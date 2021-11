Ruotsiin ensimmäinen transsukupuolinen ministeri

Ruotsin tiistaina nimitetty uusi kouluministeri Lina Axelsson Kihlblom on samalla maan ensimmäinen transsukupuolinen ministeri.

Tukholma

Ruotsin tiistaina nimitetty uusi kouluministeri Lina Axelsson Kihlblom on samalla maan ensimmäinen transsukupuolinen ministeri.

Kihlblom, 51, on entinen koulun rehtori ja asianajaja, ja hän on kirjoittanut kirjan kasvuvuosistaan sekä sukupuolenkorjauksestaan naiseksi 25-vuotiaana.

”Transihmisiä on ollut ja tulee aina olemaan, emmekä me enää ole häpeissämme. Me olemme uusi normaali”, Kihlblom kirjoitti vuonna 2018 Ruotsin yleisradioyhtiö SVT:llä julkaistussa artikkelissa.

Kouluministerinä hän vastaa ala-asteen ja yläasteen kouluista, samalla kun koulutusministeri Anna Ekström vastaa korkeamman asteen kouluista. Kihlblom on eronnut, ja hänellä on kaksi adoptiolasta.

Lokakuussa 2020 Belgiassa nimitettiin ensimmäisenä Euroopassa transsukupuolinen varapääministeri Petra De Sutter. Maailman ensimmäisenä avoimesti transsukupuolisena ministerinä pidetään Audrey Tangia, joka valittiin Taiwanin hallitukseen vuonna 2016.