Kazakstanin presidentti: Maan levottomuudet on saatu tukahdutettua – syyttää ulkomailla koulutettuja ”terroristeja”

Sisäministeriön mukaan 26 mielenosoittajaa on tapettu ja yli 3 000 on otettu kiinni.

Kazakstanin presidentin mukaan maahan on saatu pääosin palautettua perustuslain mukainen järjestys. Presidentti Kassym-Jomart Tokajevin mukaan turvallisuusjoukkojen operaatiot jatkuvat kuitenkin niin kauan kuin ”militantit on saatu täysi tuhottua”.

”Laillisuutta valvovat joukot tekevät kovaa työtä. Perustuslaillinen järjestys on saatu pääosin palautettua kaikille alueille”, presidentin lausunnossa sanottiin.

Seitsemisenkymmentä tiesulkua on pystytetty ympäri maata. Kazakstanin sisäministeriön mukaan 26 mielenosoittajaa, joita ministeriö kutsuu aseistetuiksi rikollisiksi, on tapettu ja yli 3 000 on otettu kiinni, kertoo yleisradioyhtiö BBC.

Turvallisuusjoukkoihin kuuluvia on kuollut 18 ja liki 750 on haavoittunut.

Lue lisää: Yhdysvallat sanoo seuraavansa Venäjän toimintaa Kazakstanissa – tämä levottomuuksista tiedetään

Venäläisjoukkoja tuli maahan

Presidentti on syyttänyt ulkomailla koulutettuja ”terroristeja” levottomuuksien lietsomisesta, mutta väitteen tueksi ei ole esitetty todisteita. Presidentti Tokajev pyysi maahan Venäjän johtama Ivy-maiden kollektiivisen turvallisuusjärjestön CSTO:n sotilaita.

CSTO kertoi jo torstaina lähettäneensä maahan sotilasapua. Uutistoimisto Tassin mukaan ensimmäiset venäläisjoukot saapuivat maahan niin ikään torstaina. Tassin mukaan sotilaat ovat ”rauhanturvaajia”.

Yhdysvallat on varoittanut Kazakstaniin saapuneita venäläisjoukkoja ottamasta valvontaan Kazakstanin instituutioita.

Maan levottomuudet alkoivat Länsi-Kazakstanissa nestekaasun paikallisten hintojen noustua. Nestekaasua käytetään Kazakstanissa laajasti autojen polttoaineena.

Torstaina maan hallinto yritti tasapainottaa tilannetta väliaikaisin myönnytyksin. Hallinto kertoi, että Kazakstan asettaa hintarajat muun muassa nestekaasulle ja bensiinille kuuden kuukauden ajaksi.

Lisäksi hallinto on kieltänyt väliaikaisesti ainakin joidenkin ruokatarvikkeiden viennin tasapainottaakseen sosiaalisesti merkittävien ruokatuotteiden hintoja. Vientikielto koskee muun muassa naudanlihaa ja perunoita.