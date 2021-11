Puolan ja Valko-Venäjän rajalla ihmisiä hoitava lääkäri: Potilaat kertovat Valko-Venäjän viranomaisten pahoinpidelleen heitä – näin rajakriisi sai jatkoa sunnuntaina

Kurditaustaisen lääkärin mukaan ihmisiä on houkuteltu Eurooppaan lupauksilla siitä, että nämä pääsisivät Valko-Venäjältä suoraan Saksaan. Kokosimme sunnuntain käänteet Valko-Venäjän ja Puolan välisessä rajakriisissä.

Piskuisen puolalaiskaupungin Bielsk Podlaskin lääkärin Arsalan Azzaddinin viime päivät ovat olleet hänen uransa vaikeimpia.

Hänen johtamaansa sairaalaan on viime päivinä tuotu hoidettavaksi Valko-Venäjän ja Puolan rajan ylittäneitä ihmisiä, jotka ovat löytyneet huonossa kunnossa metsästä.

Azzaddin kertoo suomalaiselle uutistoimisto STT:lle, että tällaisia potilaita on tullut nyt päivittäin neljästä kuuteen. Joukossa on ollut niin miehiä, naisia kuin lapsia.

”Osa on kärsinyt nestehukasta, osa kylmettymisestä. Osa on murtanut luitaan, osan kehossa on ollut pahoinpitelyn jälkiä. He ovat kertoneet joutuneensa Valko-Venäjän viranomaisten pahoinpitelemiksi”, Azzaddin sanoo.

Azzaddin kaivaa puhelimensa esiin näyttääkseen valokuvaa eräästä potilaastaan ja tämän mustelmilla olevasta jalasta. Nainen on yksi potilaista, joka on kertonut lääkärille joutuneensa Valko-Venäjän viranomaisten pahoinpitelemäksi.

”He ovat pyytäneet minua tekemään kaikkeni”

Potilaita hoitava Azzaddin on itse taustaltaan Irakin kurdi, joka on asunut Puolassa jo useita vuosia.

Irakin kurdeja on ollut myös valtaosa Azzaddinin hoitamista potilaista, joiden kanssa lääkäri on kommunikoinut omalla äidinkielellään. Hän kuvaa viime päiviä sairaalassa hyvin raskaiksi, sillä hän on joutunut kertomaan monille peloissa oleville potilailleen, että ei voi auttaa näitä enää sairaalahoidon jälkeen.

”He ovat pyytäneet minua tekemään kaikkeni, jotta he eivät joutuisi palaamaan takaisin metsään.”

Arsalan Azzadin näytti matkapuhelimestaan kuvia potilaidensa vammoista Puolassa 14. marraskuuta. Hän kertoi potilaidensa kertoneen, että vammat ovat aiheutuneet Valko-Venäjän sotilaiden pahoinpitelyistä.

”Ainoa mitä olen voinut tehdä, on ollut kirjoittaa suositus viranomaisille, ettei potilaita tulisi lähettää takaisin Valko-Venäjän rajalle. Tiedän, että muutama on saanut jäädä Puolaan, mutta valtaosasta en ole kuullut enää. Oletan, että heidät on palautettu Valko-Venäjälle.”

Monet potilaista ovat olleet hyvin peloissaan.

”He sanovat, että palauttakaa minut vaikka takaisin Irakiin, kunhan ette lähetä minua takaisin Valko-Venäjälle.”

Lääkäri varoittaa kurdien televisiokanavilla huijauksesta

Azzaddin kertoo esiintyneensä kurdinkielisissä medioissa viime päivinä varoittamassa ihmisiä siitä, että katteettomia lupauksia Eurooppaan pääsystä ei tule uskoa.

”Osalle on uskoteltu, että jos he pääsevät Valko-Venäjälle, he pääsevät muutamassa tunnissa Saksaan. Eurooppaan pääsystä he ovat maksaneet 5 000 dollaria, sen jälkeen vielä tuhansia euroja lisää Saksaan pääsystä”, hän sanoo.

”Valtaosa tulijoista ei ole ollut kiinnostunut jäämään Puolaan, vaan he ovat halunneet jatkaa Saksaan tai Pohjoismaihin, kuten Suomeen”, lääkäri sanoo.

Summa ei ole mikään pikkusumma Irakissa.

”Monet ovat joutuneet myymään autonsa ja talonsa päästäkseen tänne”, hän sanoo.

Azzaddin sanoo, että moni tulijoista on matkustanut esimerkiksi paremman tulevaisuuden ja elintason perässä, sillä tulevaisuus vuosikymmeniä väkivaltaisuuksista, talousongelmista ja korruptiosta kärsineessä Irakissa on näyttänyt mahdottomalta.

Hän sanoo pelkäävänsä, että jos ihmisiä luvattaisiin auttaa esimerkiksi Saksaan, se innostaisi Valko-Venäjän itsevaltaista johtajaa Aljaksandr Lukashenkaa lähettämään lisää ihmisiä Eurooppaan.

Hän sanoo kuitenkin, että huijauksen uhreiksi joutuneita ihmisiä ei tulisi rangaista, vaan auttaa tai antaa mahdollisuus palata takaisin Irakiin.

”Ihmisten palauttaminen Valko-Venäjän rajalle ei ole humaania.”

Puolan poliisi kertoo ottaneensa kiinni 50

Puolassa on otettu kiinni 50 Valko-Venäjältä tullutta sen jälkeen, kun nämä tunkivat rajan yli väkisin, poliisi kertoo. Sen mukaan siirtolaiset tulivat rajan yli eilisen puolella lähellä Starzynan kylää.

Puolan rajavartiosto kertoo nähneensä rajan toisella puolella merkkejä siitä, että rajan ylitse olisi tulossa enemmänkin ihmisiä tänään.

Tuhannet enimmäkseen Lähi-idästä tulleet siirtolaiset ovat leiriytyneet Valko-Venäjän puolelle rajaa päästäkseen myöhemmin EU:n alueelle. Länsimaat ovat syyttäneet Valko-Venäjää siirtolaisten lennättämisestä paikalle ja usuttamisesta EU:n puolelle kostona sitä vastaan asetetuista pakotteista. Valko-Venäjä on kiistänyt syytökset.

Puolan rajan tuntumassa ei ole vältytty kuolemantapauksilta. Avustusjärjestöjen mukaan kymmenkunta ihmistä on jo kuollut hyytävissä oloissa maiden rajaseuduilla. Niiden mukaan tilanne voi vielä pahentua, kun lämpötilat laskevat.

Puolalainen poliisi tarkisti liikennettä Kuznicaan johtavalla tiellä kolme kilometriä Valko-Venäjän rajalta 14. marraskuuta.

Puolan poliisi kertoi lauantaina löytäneensä nuoren syyrialaismiehen kuolleena metsästä läheltä Valko-Venäjän rajaa. Miehen kuolinsyy ei lauantaina ollut tiedossa.

Avustusjärjestöjen mukaan viime kesästä lähtien rajan tuntumasta on löytynyt yhteensä 11 kuollutta siirtolaista.

Lauantaina illalla kuoli myös puolalainen maavoimien sotilas. Kyseessä oli vahinkolaukaus, joka ei liittynyt Valko-Venäjän sotilaisiin tai Puolaan pyrkiviin ihmisiin.

Valko-Venäjä toimittanut leiriin telttoja ja lämmityslaitteita

Puolan viranomaiset ovat syyttäneet Valko-Venäjän sotilaita kivien ja keppien heittelystä, puolalaisten sotilaiden sokaisemisesta laserilla sekä kaasun ja metallileikkurien jakamisesta Puolaan rajan yli pyrkiville ihmisille.

Valko-Venäjän opposition mukaan Kuznican raja-aseman lähelle tuotiin lauantaina lisää Valko-Venäjän sotilaita. Valko-Venäjän presidentiksi julistautuneen Aljaksandr Lukashenkan hallinnolle uskollinen uutistoimisto Belta esitteli lauantaina kuvia raja-alueella itkevistä lapsista ja kertoi, miten Lukashenka oli määrännyt viemään Puolaan pyrkiville humanitaarista apua.

Tiedot raja-alueella olevista ihmisistä ovat ristiriitaisia. Puolan arvio noin 3 000–4 000. Lisää saapuu joka päivä.

Valko-Venäjän viranomaisten mukaan suurimmassa siirtolaisleirissä lähellä Bruzgin kylää on noin 2 000 ihmistä, joista osa on lapsia ja raskaana olevia naisia. Valko-Venäjä on toimittanut leiriin muun muassa telttoja ja lämmityslaitteita, mikä viittaa siihen, että leireistä saattaa tulla ainakin osittain pysyviä.

Puola on kieltäytynyt ottamasta maahantulijoita vastaan ja syyttänyt Valko-Venäjää heidän poistumisensa estämisestä.

Pakotteita mietitään maanantaina

Sunnuntaina EU:n ulkosuhdevastaava Josep Borrell kertoi, että EU:n ulkoministerit kiristävät Lukashenkan hallinnon vastaisia pakotteita maanantaina. Borrellin ilmoituksen mukaan pakotteet kohdistuvat lentoyhtiöihin ja matkatoimistoihin, joiden arvioidaan osallistuvan siirtolaisten kuljettamiseen Valko-Venäjälle ja sieltä EU:n rajoille.

Saksan ulkoministeri Heiko Maas väläytti viestipalvelu Twitterissä mahdollisuutta määrätä Lukashenkan suunnitelman mukaisesti ihmisiä kuljettavia lentoyhtiötä lento- ja laskeutumiskieltoon.

Sunnuntaina Britannian ulkoministeri Liz Truss vaati AFP:n mukaan Venäjän presidenttiä Vladimir Putinia puuttumaan liittolaisensa Lukashenkan järjestämään tilanteeseen.

”Venäjällä on selkeä vastuu tästä. Sen täytyy painostaa Valko-Venäjän viranomaisia lopettamaan kriisi ja ryhtymään dialogiin”, Truss kirjoitti Telegraph on Sunday -lehdessä.

Sunnuntaina päivällä Venäjän valtiollinen uutistoimisto Tass kertoi, että Putin sanoo olevansa valmis auttamaan rajakriisin ratkaisemisessa. Putin sanoi, että sai tietää Valko-Venäjän ja Puolan välisen rajan tapahtumista alunperin mediasta ja on sen jälkeen keskustellut asiasta Lukašenkan kanssa kahdesti.

”Kun kuulemme syytöksiä itseämme vastaan, haluan kertoa kaikille: hoitakaa itse sisäiset asianne, älkää siirtäkö omien viranomaistenne ratkaistavissa olevia asioita kenellekään. Mutta me olemme valmiita tekemään parhaamme ratkaistaksemme tämän, jos jokin meistä riippuu”, Tass lainaa Putinin Venäjän ykköskanavalle antamaa haastattelua.