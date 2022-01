Kazakstanin levottomuuksissa haavoittunut yli tuhat ihmistä, poliisi kertoo "eliminoineensa" kymmeniä mielenosoittajia – tämä tilanteesta tiedetään

Mielenosoitukset yltyivät keskiviikkona maassa levottomuuksiksi. Sekasorron keskellä olevan maan sisältä on vaikea saada tarkkaa kuvaa internetyhteyksien ollessa poikki. Seuraamme Kazakstanin tilannetta tässä jutussa.

STT

Kazakstanin levottomuuksissa on haavoittunut yli tuhat ihmistä, kertoo maan terveysministeriö venäläisuutistoimistojen mukaan. Haavoittuneista lähes 400 on viety sairaalaan ja yli 60 ihmistä on tehohoidossa, kertoi maan apulaisterveysministeri Khabar-24-uutiskanavalle.

Kazakstanin poliisi kertoi aiemmin torstaina venäläismedian mukaan "eliminoineensa" kymmeniä mielenosoittajia näiden pyrkiessä hallintorakennuksiin maan suurimmassa kaupungissa Almatyssa eilen illalla.

Interfaxin, Tassin ja RIA Novostin siteeraama poliisi kuvasi mielenosoittajia ekstremistijoukoiksi. Uutistoimisto AFP tulkitsi poliisin tarkoittavan, että kymmeniä mielenosoittajia olisi surmattu.

Energian hinnannousua vastustaneet mielenosoitukset yltyivät levottomuuksiksi Kazakstanissa keskiviikkona. Tiedot maasta ovat epävarmoja.

Eriäviä tietoja

Tass on aiemmin kertonut aseistautuneiden mielenosoittajien tuhonneen presidentti Kassym-Jomart Tokajevin Almatyssa sijaitsevaa virka-asuntoa. AFP:n kirjeenvaihtaja on puolestaan raportoinut, että mielenosoittajat ovat vallanneet rakennuksen, jossa sijaitsee Almatyn pormestarin toimisto.

Poliisit olivat kirjeenvaihtajan mukaan yrittäneet estää protestoijia valtaamasta rakennusta muun muassa kyynelkaasun avulla. AFP:n mukaan sekä presidentin virka-asunnon että pormestarin toimiston on kerrottu olevan liekeissä.

Mielenosoittajien aseistuksista on liikkunut eriäviä tietoja. Internetyhteyksien on kerrottu olevan laajalti poikki, minkä takia sekasorron keskellä olevan maan tilanteesta on vaikea saada tarkkaa kuvaa ja varmistettuja tietoja.

Tass kertoo, että entisessä pääkaupungissa Almatyssa ei ole lainkaan internetyhteyksiä. Uutistoimisto kirjoittaa, että useat hallinnon verkkosivut eivät ole toiminnassa. Esimerkiksi ministeriöiden, presidentin, poliisin ja lentokenttien sivut eivät toimi.

Internetiä tarkkailevan Net Blocks-järjestön mukaan yhteydet ovat olleet paikalliseen aikaan aikaisesta aamusta lähtien poikki maan laajuisesti.

Mielenosoitusta Almatyssa 5. tammikuuta valvonut poliisi oli varustautunut liivein ja kypärin.

Maahan sotilasapua

Venäjän johtama Ivy-maiden kollektiivinen turvallisuusjärjestö on lähettänyt ensimmäiset joukkonsa Kazakstaniin. Asiasta kertoo järjestön edustaja Venäjän ulkoministeriön tiedottajan julkaisemassa lausunnossa.

Turvallisuusjärjestö kertoi jo aiemmin lähettävänsä Kazakstanille sotilasapua. Presidentti Tokajev oli ennen tätä vedonnut yhteisöön kuuluvien maiden johtajiin ja pyytänyt heiltä apua maan tilanteeseen.

”Aion toimia mahdollisimman tiukasti. Yhdessä selviämme tästä mustasta ajanjaksosta Kazakstanin historiassa”, presidentti on sanonut.

Presidentti on lisäksi kertonut lähettäneensä viisi konetta maan isoimman kaupungin Almatyn lentokentälle. Hänen mukaansa maan ilmavoimat käyvät taistelua kaupungin lähettyvillä. Vahvistamattomien tietojen mukaan Almatyn lentokenttä päätyi keskiviikkona mielenosoittajien hallintaan.

Kuva näyttää, miten mielenosoittajat saapuivat hallintorakennuksen edustalle Almatyssa keskiviikkona.

Poikkeustila julistettu

Tokajev hyväksyi keskiviikkona myös maan hallituksen eron. Lisäksi maahan julistettiin keskiviikkona kansallinen poikkeustila. Jo aiemmin päivällä poikkeustilat oli ehditty julistaa muun muassa maan entiseen pääkaupunkiin Almatyyn ja nykyiseen pääkaupunkiin Nur-Sultaniin, mutta illalla määräys laajennettiin koskemaan koko maata.

Maahan julistettiin myös yöllinen ulkonaliikkumiskielto, joka on voimassa iltayhdestätoista aamuseitsemään paikallista aikaa. Nur-Sultan on Suomea neljä tuntia edellä.

Levottomuudet alkoivat Mangistaun alueella Länsi-Kazakstanissa nestekaasun paikallisten hintojen noustua. Tuhannet mieltään osoittavat olivat vaatineet hallituksen eroa. Sittemmin presidentti Tokajev tuli mielenosoittajien vaatimuksia vastaan ja nestekaasun hintaa päätettiin laskea mielenosoittajien vaatimusten mukaisesti. Tokajev myös väläytti, että kaikista köyhimpiä voitaisiin tukea erilaisin toimin. Tämä ei kuitenkaan ole riittänyt rauhoittamaan levottomuuksia.

Ihmisoikeusjärjestö Amnesty International arvioi keskiviikkona, että mielenosoitukset johtuivat kansalaisten perusoikeuksien laajamittaisesta rikkomisesta.

