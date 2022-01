Talebaneja vastaan taistellaan nyt nettihuumorilla – Suomessa asuva taiteilija on kerännyt animaatiovideoillaan miljoonia näyttökertoja

Suomessa asuva taiteilija Hafiz Afzali on tehnyt yli 200 satiirista animaatiovideota Youtubeen.

Kun Talebanin soturi tapaa afganistanilaisen poptähden Ayrana Sayeedin, hän yrittää hurmata tämän.

”Jos menet naimisiin kanssani, minulla on parta, viikset ja tankit. Ja minä rakennan sinulle yökerhon!” taistelija lupaa.

Tuollainen tapaaminen on mahdoton tosielämässä jo siksi, että laulaja on maanpaossa Talebanin vallankaappauksen jälkeen. Kaksikon kohtaaminen on kuitenkin osa satiirista Youtube-animaatiosarjaa, joka on kerännyt afgaanien suosiota loppuvuodesta.

Sarjan jakso näyttää Sayeedin ilmestyvän militantille tämän unissa. Mutta sitten mies, joka nukkuu Kalashnikov olkapäänsä vieressä, herää todellisuuteen ja huomaa, että hän itse asiassa halaa parrakasta soturitoveria.

Moni hakeutunut maanpakoon

Tällaisten teosten tekeminen voi johtaa kuolemaan nyky-Afganistanissa. Moni taiteilija on hakeutunut maassa piiloon, ja jopa tavalliset ihmiset ovat poistaneet mahdollisesti vaarantavaa materiaalia puhelimistaan.

Youtube-sarjan tekijä on afgaanipakolainen Hafiz Afzali, joka on asunut Suomessa viimeiset seitsemän vuotta. Afzali lähti Afganistanista vuonna 2000 Taleban-hallinnon ensimmäisen vaiheen aikana, joka päättyi Yhdysvaltain johtaman hyökkäyksen aikana vuonna 2001.

34-vuotias taitelija päätyi Suomeen pitkää, salaista reittiä. Hän tekee videoita arkipäivisin ja on työskennellyt viikonloppuisin taksinkuljettajana.

”Lähdin Afganistanista 13-vuotiaana, kun Taleban oli vallassa. Muistan sen kaiken”, sanoo Afzali, joka tuli Suomeen asuttuaan kolme vuotta Iranissa, vuoden Turkissa ja seitsemän vuotta Kreikassa.

Tyhjät sydämet

Afzali on itseoppinut 3D-suunnittelun asiantuntija ja täydentää taitojaan Helsingin yliopistossa.

Tämän ansiosta hän on pystynyt tekemään Youtubeen yli 200 animaatiota. Aiemmin tarinoiden kohde oli länsimielinen Afganistanin hallitus, jota kriitikot syyttivät korruptiosta.

Nyt taitelijan katse on asetettu Talebaniin. ”Heidän aseensa voivat olla täynnä luoteja, mutta heidän sydämensä on tyhjä”, Afzali arvioi uutistoimisto AFP:lle.

Useita hänen töitään on katsottu yli 1,7 miljoonaa kertaa.

”Se toimii erittäin hyvin. Ihmiset saavat viestin, koska se on visuaalinen”, Afzali sanoo. ”Haluan lähettää Taleban-johtajille ja Taleban-seuraajille viestin, että olemme vapaita ihmisiä. Luulen, että suurin osa ihmisistä ei halua hyväksyä maan nykytilannetta.”

Afzalin asenteen jakaa Musa Zafar, merkittävä afganistanilainen satiirikko. Zafar pakeni maasta vuonna 2016, mutta kieltäytyy paljastamasta asuinpaikkaansa turvallisuussyistä.

”Satiirikot saavat ihmiset nauramaan, mutta samalla kun he ovat informatiivisia kuten media”, hän sanoo.

Ministeriö valvoo

Zafar julkaisee työnsä nimellä Imam Musa. Tuoreessa tarinassaan hän kertoi, että hyveen edistämisen ja pahuuden ehkäisemisen ministeriöön on perustettu uusi komitea. Se valvoo kurkkujen, munakoisojen ja kurpitsojen muotoa – siltä varalta, että ne muistuttaisivat sukuelimiä.

”Talebanin tietämättömyys ja ahdasmielisyys antavat satiireille energiaa.”

Toisin kuin ulkomailla maanpaossa asuvat kollegat, salanimeä Mergan Punch käyttävä taiteilija on päättänyt jatkaa asumistaan ​​Kabulissa, jossa hän työskentelee piilossa.

Punch avasi sosiaalisessa mediassa tilin, jossa hänen piirroksiaan julkaistaan. Yksi kuvista näyttää talebanin nojaamassa nuijaan, jolla tämä on tappanut kaksi kyyhkystä, rauhan symbolin.

Hafiz Afzali sanoo, ettei voi uskoa, että hänen maansa on ”mennyt vuosisadan taaksepäin”.

”Tiedän, että on todella vaikeaa elää Talebanin alaisuudessa. Olen nähnyt sen ja elänyt siinä todellisuudessa”, Afzali sanoo. ”Olen todella pahoillani niiden puolesta, jotka ovat siellä.”