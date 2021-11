Barbadoksesta tuli tasavalta – katkoi siteet Britanniaan ja kuningatar Elisabetiin

Kuningattaren valtaa edustava lippu laskettiin aamulla Suomen aikaa. Seremoniaan osallistui muun muassa maailmalla kenties tunnetuin barbadoslainen, Rihanna.

Bridgetown

Karibialla sijaitseva Barbadoksen saarivaltio on jättänyt tänään taakseen siirtomaa-aikansa. Maa katkoi vuosisatojen siteet Britanniaan, jätti taakseen entisen hallitsijansa kuningatar Elisabetin ja julistautui maailman tuoreimmaksi tasavallaksi.

Kuningattaren valtaa edustava lippu laskettiin saarivaltion pääkaupungissa Bridgetownissa seremoniassa, jossa virkavalansa vannoi myös maan ensimmäinen presidentti Sandra Mason. Saarivaltio julistautui virallisesti tasavallaksi paikallista aikaa keskiyöllä maanantain vaihtuessa tiistaiksi, eli Suomen aikaa tiistaina aamukuuden aikoihin.

Uutiskanava NBC:n mukaan ensimmäiset brittilaivat saapuivat Barbadokselle liki 400 vuotta sitten ja maa oli brittivallan alla 1600-luvulta lähtien. Barbados kuitenkin itsenäistyi Britanniasta vuonna 1966. Itsenäistymisestä tulee tänään kuluneeksi päivälleen 55 vuotta.

Itsenäistymisen jälkeen Barbados on edelleen ollut osa Kansainyhteisöä, joka koostuu yli 50 maasta, joilla on historiallisia siteitä Britanniaan. Pääosin nämä siteet ovat britti-imperialismin peruja. NBC:n mukaan saari pysyy jatkossakin osana Kansainyhteisöä.

Barbadoksen hallitsija oli ollut tähän saakka Britannian valtionpäämies eli kuningatar Elisabet. Tuore presidentti Mason, 72, ehti puolestaan edustaa kuningatarta saarella vuodesta 2018 lähtien.

Hän aloitti työuransa opettajana, mutta toimi sittemmin myös muun muassa asianajajana. Erinäiset oikeusvirat ja viralliset toimet johtivat lopulta siihen, että hänestä tuli saaren kuvernöörikenraali.

Maan ensimmäiseksi presidentiksi Mason valittiin lokakuun 21. päivänä.

Prinssi Charlesin osallistuminen on herättänyt kritiikkiä

Mason valittiin maan presidentiksi vuosi sen jälkeen, kun pääministeri Mia Mottley oli julistanut saarivaltion jättävän siirtomaa-ajan täysin taakseen.

Presidentin tehtävän on kuitenkin määrä olla pääosin seremoniallinen ja valtaosassa tapauksista päätökset vaativat myös pääministerin allekirjoituksen.

Tasavallan ajan alkua juhlistavan seremonian yhteydessä nähtiin myös muun muassa sotilasparaateja. Viralliseen seremoniaan ei ollut kaikilla pääsyä, mutta virkamiesten joukossa nähtiin esimerkiksi ehkä maailmanlaajuisesti tunnetuin barbadoslainen, laulajatähti Rihanna.

Juhlallisuuksiin osallistui myös Britannian kruununperijä prinssi Charles.

Osa paikallisista on kritisoinut sitä pääministeri Mottleyn päätöstä kutsua prinssi Charles kunniavieraaksi seremoniaan ja antaa tälle saarivaltion korkein kansallinen kunnia-arvo.

Brittiviranomaiset kertoivat aiemmin, että Charles painottaisi Barbadoksella puheessaan Britannian ja saarivaltion välisiä siteitä.

Ongelmallinen historia säteilee myös nykypäivään

Yli 280 000 asukkaan Barbados on tunnettu saarella syntyneen monikertaisen Grammy-voittajan lisäksi muun muassa idyllisistä hiekkarannoistaan ja rakkaudesta krikettiin. Maalla on kuitenkin takanaan ongelmallinen historia brittien siirtomaana.

Saarella oli muun muassa orjuutta kahden sadan vuoden ajan aina 1830-luvulle saakka. Epätasa-arvoisuuksista ei ole päästy edelleenkään täysin eroon, ja nuoret aktivistit kokevat britti-kolonialismin ja orjuuden olevan maan nykyisten tasa-arvo-ongelmien taustalla.

”Varallisuuseroissa, mahdollisuudessa omistaa maata ja jopa pankkilainoihin käsiksi pääsyssä on paljolti kyse rakenteista, jotka on luotu Britannian vallan alaisuudessa”, 26-vuotias barbadoslaisen muslimijärjestön perustaja Firhaana Bulbulia kertoo.

Osa barbadoslaisista on puolestaan alleviivannut sitä, että valtiolla on vastassaan akuutimpiakin ongelmia kuin kuningattaren vaihtaminen presidenttiin. Näitä ovat muun muassa koronapandemian aiheuttamat taloudelliset ongelmat. Barbados tukeutuu matkailuun, ja kyseinen sektori on maailmanlaajuisesti yksi pandemian pahiten kurittamia.

Koronan vuoksi saarelle on myös asetettu öinen ulkonaliikkumiskielto, jota on varsin tuoreeltaan lykätty iltayhdeksästä puolilleöin. Juhlallisuuksien kunniaksi ulkonaliikkumiskielto kuitenkin on jäädytetty väliaikaisesti, jotta saaren asukkaat pääsevät juhlistamaan uuden aikakauden alkua.