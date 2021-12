BBC: Kuningatar Elisabetin joulupuheen odotetaan olevan henkilökohtainen – kuningattaren puoliso prinssi Philip kuoli huhtikuussa

Kuningattarella on videolla rinnassaan koru, jota hän käytti parin häämatkalla yli 70 vuotta sitten.

STT

Britannian kuningatar Elisabetin vuotuisen joulupuheen odotetaan olevan tänä vuonna erittäin henkilökohtainen, kertoo Britannian yleisradioyhtiö BBC.

Joulu on ensimmäinen kuningattaren puolison prinssi Philipin kuoleman jälkeen. Philip kuoli huhtikuussa 99-vuotiaana.

Pari ehti olla aviossa 73 vuoden ajan. Viime viikolla kuvatussa videopuheessa Elisabetin, 95, pöydällä on kehystetty valokuva, joka on otettu parin timanttihääpäivänä vuonna 2007.

Punaiseen pukeutuneella kuningattarella on rinnassaan koru, joka esiintyy myös kuvassa. Rintakoru on sama, jota Elisabet käytti parin häämatkalla vuonna 1947.

Windsorin linnassa kuvattu puhe on määrä esittää joulupäivänä. Perinteinen puhe on viesti Britannialle ja Kansainyhteisölle, joka koostuu yli 50 maasta, joilla on kolonialistisia siteitä Britanniaan. Puheessa on tapana käydä läpi kulunutta vuotta.

BBC:n mukaan kuningattaren ei odoteta esiintyvän julkisuudessa joulupäivänä.

Elisabet oli kuusivuotias, kun ensimmäinen kuninkaallinen joulupuhe pidettiin. Vuonna 1932 radiossa esitetyn puheen piti hänen isoisänsä. Lähetyksen ajaksi valikoitui tuolloin kello kolme iltapäivällä. Kellonajan nähtiin olevan paras mahdollisimman monen eri aikavyöhykkeellä olevan maan tavoittamiseen.

Kuningatar perui perinteisen joulunviettonsa

Elisabet perui jo toisena vuonna peräjälkeen perinteisen joulunviettonsa Sandringhamin kartanossa Norfolkissa. Joulunvietto peruuntui varotoimena koronavirustilanteen vuoksi, sillä omikronmuunnoksen aiheuttamien tartuntojen määrä on ollut kasvussa.

Brittimedia kertoi perumisesta maanantaina hovin lähteisiin viitaten. Lähteiden mukaan kyseessä oli "tarkan harkinnan jälkeen tehty henkilökohtainen päätös".

Kuningatar tapaa läheisiään joulun aikana Windsorin linnassa koronarajoituksia ja varotoimia noudattaen.

Viime viikolla kuningatar perui jo toisena vuonna peräkkäin suvun yhteisen perinteisen joulupäivällisen koronavirustilanteen vuoksi.

Synkän koronatilanteen lisäksi kuningattaren kunto on herättänyt viime aikoina huolta. Monarkki on jättänyt loppuvuoden aikana väliin muun muassa Glasgow'n ilmastohuippukokouksen ja kaatuneitten muistopäivän muistotilaisuuden.

Hovin avustajat kertoivat hänen kuitenkin olleen joulutervehdyksen kuvausten aikaan hyvässä iskussa. Kuningatar oli saanut heidän mukaansa tervehdyksen purkkiin muutamalla otolla.