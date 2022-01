Rakennuskompleksin vanhimmassa osassa palaa edelleen. Korvaamattomia historiallisia taideteoksia ja kirjoja saattoi tuhoutua palossa.

Etelä-Afrikan parlamenttirakennuksessa Kapkaupungissa riehunut tulipalo on viimein saatu hallintaan, kertovat viranomaiset. Palo syttyi varhain sunnuntaina rakennus­kompleksin vanhassa osassa, mistä sitä ei vieläkään ole saatu täysin sammutettua.

Palo on tuhonnut täysin muun muassa kansallis­kokouksen eli alahuoneen istuntosalin. Rakennuskompleksin vanhan osan katto on romahtanut, ja koko vanha osa on kärsinyt laajoja savu- ja vesivahinkoja.

Lue lisää: Tulipalo tuhosi Etelä-Afrikan parlamentin alahuoneen istuntosalin

”Kansalliskokouksen istuntosali on kärsinyt pahimmat vahingot. Sitä ei tulla käyttämään kuukausiin”, synkisteli paloviranomaisten edustaja Jermaine Carelse.

Parlamentin edustaja Moloto Mothapo kertoi aikaisemmin, että liekit loimottivat kansalliskokouksen istuntorakennuksessa niin kuumina, että pelastajien oli ajoittain pakko vetäytyä turvaan niiden tieltä.

Yksi ihminen on pidätetty tulipaloon liittyen. Hänet on määrä tuoda oikeuden eteen tiistaina.

Korvaamattomia vahinkoja

Rakennuksen vanhin osa on valmistunut vuonna 1884. Sen huoneissa on puupanelointi. Vahingot tulevat olemaan mittavia, ja korvaamattoman arvokkaita historiallisia teoksia on saattanut tuhoutua.

Parlamenttirakennuksen vanhassa osassa on ollut säilössä noin 4 000 vanhaa kirjaa ja taideteosta, joista vanhimmat ovat peräisin 1600-luvulta.

Parlamenttirakennus koostuu kolmesta osasta. Maan kaksikamarisen parlamentin käytössä on nykyään kaksi uudempaa osaa, jotka valmistuivat 1920- ja 1980-luvuilla.

Huhtikuussa Kapkaupungissa raivonnut tulipalo tuhosi osan kaupungin yliopiston kirjastosta.

Päivitetty 3.1.2022 kello 10.38: Juttua päivitetty kauttaaltaan tuoreilla tiedoilla.