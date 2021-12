Israel teki ilmaiskun Syyrian satamakaupunki Latakiaan

Edellisen ilmaiskun Israel teki Syyriaan joulukuun alussa.

Damaskos

Israel on tehnyt ilmaiskun Syyrian satamakaupunki Latakiaan, kertoo Syyrian valtiollinen uutistoimisto Sana. Syyrialaismedian mukaan Israelin isku Latakiaan oli jo toinen tässä kuussa.

Sanan mukaan Israelin ohjusiskun kohteena oli Latakian sataman rahtikonttien säilytysalue. Uutistoimisto kertoo iskun aiheuttaneen merkittäviä aineellisia vaurioita ja sytyttäneen tulipaloja.

Israelin edellisen, 7. joulukuuta tekemän iskun kohteena oli Latakian satamaan saapunut iranilainen aselähetys. Britanniassa toimivan Syrian Observatory for Human Rights -järjestön mukaan tuolloin isku aiheutti satamassa useita räjähdyksiä, mutta ei aiheuttanut henkilövahinkoja. Järjestö kertoo, että sen sijaan marraskuussa Israelin tekemässä iskussa kuoli kolme syyrialaista sotilasta ja kaksi muuta syyrialaista, joilla oli yhteyksiä libanonilaiseen shiiajärjestö Hizbollahiin.

Israel kommentoi harvoin yksittäisiä iskujaan koillisen rajanaapurinsa alueella. Israel on kuitenkin sanonut tehneensä vuonna 2011 alkaneen Syyrian sisällissodan aikana satoja iskuja Syyrian alueella. Israelin armeijan raportin mukaan se teki viime vuonna Syyriaan iskuja noin 50 kohteeseen.

Israel ja Syyria ovat edelleen sodassa keskenään. Israelin arkkivihollinen Iran on Syyrian tärkeä liittolainen, ja Syyriassa on iranilaisia joukkoja. Israelin sotilastiedustelun johtaja kenraalimajuri Aharon Haliva on syyttänyt Irania ”jatkuvasta valtionvastaisesta ja terroristisesta toiminnasta” Lähi-idässä.