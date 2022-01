Naton sotalaiva asemissa Itämerellä Ruotsin eteläpuolella: ”Olemme siellä osoittamassa läsnäoloa”

Turvallisuustilanne Itämeren alueella kiristyi viime viikolla entisestään, kun kolme venäläistä maihinnousualusta lipui Itämerelle.

STT

Sotilasliitto Naton sotalaiva on asemoitu Itämerelle Ruotsin eteläpuolella, kertoo ruotsalaislehti Aftonbladet. Nato on vahvistanut asian lehdelle.

Naton edustajan mukaan laiva on tarkkailemassa tilannetta alueella ja kyseessä on suunniteltu sijoitus. ”Olemme siellä osoittamassa läsnäoloa ja solidaarisuutta koko liittouman kanssa”, Naton edustaja sanoi.

Aftonbladetin mukaan hollantilainen HNLMS Rotterdam liikennöi Juutinrauman läpi lauantaina. Meriliikennettä seuraavan MarineTrafficin mukaan se on pysynyt merialueella viikonlopun yli.

Laiva liikkui sunnuntai-illan ja maanantain vastaisen yön ajan Tanskan Bornholmin saaren eteläpuolella. Maanantaina varhaisaamulla se oli liikkunut Bornholmin ohi itään.

”Aina käytettävissä”

HNLMS Rotterdam on Naton nopean toiminnan joukkojen laivaosaston lippulaiva, joka on rakennettu helikopterioperaatioita ja maihinnousualusten telakointia varten.

”Nopean toiminnan joukot ovat aina käytettävissä puolustustehtävien suorittamiseen harjoituksista tehtäviin”, Naton tiedottaja kertoi ruotsalaislehdelle.

Turvallisuustilanne Itämeren alueella kiristyi viime viikolla entisestään, kun kolme venäläistä maihinnousualusta lipui Itämerelle. Ruotsin puolustusvoimat on tämän jälkeen lähettänyt lisää kalustoa ja sotilaita muun muassa Oskarshamniin Etelä-Ruotsissa sekä Gotlannin saarella. Oskarshamnissa on tärkeä satama, josta on lauttayhteys Gotlantiin.

Useat länsimaat ja Venäjä neuvottelivat viime viikolla Ukrainasta sekä Euroopan turvallisuustilanteesta useissa eri kokoonpanoissa, mutta diplomaattiset keskustelut päätyivät tuloksettomina.

Venäjä on keskittänyt arviolta noin 100 000 sotilasta Ukrainan rajojen tuntumaan sekä toistanut haluavansa sitovan lupauksen siitä, ettei Nato laajene enää itään.