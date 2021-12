Uusi-Seelanti lähettää rauhanturvaajia Salomoninsaarille

Hallituksenvastaiset mellakat ovat raunioittaneet osan saarivaltion pääkaupungista.

Wellington

Uusi-Seelanti lähettää joukkojaan Salomoninsaarten levottomuuksia rauhoittamaan. Uuden-Seelannin pääministeri Jacinda Ardern kertoi keskiviikkona lähettävänsä paikalle yhteensä 65 rauhanturvaajaa.

”Olemme syvästi huolissamme Honiaran viimeaikaisista levottomuuksista ja mellakoista, ja Salomoninsaarten hallituksen eilisen pyynnön jälkeen olemme toimineet nopeasti tarjotaksemme kiireellistä apua kestävän rauhan ja turvallisuuden palauttamiseksi”, Ardern sanoi lausunnossaan.

Lauantaina saarten pääkaupunkiin Honiaraan saapui jo noin 150 rauhanturvaajaa Australiasta ja Papua-Uudesta-Guineasta.

Salomoninsaarten hallituksenvastaisissa mellakoissa on kuollut kolme ihmistä, ja mellakat ovat raunioittaneet osan pääkaupungista.

Paikallisen keskuspankin mukaan Honiarassa on ryöstetty ja poltettu yli 50 rakennusta. Hyökkäyksen kohteeksi on joutunut muun muassa pääministeri Manasseh Sogavaren koti. Yli sata ihmistä on pidätetty mellakoinnista.

Levottomuuksien taustalla on vanhoja jännitteitä saaristovaltion asutuimman saaren Malaitan ja keskushallinnon saaren Guadalcanalin välillä.

Yhtenä syynä mellakoihin pidetään myös tyytymättömyyttä pääministerin politiikkaan. Hallintoa syytetään muun muassa korruptiosta ja Kiinan mielistelystä, ja pääministeriä on vaadittu eroamaan. Sogavare puolestaan on vakuuttanut, ettei aio erota.