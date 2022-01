Mitä Kazakstanissa oikein tapahtui? Jos tapahtumat ovat jääneet Suomessa epäselviksi, sitä ne ovat myös kazakstanilaisille itselleen

”Eliittiin kytkeytyvät rikollisryhmät toivat paikalle osan väkivaltaisista mielenosoittajista”, arvioivat suomalaiset asiantuntijat.

Almaty

Kazakstanissa kansalaisille on yhä epäselvää, mitä tammikuun alun protesteissa oikeastaan tapahtui. Maan presidentti Kasym-Zhomart Tokajev on syyttänyt mielenosoituksista ”bandiitteja” ja ulkomaalaisia militanttiryhmiä.

Nestekaasun hinnankorotuksista alkaneissa levottomuuksissa kuoli maan viranomaisten mukaan ainakin 225 ihmistä.

Kaikki eivät kuitenkaan usko, että hallinnon kertoma lukema kuolleiden määrästä pitää paikkansa. Epäselvää on myös se, keitä presidentin levottomuuksista syyttämät ”ulkomaalaiset terroristit” ovat.

Yksi vastauksia kaipaavista on vanhempansa levottomuuksissa menettänyt Dauren Bitkembajev, 30. Hänen eläkkeellä olleet vanhempansa kuolivat palavassa autossa lähellä armeijan asettamaa sulkupistettä.

Tapauksesta on julkaistu sosiaalisessa mediassa video. Videon kuvannut silminnäkijä sanoo videolla, että armeija näyttää ampuneen autoa kohti.

”Kaikki sanovat, että armeija ampui heitä (vanhempia) kohti. En ymmärrä. Olivatko he sokeita? He kyllä näkivät, että autossa sisällä istuivat isoisä ja isoäiti -- mitä terroristeja he muka voisivat olla?” hän sanoi AFP:lle.

”Ihmiset ovat alttiita propagandalle”

Paikallinen politiikan toimittaja Daniyar Moldabekov kertoi uutistoimisto AFP:lle, että maan yhteiskunta on jakautunut kahtia.

”Koska internet suljettiin, monet ihmiset vaikuttavat olleen liian alttiita propagandalle. Nyt he uskovat, että kaikki kadulla olleet ihmiset olivat terroristeja tai vihollisia.”

”Toiset taas ymmärtävät, että myös paljon siviilejä kuoli ja että vankiloissa on paljon viattomia ihmisiä ja että myös kidutuksesta on raportoitu”, hän lisäsi.

Ulkopoliittisen instituutin tutkijat Kristiina Silvan ja Johanna Ketola arvioivat julkaisemassaan kommentissa, että protestit muuttivat luonnettaan sinä aikana, kun Kazakstanin hallinto päätti sulkea internetin.

”Rauhanomaisten mielenosoittajien lisäksi katumielenosoituksiin liittyi väkijoukkoja, jotka ryöstelivät kauppoja, polttivat autoja, valtasivat hallintorakennuksia ja hyökkäsivät poliisia vastaan. Tämänhetkisen tiedon varassa näyttää siltä, että eliitin keskeisiin jäseniin kytkeytyvät rikollisryhmät toivat paikalle osan väkivaltaisista mielenosoittajista. On kuitenkin yhä epäselvää, miten samanaikaiset tapahtumat eri puolilla maata etenivät”, he kirjoittavat.