Ruotsalais­mediat: Kaksi rahti­laivaa on törmännyt toisiinsa Itä­merellä, toinen uppoamassa

Tällä hetkellä ei ole tietoa, kuinka monta ihmistä uppoavassa laivassa on tai oli.

Kaksi rahtilaivaa on törmännyt toisiinsa Itämerellä, ruotsalaismediat SVT ja Expressen kertovat.

Törmäys tapahtui medioiden mukaan sunnuntain ja maanantain välisenä yönä noin kello 3.30 Ruotsin aikaa. Toinen laivoista on ruotsalaismedioiden mukaan Tanskan lipun alla purjehtiva, 55 metriä pitkä Karin Hoej. Toinen on Britannian lipun alla purjehtiva Scot Carrier. Se on 90 metriä pitkä.

Rahtilaivaliikennettä seuraava Marine Traffic -sivusto näyttää, että molemmat ovat tällä hetkellä Bornholmin ja Ystadin välissä pelastus­alusten ympäröimänä.

Toinen laivoista kaatunut

Toinen laivoista on medioiden mukaan kaatunut. Ruotsalaisviranomaisten mukaan ainakin kahden ihmisen pelätään olevan veden varassa, mutta varmuutta asiasta ei välittömästi ollut.

”Emme tällä hetkellä tiedä, kuinka monta ihmistä oli laivassa, joka on nyt uppoamassa”, tiedottaja Jonas Franzen Ruotsin Merenkulku­laitokselta kertoi Expressenille.

Franzen kertoi SVT:lle, että ketään ei ole vielä löydetty vedestä.

Tämä on päivittyvä uutinen.