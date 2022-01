Yhdysvaltain Biden Ukrainan Zelenskyille: Yhdysvallat liittolaisineen vastaa päättäväisesti, jos Venäjä hyökkää Ukrainaan

Biden ilmaisi myös tukensa diplomaattisille ponnisteluille.

Washington

Yhdysvaltain presidentti Joe Biden on sanonut ukrainalaiskollegalleen Volodymyr Zelenskyille, että Yhdysvallat liittolaisineen tulee vastaamaan päättäväisesti, jos Venäjä hyökkää Ukrainaan, kertoo Valkoinen talo. Presidentit keskustelivat puhelimitse sunnuntaina.

”Presidentti Biden teki selväksi, että Yhdysvallat, sen liittolaiset ja kumppanit vastaavat päättäväisesti, jos Venäjä hyökkää uudelleen Ukrainaan”, Valkoisen talon lehdistösihteeri Jen Psaki sanoi lausunnossaan.

Psakin mukaan Biden vakuutti jälleen, että Yhdysvallat on sitoutunut Ukrainan suvereniteettiin ja alueelliseen koskemattomuuteen.

Psaki sanoi, että Biden ilmaisi tukensa diplomaattisille ponnisteluille kriisin ratkaisemiseksi.

Presidentti Zelenskyi sanoi puhelun jälkeen Ukrainan arvostavan Yhdysvaltain tukea.

Viime aikoina Venäjän ja Yhdysvaltojen välit ovat olleet jännittyneet Ukrainan tilanteen vuoksi. Venäjä on keskittänyt Ukrainan rajan läheisyyteen kymmeniätuhansia sotilaita, mikä on nostanut esiin pelkoja Venäjän hyökkäyksestä Ukrainaan. Venäjä on kiistänyt hyökkäysaikeet.

Bidenilla sama viesti myös Putinille

Biden keskusteli aiemmin viikolla puhelimessa Venäjän presidentti Vladimir Putinin kanssa. Myös tuolloin Biden sanoi Yhdysvaltain vastaavan liittolaisineen päättäväisesti, jos Venäjä hyökkää jälleen Ukrainaan.

Putin sen sijaan varoitti puhelussa, että mittavien Venäjän vastaisten pakotteiden asettaminen Ukrainan tilanteen vuoksi olisi suuri virhe.

Molemmat presidentit ilmaisivat tukensa diplomaattisille keinoille.

Yhdysvallat ja Venäjä järjestävät neuvottelun Sveitsin Genevessä 9. ja 10. tammikuuta. Kokouksen pääaihe on kuitenkin ydinasesopimukset. Neuvottelut ovat osa strategista turvallisuuskeskustelua, joka alkoi Bidenin ja Putinin välillä kesäkuussa Genevessä.

Venäjä valtasi vuonna 2014 Ukrainalle kuuluvan Krimin niemimaan ja samana vuonna syttyi Itä-Ukrainassa sota, jossa osapuolina ovat Ukraina ja Venäjän tukemat kapinallisjoukot.