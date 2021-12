Putinin suuri tiedotustilaisuus jatkuu Moskovassa – Vaatii länneltä "välittömästi" takeet siitä, ettei Nato laajene itään

Ulkomailla seurataan, jatkaako Venäjän presidentti sotaisia puheitaan. Tilaisuus alkoi koronapandemian vaikutusten perkaamisella.

Venäjän presidentti Vladimir Putin on aloittanut loppuvuoden suuren lehdistötilaisuutensa Moskovassa.

Venäjän presidentti Vladimir Putin on aloittanut loppuvuoden suuren lehdistötilaisuutensa Moskovassa. Tilaisuuteen on kutsuttu tavanomaista vähemmän toimittajia koronamääräysten takia. Noin 500 venäläisen ja ulkomaisen toimittajan joukko on Kremlin valitsema.

Tilaisuus alkoi kysymyksellä koronapandemiasta ja sen vaikutuksesta Venäjän talouteen. Tuttuun tapaansa pitkän liudan talouslukuja luetellut Putin arvioi Venäjän olleen monia muita maita paremmin varautunut pandemian vaikutuksiin. Hän kuitenkin myönsi, että väestöpolitiikassa on ongelmia, koska odotettavissa oleva elinikä on laskenut ja kuolleisuus noussut. Putinin mukaan Venäjä tarvitsee väestönkasvua.

Presidentti Vladimir Putinilta kysyttiin Aleksei Navalnyista. Putin ei tosin käyttänyt hänestä nimeä, vaan nimitti häntä Venäjän kansalaiseksi.

Mitään todisteita ei Putinin mukaan ole Venäjälle annettu siitä, että Navalnyi olisi myrkytetty.

Myöhemmin Putin nimitti Navalnyi vankilassa olevaksi henkilöksi. Putinin mukaan ei pitäisi tehdä rikoksia yrittäen naamioida ne poliittiseksi toiminnaksi.

Vaatii länneltä takeita

Vladimir Putinin mukaan Venäjä tarvitsee turvallisuutensa vuoksi länneltä "välittömästi" takeet siitä, ettei sotilasliitto Nato laajene itään. Kommentti oli vastaus Sky Newsin toimittajan kysymykseen siitä, voiko Putin antaa takeet siitä, että Venäjä ei hyökkää Ukrainaan.

Putinin mukaan Venäjä petettiin Naton edellisessä laajentumisessa itään. Venäjä ei ole tuonut sotavoimaansa Yhdysvaltain rajoille, kuten Nato on tehnyt Venäjän lähimaissa, Putin perusteli.

Putinin mukaan Yhdysvallat olisi suhtautunut myönteisesti Venäjän ehdotukseen aloittaa turvatakuita koskevat neuvottelut ensi vuoden alussa.

Jatkaako sotaisia puheitaan?

Ulkomailla lehdistötilaisuudessa kiinnostaa erityisesti se, jatkaako Putin viime aikojen uhkaavia ja sotaisia puheitaan länsimaita, Natoa ja Ukrainaa kohtaan.

Viimeksi tiistaina Putin sanoi Venäjän olevan valmis "sotilaallis-teknisiin toimiin", jos länsimaat jatkavat "ilmiselvästi vihamielistä" suhtautumistaan Venäjään.

Puolustusministeri Sergei Shoigu vihjaili samassa tilaisuudessa amerikkalaissotilaiden tuoneen Ukrainaan tuntematonta kemiallista ainetta ja valmistelevan provokaatiota maassa.

Länsimaat ovat varoittaneet Venäjää vakavista seurauksista, jos se laajentaa sotatoimiaan Ukrainassa. Venäläisjoukkoja on keskitetty lähelle Ukrainan rajoja, minkä pelätään enteilevän uutta hyökkäystä maahan.

Venäjä on myös tehnyt Yhdysvalloille ja Natolle joukon epärealistisia esityksiä niin kutsutuista turvatakuista, joiden mukaan lännen muun muassa pitäisi luvata, ettei Natoon liity enää uusia jäsenmaita eikä entisen Neuvostoliiton alueelle perusteta Naton tukikohtia.

Ulkoministeri Sergei Lavrov sanoi eilen, että Venäjä odottaa keskustelujen turvatakuista alkavan Yhdysvaltain kanssa tammikuussa. Valkoisen talon tiedottaja on vakuuttanut jo aiemmin, ettei Yhdysvallat aio neuvotella Euroopan turvallisuudesta ilman eurooppalaisia liittolaisiaan ja kumppaneitaan.

