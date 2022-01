Kazakstanin presidentin mukaan Venäjän johtamat joukot alkavat lähteä maasta kahden päivän sisällä

Vetäytyminen kestää enintään kymmenen päivää, sanoi presidentti Kasym-Zhomart Tokajev.

Venäjän johtaman CSTO-järjestön joukot alkavat vetäytyä Kazakstanista kahden päivän sisällä, sanoo maan presidentti Kasym-Zhomart Tokajev. Vetäytyminen kestää presidentin mukaan enintään kymmenen päivää.

Tokajev kertoi asiasta videopuhelussa Kazakstanin hallitukselle ja parlamentille tiistaina.

Venäjän johtama IVY-maiden kollektiivinen turvallisuusjärjestö CSTO lähetti Tokajevin pyynnöstä Kazakstaniin sotilasapua levottomuuksiksi yltyneiden mielenosoitusten vuoksi.

Presidentin mukaan joukkojen päätehtävä on "suoritettu onnistuneesti". Tokajev nimitti CSTO:n joukkoja rauhanturvaajiksi. Samaa nimitystä on käyttänyt myös järjestö itse.

Tokajev ilmoitti lisäksi tukevansa väliaikaista pääministeriä Alihan Smailovia tehtävään pysyvästi. Esitys sai tiistaina lainsäätäjien yksimielisen tuen.

Presidentti nimitti mielenosoittajia terroristeiksi

Kazakstanissa kuoli viime viikon levottomuuksissa ainakin toistasataa ihmistä ja tuhansia mielenosoittajia otettiin kiinni.

Levottomuudet alkoivat Mangistaun alueella Länsi-Kazakstanissa nestekaasun paikallisten hintojen noustua vuodenvaihteessa. Protestit kehittyivät laajemmaksi tyytymättömyyden osoitukseksi muun muassa maan presidenttiä vastaan.

Levottomuuksien aikana viranomaiset kertoivat, että Kazakstanin suurimmassa kaupungissa Almatyssa järjestettiin terrorismin vastainen operaatio.

Presidentti Tokajev on syyttänyt levottomuuksia vallankaappausyritykseksi ja kuvaillut mielenosoittajia muun muassa terroristeiksi. Kazakstanin tärkeän liittolaisen Venäjän presidentti Vladimir Putin on niin ikään arvioinut Kazakstanin joutuneen "kansainvälisen terrorismin" kohteeksi.

Tokajev torjui jo perjantaina kehotukset neuvotella mielenosoittajien kanssa. Sen sijaan hän vakuutti, että "aseistetut bandiitit" tuhotaan ja valtuutti joukkonsa ampumaan tappavasti varoituksetta.

Kazakstanin protesteista on ollut vaikea saada kuvaa, sillä kansainvälisten toimittajien työtä maassa on rajoitettu ja protesteista on saatu pääasiassa vain Kazakstanin hallinnon välittämää tietoa. Lisäksi internet oli useita päiviä poikki.

