hyötyy nykyisestä kansainvälisestä järjestelmästä Venäjää enemmän ja sillä on varaa odottaa Taiwanin suhteen”, sanoo Lavikainen.

”En oikein jaksa uskoa, että Venäjä ja Kiina koordinoisivat samanaikaisia sotilastoimia Ukrainassa ja Taiwanissa. Se vaatisi sen tason koordinaatiota ja luottamusta, jota niiden välillä ei ole”, sanoo Turun yliopiston Mikael Mattlin.