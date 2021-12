Haitin viimeviikkoisen polttoainerekan räjähdyksen uhreja jo 90

Port-au-Prince

Haitin viimeviikkoisen polttoainerekan räjähdyksen uhriluku on edelleen kasvanut. Toistakymmentä ihmistä on kuollut räjähdyksessä saamiinsa vammoihin. Kaikkiaan uhreja on nyt 90.

Uusista kuolonuhreista kertoi maanantaina Cap-Haitienin apulaispormestari, jonka mukaan sairaalassa on edelleen vakavasti loukkaantuneita. Hänen mukaansa uhriluku voi vielä kasvaa.

Räjähdys tapahtui viime viikon tiistaina paikallista aikaa Karibialla sijaitsevan Haitin pohjoisrannikolla maan toiseksi suurimmassa kaupungissa Cap-Haitienissa.

Apulaispormestarin mukaan rekan kuljettaja oli väistänyt moottoripyörätaksia ja menettänyt ajoneuvonsa hallinnan, jolloin rekka kaatui.

Ihmisiä kiirehti keräämään säiliöautosta valuvaa polttoainetta. Haiti kärvistelee vakavan polttoainepulan keskellä, joten polttoaine on haluttua tavaraa.