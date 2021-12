Valkoinen talo: Biden ja Putin pitävät torstaina puhelinkokouksen

CNN: Aloite kokoukseen tuli Valkoisen talon mukaan Putinilta.

Washington

Yhdysvaltojen presidentti Joe Biden ja Venäjän presidentti Vladimir Putin pitävät torstaina puhelinkokouksen. Asiasta kertoo Yhdysvaltain presidentin hallinto.

Uutiskanava CNN kertoo, että Valkoisen talon mukaan aloite puhelinkokoukseen on tullut Putinilta. Valkoisen talon edustajan mukaan puhelinkokouksessa on tarkoitus keskustella useista aiheista, muun muassa maiden välisistä diplomaattisista suhteista.

Yhdysvaltain kansallisen turvallisuusneuvoston tiedottajan Emily Hornen mukaan Biden päätti hyväksyä Putinin pyynnön. Horne sanoi Bidenin uskovan, ettei Venäjän kohdalla voi korvata suoraa johtajien välistä dialogia. Horne kertoi CNN:lle lisäksi, että puhelinkokouksessa on tarkoitus keskustella useista aiheista, muun muassa maiden välisistä diplomaattisista suhteista.

Horne lisäsi, että Bidenin hallinto jatkaa intensiivistä diplomaattista yhteydenpitoa eurooppalaisten liittolaisten ja kumppanien kanssa. Liittolaisten kanssa neuvotteluissa on koordinoitu yhteistä lähestymistapaa Ukrainan tilanteeseen. Jännite Ukrainan rajalla on noussut, kun Venäjä on siirtänyt Ukrainan vastaisen rajan läheisyyteen noin 100 000 sotilasta.

Aiemmin kerrottiin, että Venäjän ja Yhdysvaltojen edustajien on tarkoitus tavata Sveitsin Genevessä 10. tammikuuta. Tapaamisessa on tarkoitus neuvotella ydinasesopimuksista mutta myös Ukrainan tilanteesta. Lisäksi Venäjä ja Nato ovat sopineet kokouksesta 12. tammikuuta ja päivää myöhemmin Venäjän ja Euroopan turvallisuus- ja yhteistyöjärjestö Etyjin edustajien on määrä tavata.