Yhdysvallat sallii osalle Kazakstanin-konsulaattinsa työntekijöistä vapaaehtoisen lähdön maasta

Kazakstanin turvallisuuspalvelun entinen johtaja on pidätetty epäiltynä maanpetoksesta.

Yhdysvaltain ulkoministeriö tiedottaa antaneensa maan Kazakstanin-konsulaatin muille kuin välttämättömille työntekijöille sekä kaikkien työntekijöiden perheenjäsenille luvan poistua maasta vapaaehtoisesti.

Ministeriön matkustustiedotteen päivityksessä muistutetaan, että Kazakstanissa voi tulla mielenosoituksia ja lakkoja ja tilanteet voivat kehittyä nopeasti ilman ennakkovaroitusta.

Venäjän johtaman IVY-maiden kollektiivisen turvallisuusjärjestön CSTO:n joukkoja on matkustanut Kazakstaniin. Kazakstanin presidentin Kassym-Jomart Tokajevin mukaan CSTO:n joukkojen tehtävänä on varmistaa strategisten kohteiden turvallisuus.

Epäillään maanpetoksesta

Kazakstanin viranomaiset ovat pidättäneet turvallisuuspalvelu KNB:n entisen johtajan Karim Massimovin epäiltynä maanpetoksesta, KNB ilmoitti lauantaina antamatta tarkempia tietoja.

Presidentti Tokajev erotti Massimovin turvallisuuspalvelun johdosta aiemmin tällä viikolla, kun mielenosoittajat Kazakstanin suurimmassa kaupungissa Almatyssa hyökkäsivät hallituksen rakennuksiin.

Masimov on tunnettu maan entisen presidentin Nursultan Nazarbajevin läheisenä liittolaisena.

Kazakstanin levottomuudet alkoivat vuodenvaihteen jälkeen maan länsiosissa nestekaasun paikallisten hintojen noustua, ja nyt maa on poikkeustilassa. Sisäministeriön eilisten tietojen mukaan 26 mielenosoittajaa on tapettu ja yli 3 000 on otettu kiinni.

Monet ulkovallat ovat vedonneet kaikkiin osapuoliin, jotta nämä säilyttäisivät malttinsa ja tilanne saataisiin ratkaistua ilman väkivaltaa. Presidentti Tokajev on torjunut kehotukset neuvotella mielenosoittajien kanssa.

