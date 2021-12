Biden käynnisti kiistanalaisen demokratiakokouksensa – Niinistö kehui Suomen saavutuksia, mutta totesi, ettei demokratia Suomessakaan ”ole koskaan valmis”

Kokoukseen osallistuu 111 maata, joilta vaaditaan lupauksia demokratian lujittamiseksi.

Yhdysvaltain presidentti Joe Biden on käynnistänyt kaksipäiväisen demokratiahuippukokouksensa, jonka tavoitteena on hänen mukaansa puolustaa demokratiaa kasvavalta autoritaarisuudelta.

Biden totesi virtuaalisen kokouksensa avauspuheessa, että maailma on käännekohdassa, jossa pitää valita, annetaanko demokratian tehdä jatkossakin takapakkia maailmassa vai kehitetäänkö tilalle visio paremmasta tulevaisuudesta.

”Demokratia ei ole sattumaa. Meidän on uudistettava se joka sukupolven aikana. Tämä on mielestäni aikamme ratkaiseva haaste”, Biden sanoi.

Biden otti puheessaan huomioon, että myös Yhdysvalloilla on ollut koettelemuksia demokratiansa kanssa. Viime tammikuussa tuhannet Donald Trumpin kannattajat valtasivat kongressitalon Washingtonissa ja vaativat Bidenin voittamien presidentinvaalien tuloksen kumoamista.

Bidenin huippukokous on ollut kiistanalainen, sillä sinne on kutsuttu maita, joiden demokratia ei ole kovinkaan kehuttavalla tolalla. Osallistuvia maita on isäntämaan mukaan lukien 111.

Kiina ja Venäjä on jätetty pois, mikä on selvä viesti kahdelle Yhdysvaltain vahvimmalle kilpailijalle tai viholliselle. Kiinaa ärsyttäen kokoukseen on kutsuttu demokraattinen Taiwan, jota Kiina pitää omana maakuntanaan.

Kutsuvieraslistasta on luettavissa monenlaista maailmanpolitiikkaa. Esimerkiksi Euroopan unionin suurimmista huolenaiheista Puolasta ja Unkarista ensimmäinen sai kutsun ja jälkimmäinen rukkaset.

Puola on Yhdysvalloille hyvin tärkeä liittolainen, kun amerikkalaiset joutuvat pohtimaan mahdollista sotilaallista yhteenottoa Venäjän kanssa. EU:lle Puola sen sijaan on jatkuva riesa, sillä maan nykyhallitus on rapauttanut demokratiaansa esimerkiksi oikeuslaitoksen vastaisilla hyökkäyksillään.

Presidentti Sauli Niinistö lähetti oman videotervehdyksensä kokoukseen. Niinistö aloitti kehumalla Suomen korkeita sijoituksia demokratiaan liittyvissä kansainvälisissä vertailuissa ja mainitsemalla naisille myönnetyn äänioikeuden jo runsas sata vuotta sitten.

Niinistö sanoi Suomen sitoutuvan edistämään demokratiaa sekä kansallisesti, Euroopan unionin kautta että maailmanlaajuisesti.

”Tiedostamme myös, ettei demokratia ole koskaan valmis, ei Suomessa eikä missään muualla”, Niinistö sanoi.

Biden pyrkii neuvottelemaan kongressilta yhteensä 424 miljoonaa dollaria (noin 380 miljoonaa euroa), jolla globaalin demokratian tilaa yritetään parantaa. Rahaa on tarkoitus käyttää esimerkiksi vapaan median edistämiseen, korruptionvastaiseen taisteluun ja oikeudenmukaisten vaalien järjestämiseen.

The Washington Post -lehden mukaan huippukokoukseen osallistuvilta mailta halutaan mielekkäitä lupauksia siitä, miten ne aikovat edistää demokratiaa maissaan.

Valkoisen talon mukaan ensi vuonna järjestetään uusi huippukokous, jossa johtajat tapaavat kasvotusten. Sinne saavat kutsun ne maat, jotka ovat eläneet tämän viikon kokouksessa esittämiensä lupausten mukaisesti.

Niinistö totesi Suomen lupaukseksi näin: ”Pyrimme Kansallisen demokratiaohjelman 2025 avulla vahvistamaan omaa järjestelmäämme entisestään edustuksellisuuden ja osallistumisen, läpinäkyvyyden ja osallisuuden kannalta.”